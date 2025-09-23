1、修复神兵面板UI在某种情况下图标会显示异常的bug

2、修复世界Boss排行面板显示异常的bug

3、修复部分修改玩家给自己添加了过多的御灵宝典，一次性使用时超过992京的御灵师经验，溢出上线变为负的bug。

已变负的玩家重进游戏后会自动修复为0经验。

4、优化了器炉的品质提升曲线，大幅降低仙品以后装备的品质提升所需等级

品质11所需等级从200降低为100

品质12所需等级从400降低至200

品质13所需等级从600降低至350

品质14所需等级从800降低至500

品质15所需等级从1000降低至700.

现在前期装备过度更平滑了

5、大幅降低电脑NPC打悬赏Boss、世界Boss时的伤害计算

电脑NPC伤害降低了50%.现在玩家初期可以更容易的拿到第一名了。

6、自动熔炼中最大可设置等级提升到从10W提升到1000W

7、重做了自动熔炼算法，现在品质和等级不是交集，而是并集，只要满足任意一个条件即可熔炼。

8、提高世界Boss的奖励全服奖励

9、提高世界Boss的排名奖励，现在可以帮助玩家更好的度过初期了

10、现在使用自选宝箱（自选宝石、自选灵器）时

当开启的自选保险超过一千万个时，会在左侧出现一个全开自选按钮

选中后目标后，可一键全开自选（受框架限制，一次最多开启20亿的数量）

降低后期玩家开启自选时的操作量。

11、玩家工具箱新增功能，图鉴宝典全开（F11开启，笔记本电脑Fn+F11）

12、完全重做了抽奖算法，现在抽奖支持百万抽，千万抽。

