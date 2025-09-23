 Skip to content
23 September 2025 Build 20086309 Edited 23 September 2025 – 03:09:05 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
✈️ Sky Booster (new!) – Added an in-air booster pickup. Now racers can catch extra momentum while airborne, giving more tactical options mid-jump or when gliding across gaps.

🤖 Cleaner AI Steering – Improved CPU seal steering logic for smoother corrections and more natural lane-keeping. The AI should feel less twitchy when adjusting to curves or recovering after bumps.

✈️ スカイブースター（新機能！） – 空中で拾えるブースターを追加しました。ジャンプ中や滑空中にさらなる加速を得ることで、より戦略的な動きが可能になります。

🤖 CPUのステアリング改善 – CPUアザラシのハンドリングを調整し、より滑らかで自然なレーン維持ができるようになりました。特にカーブや衝突後の修正がより安定します。

✈️ Небесный бустер (новинка!) – Добавлен ускоритель, который можно подобрать в воздухе. Теперь гонщики получают дополнительный импульс во время прыжков или планирования над препятствиями, открывая новые тактические возможности.

🤖 Более плавное управление ИИ – Улучшена логика рулевого управления у тюленей-ботов. Теперь ИИ корректирует курс мягче и естественнее, с меньшими рывками на поворотах и при восстановлении после столкновений.

Changed files in this update

Windows English Depot 3305771
