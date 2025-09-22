 Skip to content
22 September 2025 Build 20079718 Edited 23 September 2025 – 00:33:08 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Bug Fixes:

  • Fixed incorrect display of items available for exchange.

New Content:

  • Added 49 new items:

    • Common — 15

    • Uncommon — 4

    • Rare — 4

    • Epic — 4

    • Legendary — 3

    • Season - Winter 2025 2026 — 4

    • Season - Spring 2026 — 3

    • Autumn 2025 Treasure — 12

  • Added the Autumn 2025 Treasure, which contains 12 items. The drop chance for each item is 1 in 12.

Hat name

Quality

Season

Fashionable white cap

Common

None

Stylish gray cap

Uncommon

None

Chic blue cap

Rare

None

Pink Top Hat

Season

Spring 2026

Japanese traditional hairstyle

Common

None

Bucket hat outline

Common

None

God of Wealth's hat

Common

None

Chinese New Hat Drum

Common

None

Stewardess hat

Common

None

Tribal hair comb

Legendary

None

Hair comb with pearls

Epic

None

Anubis ear headdress

Season

Autumn2025 Treasure

Orc's hair bun

Season

Autumn2025 Treasure

Curls of Zeus

Season

Autumn 2025 Treasure

Bat ears

Season

Autumn 2025 Treasure

Ice crown

Season

Winter 2025 2026

Glass name

Quality

Season

Tiki mask hawaiian

Epic

None

Premium glasses

Common

None

Doodle square sunglasses

Uncommon

None

Skeleton face mask

Uncommon

None

Red hero eye mask

Rare

None

Purple hero eye mask

Common

None

Orange hero eye mask

Common

None

Blue hero eye mask

Common

None

Bamboo gag

Common

None

Fairy Wings

Season

Spring 2026

Vampire face mask

Epic

None

Comedy mask

Common

None

Kitsune

Legendary

None

Red bandana

Rare

None

Mask of Anubis

Season

Autumn 2025 Treasure

Orcish ears

Season

Autumn 2025 Treasure

Visage of Zeus

Season

Autumn 2025 Treasure

Bat wings

Season

Autumn 2025 Treasure

Graphic square sunglasses

Common

None

Ice Queen glasses

Season

Winter 2025 2026

Scarf name

Quality

Season

Sun Face Charm

Common

None

Crystal Fang Charm

Season

Winter 2025 2026

Pearl Casse Pendant

Common

None

Best Blue Diamond Necklace

Rare

None

Raja Inspired Jewelry

Legendary

None

Spirit Strength Amulet

Season

Spring 2026

Lazurite Spring Pendant

Epic

None

Crescent Moon With Star Pendant

Uncommon

None

Costume of Anubis

Season

Autumn 2025 Treasure

Orc beard with tusks

Season

Autumn 2025 Treasure

Shoulder guards of Zeus

Season

Autumn 2025 Treasure

Gold Bat Necklace

Season

Autumn 2025 Treasure

Holiday scarf

Season

Winter 2025 2026

Changed files in this update

Windows Depot 3890171
  • Loading history…
