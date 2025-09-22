Bug Fixes:
Fixed incorrect display of items available for exchange.
New Content:
Added 49 new items:
Common — 15
Uncommon — 4
Rare — 4
Epic — 4
Legendary — 3
Season - Winter 2025 2026 — 4
Season - Spring 2026 — 3
Autumn 2025 Treasure — 12
Added the Autumn 2025 Treasure, which contains 12 items. The drop chance for each item is 1 in 12.
Hat name
Quality
Season
Fashionable white cap
Common
None
Stylish gray cap
Uncommon
None
Chic blue cap
Rare
None
Pink Top Hat
Season
Spring 2026
Japanese traditional hairstyle
Common
None
Bucket hat outline
Common
None
God of Wealth's hat
Common
None
Chinese New Hat Drum
Common
None
Stewardess hat
Common
None
Tribal hair comb
Legendary
None
Hair comb with pearls
Epic
None
Anubis ear headdress
Season
Autumn2025 Treasure
Orc's hair bun
Season
Autumn2025 Treasure
Curls of Zeus
Season
Autumn 2025 Treasure
Bat ears
Season
Autumn 2025 Treasure
Ice crown
Season
Winter 2025 2026
Glass name
Quality
Season
Tiki mask hawaiian
Epic
None
Premium glasses
Common
None
Doodle square sunglasses
Uncommon
None
Skeleton face mask
Uncommon
None
Red hero eye mask
Rare
None
Purple hero eye mask
Common
None
Orange hero eye mask
Common
None
Blue hero eye mask
Common
None
Bamboo gag
Common
None
Fairy Wings
Season
Spring 2026
Vampire face mask
Epic
None
Comedy mask
Common
None
Kitsune
Legendary
None
Red bandana
Rare
None
Mask of Anubis
Season
Autumn 2025 Treasure
Orcish ears
Season
Autumn 2025 Treasure
Visage of Zeus
Season
Autumn 2025 Treasure
Bat wings
Season
Autumn 2025 Treasure
Graphic square sunglasses
Common
None
Ice Queen glasses
Season
Winter 2025 2026
Scarf name
Quality
Season
Sun Face Charm
Common
None
Crystal Fang Charm
Season
Winter 2025 2026
Pearl Casse Pendant
Common
None
Best Blue Diamond Necklace
Rare
None
Raja Inspired Jewelry
Legendary
None
Spirit Strength Amulet
Season
Spring 2026
Lazurite Spring Pendant
Epic
None
Crescent Moon With Star Pendant
Uncommon
None
Costume of Anubis
Season
Autumn 2025 Treasure
Orc beard with tusks
Season
Autumn 2025 Treasure
Shoulder guards of Zeus
Season
Autumn 2025 Treasure
Gold Bat Necklace
Season
Autumn 2025 Treasure
Holiday scarf
Season
Winter 2025 2026
Changed files in this update