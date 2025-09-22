⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 新增内容
元山剧情
新增一、 新增元山地区短剧情：
《石牢三魔》
碑林立，铜钟鸣，刀剑横空妖鬼惊，乾坤何处不分明。元山派素以维护武林正道、驱逐相枢为己任，弟子众多，声势浩荡，堪称武林第一大派，而今更有传闻元山派已然寻得救世之法，消泯天下失心之祸，然而当太吾登上这大小元山，坐入这元山石牢，方才发现，这救世之法，似乎另有玄机……
元山元山……既为苍生剖肝胆，便由太吾救迷途……
新增二、 新增元山地区特殊互动：
“三魔乱阵/三才护阵”
借助故人之力，号令神魔化身，助阵破敌，若然驱从得当，定当无往不利……
全新机制
新增三、 新增玄灰绝命机制
- 相枢会对全世界进行侵蚀，会对整个世界的居民造成威胁，添加玄灰绝命特性
- 被添加玄灰特性的人物将在随机一段时间内死亡，死亡时其坟墓位置会生成持续一段时间就消失的相枢爪牙（与死亡人物相同精纯的爪牙）
- 被添加玄灰特性的人物在面部会有特殊的印记
- 以下情况的人物不会被添加玄灰特性：
- 生气盎然的孩童
- 从属于太吾村的人物
- 活死人
- 入魔人
- 太吾的亲友、关注人物在被添加玄灰特性和因玄灰特性而死时会在事件回顾中以过月通知形式提示
- 显示了隐秘小村中老道士的特性配置
- 玄灰特性目前可通过太吾使用伏虞心念将其减缓、元山剧情的抉择将其避免（在后续的游戏更新中，空桑的宝鼎也将通过新的故事得到消除玄灰特性的能力）
新增四、 新增伏虞心念机制
- 玩家救治失心人后，将根据救治失心人的精纯境界获得伏虞心念
- 玩家可以与有玄灰绝命特性的人物进行互动，消耗伏虞心念来延长玄灰绝命特性的持续时间
- 在消耗伏虞心念给人物延长玄灰绝命特性时间后，玩家可以选择对方行囊内一件与消耗伏虞心念数量相关品级的道具作为的回礼，增加与互动人物的好感，并获得其所属定居点的地区恩义
- 调整了伏虞剑柄Tips中救治失心人相关的说明，在Tips中新增了伏虞心念相关的说明
新增五、 新增敌人消失倒计时
- 为临时生成一段时间且会消失的敌人添加了消失倒计时
- 因玄灰而死的人物，其坟墓位置生成的相枢爪牙会在一段时间后消失
- 天灾地格生成的相枢爪牙、血枫出冢生成的相枢爪牙也会在一段时间后消失
- 执迷入魔之人袭击事件中生成的爪牙也会在一段时间后消失
- 武师4技能召唤出的义士/外道也会显示此倒计时，但还是一月后消失
新增六、 新增宴堂取代厢房
- 在宴堂中可摆放食物与酒水宴请宾客，宾客食用后可提升心情与好感并赠送回礼。
- 巧妙搭配特定菜肴组合还能触发宴会主题。如曲水流觞、文人雅集
新增七、 新增地区短剧情开关
- 各个尚未触发的地区短剧情可以在系统设置里进行手动关闭或开启
- 已经开启的地区短剧情在满足条件触发，剧情触发时将出现地区剧情的Logo提示
- 已经关闭的地区短剧情即便满足条件也不会触发
功法新增
新增八、 新增武当派内功元始先天功：
无始者，混沌未分，乾坤未判；先天者，纯阳不变，生生不绝。元始先天功，乃于混沌内修炼纯阳本体之法，于一阳中化生天地万法之功，此功真妙无穷，若天与日，是先天之先，一炁元始，有道是：“一真返元，万神归一，真一守一，入吾神天”。
- 正练：战斗开始时，运用者获得相当于当前真气总数的先天罡气，敌人对运用者造成直接伤害时，敌人的攻击的内外功比例越不平均，先天罡气就能抵消其越多的直接伤害，消耗的先天罡气也会根据其内外功比例，增加运用者的提气、架势；运用者对敌人造成直接伤害时，先天罡气会稍稍恢复
- 逆练：战斗开始时，运用者获得相当于当前真气总数的后天罡气，运用者对敌人造成直接伤害时，运用者的攻击的内外功比例越平均，后天罡气就能增加其越多的直接伤害，消耗的后天罡气也会根据其内外功比例，减少敌人的提气、架势；敌人对运用者造成直接伤害时，后天罡气会稍稍恢复
新增九、 新增然山派内功天髓宝箓：
“祖师灵文，真法消难：免山河水起之厄、免刀剑劫贼之厄、免生魂鬼聚之厄、免狂鬼咒诅之厄、免百万军阵之厄、免水火盗贼之厄”。习此宝箓，可洞彻玄功，超凡化圣，可解罪消愆，济世救人，得此庇护，可修真仙。
- 正练：战斗开始时，运用者以真元化出5道“灵文”可择机使用：神剑灵文，运用者立即获得6个可用蓄式；换舍灵文，运用者立即恢复所有提气、架势；伏藏灵文，运用者立即恢复所有脚力；引神灵文，运用者所有低于初始值的真气不可避免地倍增；驱六戊灵文，运用者所有功法的封禁时间立即结束。每道“灵文”，每场战斗可使用3次
- 逆练：战斗开始时，运用者以真元化出5道“秘文”可择机使用：神剑秘文，敌人立即失去6个可用蓄式；换舍秘文，敌人立即失去所有提气、架势；伏藏秘文，敌人立即失去所有脚力；引神秘文，敌人所有高于初始值的真气不可避免地减半；驱六戊秘文，敌人所有功法的封禁时间立即倍增。每道“秘文”，每场战斗可使用3次
新增十、 新增峨眉派指法天一神手：
天一神手乃峨眉先祖遗技，与峨眉派诸多迅奇灵逸的绝技大不相同，不仅招式变化奇少，指力更是有进无退，出则化显青龙玄象，玄象所指，生灵死，妖魔灭，威力奇大，天一神手大成者，更可捉日月星辰之光为己用，有神幻之威。
- 正练：运用者可在施展此功法的过程中，多次点击消耗任意蓄式，反复累积提高此功法造成的直接伤害；以此功法攻击敌人时，如果敌人在运用者的攻击范围之内，运用者每点击消耗1个蓄式，就使敌人的随机部位先出现1个等级逐渐降低的破绽；运用者点击消耗的蓄式如果超过2个，此功法无法被化解、如果超过4个，此功法必然命中敌人的要害
- 逆练：运用者可在施展此功法的过程中，多次点击消耗任意蓄式，反复累积提高此功法造成的直接伤害；以此功法攻击敌人时，如果敌人在运用者的攻击范围之内，运用者每点击消耗1个蓄式，就使敌人的随机部位先出现1个等级逐渐降低的封穴；运用者点击消耗的蓄式如果超过2个，此功法无法被化解、如果超过4个，此功法必然命中敌人的要害
新增十一、 新增狮相门长兵败魔八枪：
“血洒吾土，神镇吾疆；金狮入阵，沙场称王；功盖千古，败魔八枪”。相传此枪法乃六十四位忠勇大将历经千余载辗转流传创制，至神通大将初成。此枪法有千军万马之威，恢恢然能举天地之浩荡，昭昭然可御万古之凶狂，虽只八枪，烈勇无挡。
- 正练：开始施展此功法时，如果运用者有助战同伴，运用者的命中、攻击均附加运用者的所有助战同伴的命中、攻击，且此功法发挥十成威力时，如果运用者为主战者，运用者同道的所有助战指令结束冷却；如果运用者没有助战同伴，此功法的攻击范围增加，且无法被化解，且此功法必然命中敌人要害
- 逆练：开始施展此功法时，如果敌人有助战同伴，运用者的命中、攻击均附加敌人的所有助战同伴的命中、攻击，且此功法发挥十成威力时，如果运用者为主战者，敌人同道的所有助战指令进入冷却；如果敌人没有助战同伴，此功法的攻击范围增加，且无法被化解，且此功法必然命中敌人要害
其他新增
- 新增了人物变更势力时的对应经历
- 新增了太吾特有的叙事性质的“精纯残断”特性，在太吾取回所有精纯之后消失
- 新增了非门派定居点人物发起异地嫁娶行动，和其他定居点的适龄人物结为夫妻关系的逻辑
- 新增未互相结为爱慕的夫妻，将有概率发起爱慕的判定
- 新增了代步与宝物的以下属性，并移除“失心人救治”属性
- “探索的奖励”：在获取地图拾取物时有概率获得双倍奖励，或者品级+1的物品；
- “俘虏抓捕”概率：提升使用绳索抓捕敌人时的成功率
- 新增较艺规则：
- 新增“重拾策略”功能，在压力值未满，且待用策略中没有策略而弃用策略中存在策略时，点击待用策略上方的“重拾策略”按钮，可以增加25点压力为代价，将弃用策略中的所有策略重新放入待用策略中
- 较艺对战中，回合结束时持有的策略不再会进入未用策略中，而是会继续保留，因此移除未用策略机制
- 每回合开始时，从待用策略中抽取策略的数量会根据持有的策略数量而定，不会令持有的策略数量超过6张
- 现在持有的策略若超出6张，必须选择将超出数量的策略弃入弃用策略才能够结束回合
- 新增了太吾村收留弃婴的过月事件，可自选收留或拒绝
- 新增大部分改名功能的交互处的随机取名功能
- 新增富商3技能“聚宝纳福”页面中查看商队路线的功能，可在界面中查看商队路线对收益的影响
- 新增了在铜生养成界面中关于铜生特性养成达上限的提示
- 新增了各个州域里符合地区特色的四格型大地格（仅新存档生效）
- 新增关注人物被通缉和关注人物死亡时，会以过月通知的形式告知
- 新增较艺时己方论点的论据和己方策略隐藏和揭示的表现
- 新增了促织决斗的预设上阵功能
- 新增了NPC获得功法实战训练度的途径
- 新增了可通过花费资源来调整所生成龙岛忠仆属性的功能
- 新增了指针悬停在定居点上会显示定居点的开化地格范围的功能，可在右下角地格元素或系统设置中进行开关
- 新增代制功能可以投入同材质道具增加代制进度的机制，根据道具的价值换算成一定的资源量来增加进度
- 新增资源采集建筑有较低概率获取对应资源点心材的机制
- 新增了同道功法正逆练心法可编辑的功能
- 新增存档备注功能，可自定义存档名称
- 新增了点击置灰不可交互的按钮时的提示音效
- 新增“观赏模式”。现在可以在系统设置中选择开启“观赏模式”隐藏战斗界面UI，方便观赏太吾的战斗场面。可在按键设置中为“观赏模式”自定义快捷键，默认无快捷键
- 新增出生地区处说明里，该地区门派功法的五行特征
- 新增了桌面静音选项，在系统设置中可以选择切换到桌面时静音了
- 新增了自动驱灭弱小敌人的系统选项，增加了驱灭野兽的功能
- 新增库房补充清单界面，在库房界面新增了库房补缺按钮，点击后可进入库房补缺界面查看对应库房将要补充的道具
- 新增了在关系界面中，与界面人物为父母、手足等有血亲，义亲关系的人物头像旁的标识提示
- 新增可以在售卖类建筑内调整上货方案，和快速上架以及快速撤货的功能
- 新增在世界状态中，玩家或同道内力冲克时的提示
- 新增了吸取真气的通用提示表现，与真气颜色对应的特效会从被吸取方小黑人身上移动到吸取方的小黑人上
- 新增了在突破中的威力上限Tips以及突破完成的提示中，展示当前获取的突破威力的等级评级
- 新增生时Tips里，生时和初始内力属性的关联
- 新增势力值更新提示，在库房规模Tips中新增了定居点势力值更新时间的提示
- 新增了指针悬停在武学、技艺界面所装备功法和书籍时的Tips展示
- 新增人物界面的伤势位置Tips中，关于伤势恢复的说明
- 新增在身龄Tips中显示当前身龄受到哪些要素的影响，调整身龄判定为生理年龄（当前年龄+功法特效等）判定
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 调整优化
优化
- 优化了地图上特殊人物堆叠时的序号显示逻辑
- 优化了物品提示的界面，补全了所有物品“研读中”，“装备中”等此类物品提示
- 优化了“护卫替战”类的战斗信息展示，添加了战前和战后的文本提示
- 优化了战斗时的体验，现在按住攻击键可连续进行兵器攻击
- 优化了特殊效果的展示，在太吾村资源点页面的特殊效果中，添加了受世界细节影响的提示
- 优化了战斗中的信息展示，如果剩余内力不足以让真气自然恢复，则出现相应的提示告知
- 优化信息展示，增加了高僧传法度人，云游僧导恶向善无法向奇书执迷者使用的提示
- 优化信息展示，增加了猎人追踪野兽在本地区已探索的地格都不满足野兽生成条件时的禁用说明
- 优化信息展示，增加了山人的山野遗宝技能在无法寻得五方神龙内容中埋藏的龙鳞和蛟卵的提示
- 优化了收服入魔人后的处置方法，新增了一个直接送入太吾村石屋的选项
- 优化人物逃窜时的思考，尽量不往最近走过的格子逃
- 优化了主界面悬停在地图元素上时缩放和拖动地图的逻辑
- 优化行路拾取即时通知的文本，使其更加简洁易读
- 优化狮相门剧情文案提示，告知玩家狮相门也会去消灭异族来敌
- 优化了剧情表现中不可击败敌人的规则，战斗为限时30秒，到时间自动结束
- 优化了寻找天材地宝选取引子时的提示文案
- 优化了监牢信息的展示，可显示各监牢中关押人数
- 优化了快捷键操作，取消普攻预约快捷键，新增了再次点击普攻取消预约的功能
- 优化了提示功能，增加了志向技能填充满时的音效表现
- 优化了描述格式，统一了功法效果描述中关于真气部分的格式
- 优化了梦回熟人来访频率，在月份更替后同一时间不再大量触发来访事件
调整
调整一、 个人属性
- 调整了人物创建资质公式，略微减少了不同品级人物的资质总和的差异，并修改了人物创建算法。在新算法下，第一代NPC的属性与资质的最大值将稳定在120附近
- 调整了 “先天畸形”特性的产生概率，从100%降低为50%
- 调整了衣装的子类别：世俗装扮、门派衣装、太吾村衣、其他衣装
- 调整了队伍界面的人物显示，如果某项属性为空，那么显示上就前置
- 调整了关注界面的信息，添加了被关注人物坟墓毁坏或梦回后此人不存在时的界面提示
- 调整了门派人物对穿着不同衣装的人物的喜恶，丰富了衣装喜恶的同时，倾向厌恶穿着敌对门派衣装的人物
- 调整属性类普通特性随机对话出现的条件，使正向属性对话在属性过低时不会出现；负向属性对话在属性过高时不会出现
- 调整原功法修习遗惠获取途径为任意功法实战发挥达到300时获得遗惠
- 调整特殊突破格“蕴海”的描述为“直线距离”以符合实际机制
- 调整门派身份对名誉的影响，从基础名誉调整为了由门派修习特性提供，如果人物不属于对应的门派，门派修习特性名誉的影响会降低
- 调整心魔蛊成蛊机制自心情满足条件时直接成蛊改为心情满足条件时在过月后成蛊
调整二、 江湖模拟，志向等
- 调整了商店界面购买和出售的涨降幅提示，现在涨价降价显示将更直观
- 调整了山寨的人事结构，不再限制山寨二当家的人数
- 调整添加了物品提示，在赠送礼物时，如果对方身份过高或禁酒禁荤，在不符合条件的物品会有提醒
- 调整了地格物品清除逻辑：因相枢侵蚀、资源迁移、神龙地格影响而毁坏时，此地格上的物品都会被清除
- 调整了相枢爪牙的刷新规则，在发生天灾的地格，会在周围刷新符合当前世界进度的爪牙
- 调整与同道进行切磋挑战时，同道会直接根据当前配置进入战斗，不会再根据自动装配逻辑重新调整装备、真气、运功了
- 调整了门派支持度规则，当人物位于监牢内时，其提供的门派支持度会暂时归零
- 调整了向库房赠送物资等批量影响支持度的行为，将不再选中监牢内的人物
- 调整了太吾的主动仇恨功能，在双方尚未认识时，将禁用此功能
- 调整了山人休养生息技能，在周围地格中若没有可恢复资源时，将禁用此技能
- 调整道长渡劫完成后每3年增长1身龄；装备云游道化外逍遥技能后每1年增长3身龄
- 调整了商店中6~1品商品的刷新数量和几率，提高了富商志向4技能，诸会宝号商店6~4品额外商品的数量
- 调整铸剑敌人火炎机关为特定特性配置而非随机特性
- 调整名门二技能采擢荐进效果，使特性变化的结果更稳定
- 调整名门志向技能采擢荐进的即时通知，增加了同道属性变化后的水平等级提示
- 调整山人志向四技能山野遗宝的冷却时间，从6个月改为3个月
- 调整云游道易天改命功能，玩家可以消耗太吾的寿命让同道交换特性
- 调整门派仓库兑换物品时的对应，在威望不足时，增加返回兑换界面的选项
- 调整势力值的算法，加入人物战斗力的影响
- 调整了开局义父讲武事件的内容，增加效果为“无需额外20点真气”的选项
- 调整了代步的耐久，大幅增加了所有代步的耐久以及喂食动物代步时增加的耐久
- 调整了旅行事件中代步耐久损失的程度，大幅提升
- 调整当代步和衣装耐久归零时，其提供的额外效果都会失效
- 调整了角色死亡的规则，新增了一个负数健康的状态，当第一次到达负数健康时不会死亡，下次过月结算期间仍为负数健康才会迎来死亡
- 调整唬骗类交互失败后的战斗类型为限时战斗
- 调整了偷窃唬骗抢夺指令的范围，可以选择对方的奇书为抢夺对象
- 调整了互动选项，奇书拥有者如对以太吾为仇敌，或被通缉门派与太吾好感低于融洽，添加奇书的互动选项
- 调整剧情人物的好感变动不受世界细节影响
- 调整世界细节中“人情的变化”对负面好感的影响，使世界细节能够双向的影响好感变化，好感上升更慢，下降更快
- 调整遗惠自动抽选规则，通过消耗点数抽取的遗惠不再自动选中
- 调整库房监牢准入条件，取消了对守卫的好感需求，仅保留支持度及地区恩义
- 调整了太吾村石碑事件，开启石碑后不再赠予威望
- 调整梦回后门派信誓过月事件触发节点为太吾村驿站修复后
- 调整了失心人救治的方式，改为当敌人战败，会出现类似处决的按键确认环节，时限内确认即可完成失心人救治
- 调整捕捉促织的规则，被抓住的促织王不会再变为鸣虫
- 调整了江湖模拟中的下毒，增加了了战斗外下毒服毒的毒素量
- 调整了快捷用药的功能，允许在没有伤势时进入快捷用药界面服用奇方类药物增加强健
- 调整了内息药的关连效果，删除了调息吐纳，时节，特性等对内息药恢复效果的影响
- 调整了各类药物正方、奇方的效果。并对应修正后的效果对疗伤药服食的交互和提示逻辑进行了调整
- 疗伤药：
- 正方：直接生效；消耗属性；伤势层数<=阈值的X个部位伤势-N层
- 奇方：服食，持续1个月，百分比提高全身内外伤强健（不可叠加）；过月时，伤势层数<=阈值的X个部位伤势-N层
- 内息药：
- 正方：直接生效；消耗属性；降低一定内息
- 奇方：服食，持续1个月，百分比提高失神强健（不可叠加）；过月时，降低一定内息
- 健康药：
- 正方：直接生效；消耗属性；百分比恢复健康
- 奇方：服食，持续1个月，百分比提高强健（不可叠加）；过月时，百分比恢复健康
- 驱毒药：
- 正方：直接生效；消耗属性；级别<=阈值的对应毒素百分比降低
- 奇方：服食，持续1个月，增加毒抗；过月时，级别<=阈值的对应毒素百分比降低
- 属性药：
- 正方：百分比提高属性
- 奇方：固定值提高属性
- 调整了“用药”界面的提示与预览，以适配新的药效
- 根据药物效果同步调整了药物的玄机效果，血露效果改为：增加功法的内外功可调节范围 = (血露品级+2)*2
- 调整关押时的抵抗值机制
- 抵抗值计算方法改为公式计算
- 逃跑机制改为抵抗值超过100时有概率逃跑
- 绳索机制改为降低逃跑概率
- 为抵抗值添加了Tips说明具体机制
- 调整部门门派和势力职位或其配偶的称呼，并增加该职位的人数上限：具体如下
- 武当
原代掌门改为长老，其配偶改为长老师姐（师兄）
- 狮相
原副门主改为统领，其配偶改为统领夫人（老爷）
- 璇女
原大师姐改为璇仙使
- 伏龙
原岛主夫人改为掌坛夫人（掌坛公不变）
原副坛主改为祭龙主，其配偶改为祭龙夫人（公）
- 血犼
原副教主改为鬼尊，其配偶改为鬼尊夫人（相公）
- 山寨
原二当家改为管事，其配偶改为管事夫人（老爷）
- 调整了库房和监牢相关若干
- 将监牢和库房拆分为3层，分别为：外院，内院和禁院。分别设置了不通层级监牢和库房的准入条件
- 库房监牢根据品级存放道具和关押犯人，浅层9品/8品/7品；中层6品/5品/4品；深层3品/2品/1品
- 修改了守卫的生成逻辑以及守卫特性的获取，守卫特性目前仅在库房/监牢事件中生效
- 生成逻辑：根据门派人物身份品级分别生成2个守卫，外院守卫6品，内院守卫4品，禁院守卫2品
- 特性获取：根据守卫的库房、监牢获得特性。外院守卫：严阵以待、内院守卫：滴水不漏、禁院守卫：固若金汤
- 修改了库房道具、资源生成逻辑，新增了库房生成功法书的机制
- 取消了库房分发机制，新增了库房清空机制：当势力值更替时，清空所有道具。如果清空的道具，资源的总价值远高于要补充的道具，资源总价值时，库房规模+1
- 调整了库房资源状况的算法，库房当前总价值高于上一次补充完毕时的库房总价值一定程度时，库房资源状况将视为充足；库房当前总价值低于上一次补充完毕时库房总价值一定程度时，库房资源状况将视为贫瘠
- 调整了库房和监牢的相关事件
- 在门派支持度的特殊效果里新增了库房和监牢的准入条件
- 因整体调整了价值的配置和算法，对以下内容进行调整：
- 装备词条贵重改为+15%价值；礼器改为+40%价值；珍玩改为-40%价值
- 调整了蛟的养育方针
- 妆饰财宝：从增长蛟的价格修改为增长价值
- 协助伏魔：从增长蛟的价值修改为探索奖励加成
- 新增方针“缠缚教习”：增长蛟的俘虏抓捕概率
- 调整了蛟的养育事件
- 赠予珍宝：从增长蛟的价格修改为增长价值
- 赠予雅物：从增长蛟的价值修改为增长探索奖励加成
- 新增养育事件：增长蛟的俘虏抓捕概率
- 增加新的养育方针的养育动画
- 调整横姿笔墨和赠予珍宝为一组事件；调整扬锣捣鼓和赠予雅物为一组事件
- 调整公库贡献值和物品价值的数值相匹配
调整三、 产业相关，较艺等
- 调整了与NPC进行较艺互动的时间节点，提前到隐秘小村与木人相遇后即可解锁较艺互动
- 增加了较艺决斗界面先后手的显示与效果说明
- 调整了较艺对战界面中的压力条节点，现在压力值未达到节点时节点图标将置灰以便判断当前压力情况
- 调整较艺敌方论点论据和敌方策略揭示的图标和表现
- 调整较艺策略“玉石俱焚”的效果逻辑，其效果不再为直接增加论点消除的结论，而是在论点消除结论后触发效果额外扣除双方的结论
- 调整了产业建筑招人时的加成，由加算改为取最大值，产业建筑招人加成最大改为12，产业建筑招人时，最大资质维持在120附近
- 调整了派遣村民工作的机制，允许在解锁太吾村驿站前派遣身份村民在太吾村地区工作
- 调整了元鸡界面的显示，增加了品级的展示
- 调整了元鸡出走的过月通知图标
- 调整了太吾村招人建筑招募来的人才的资质水平，使其符合建筑效果
- 调整“货架类”二级界面在选中的对象已达上限时，备选项变为不可选中状态
- 调整了心材的重量，部分过重心材的重量被降低
- 调整使者牵线搭桥判定为正常关系判定逻辑，避免强行结成不合理的关系
- 调整元鸡结成关系的效果到使者牵线搭桥效果中，并将元鸡效果改为有一定概率每月进行两次闲置行为
- 调整产业建筑界面，可在任何情况下点击跳转至产业建筑的关联建筑的建造界面，并在不可建造时增加“不可建造”的提示
- 调整产业派遣主事逻辑，制造类建筑允许派遣身份不符合的主事、快捷派遣界面不再置灰主事“符合身份”的按钮。当制造类建筑的主事不符合身份时，无法进行代制
- 调整生铸时，会复制原装备的词条、精制、淬毒数据
- 调整地格派遣选择自动派遣时，改为会优先选中闲置的农户
- 调整产业或派遣选人时，可以选中旅行过程中处于未知之地的NPC
- 调整过月时仓库负重结算的顺序，防止当月采集或迁移的物品因超重而遗弃
- 调整了库房补充资源的规则，提高了所补充的资源数量
- 制造界面和代制界面现在可以选择产出物品的存入位置，可选位置有：行囊、私库、公库、货仓
- 调整村民在经营建筑时，会优先取用和读建筑所需的技艺或武学书籍
调整四、 战斗相关
- 调整功法书页的效果的生效规则，从原本需要完成突破才能生效，改为不需要突破，只要读完后就可生效
- 调整内息紊乱的阈值为：0~99顺畅，100~299滞碍，300~499逆阻，500~700紊乱，700~800绝断
- 调整兵器攻击范围显示格式，摧破功法攻击范围加成显示逻辑
- 调整兵器冷却规则，同道出场时清空所有冷却
- 调整兵器攻击规则，移除了兵器攻击的保底20%命中率
- 调整木刀的招式，移除一个“刺”，新增一个“撩”
- 调整了“式”的获得规则，当兵器攻击被对方化解后，还是有几率会获得蓄式
- 调整了部分铸剑山庄摧破功法需要的式和命中分布，以更好地与同名武器搭配使用
- 调整能手动操作出战的同道，且同道自动战斗设定将继承太吾自动战斗设定
- 调整了系统选项，新增了允许普攻预约的开关
- 调整普攻的预约规则，助战同道进行指令读条时也可以预约普攻
- 调整了同道的指令，取消了“催发”的施展时间
- 调整了奇书特性的威力加成，将内功特性增加的A类威力从120下调至80，非内功特性的威力从90下调到60
- 调整了九鼎功威力加成公式，使其更贴合当前描述
- 调整太极拳可从非失神摧破中获得借力值，整个摧破的最多三段试探攻击只会消耗一层效果，并且提高太极拳因化解而提升借力的效率
- 调整碎石杵为仅在命中时消耗效果层数，同时因此机制的调整，删去了原先的生效提示
- 调整了狂刀的效果描述，减少歧义
- 调整了五鬼搬运法的功法描述，使其特效描述更加清晰
- 调整了大智菩提杖法，新增了可施加破绽
- 调整了常羲十二式，使其打点更多向头部集中
- 调整伤害、威力计算，无法降低/提高的效果从影响伤害变化范围，改为定向屏蔽相关提高与降低伤害的效果
- 调整战斗难度对各项属性的影响权重，将作用于其它所有影响之后
- 调整整合了各项属性加成影响计算流程，目前分为以下五类
- 模板值
- 属性：主要属性对攻防命中化解的影响、人物特性、志向、遗惠、前世加成、成长类型、天赋
- 资产：装备、服食、奇书、元鸡、负重、轮回台、璇女音乐
- 功法（运功、突破格）
- 战斗状态（真气、身法、护体、功法特效、增益状态、减益状态、同道指令）当受“无法降低/提高”属性影响时，此类影响会被忽略
调整五、 其他调整
- 调整了堆叠物品选择数量的UI组件，便于更多数量的选择
- 调整可以点击进入新建建筑界面进行新建建筑
- 调整促织决斗只能在开场认输和迫使认输为过程中也可以认输和迫使认输
- 调整了促织决斗时迫使对方认输的成功率，先胜一局时更容易迫使对方认输
- 调整了少林地区剧情归还雕像分支，添加了二次确认选项
- 调整金刚地区剧情特殊特性邪祟缠身的生效范围为西域州域
- 调整战斗中使用物品时弹出选项的位置为固定位置
- 调整绝技的种类，将大部分功法筛选中的绝技分为“护体”和“奇窍”，在运功界面可以直接点击功法栏进入对应类型的功法
- 调整特殊人物触发剧情的生成地点均排除暗渊地格
- 调整太吾村信誓事件中来投奔的各门派人物替换为固定人物
- 调整司徒还月的默认内力五行为玄阴
- 调整取名输入功能，兼容部分社区本地化 mod 输入对应语言名称
- 调整了菜单呼出逻辑，允许在事件环节呼出系统菜单界面
- 调整了默认快捷键，结束事件的快捷键从“Esc”改为“Space”
调整六、 显示调整
- 调整队伍界面特殊类型人物的特殊属性在筛选时排序置顶
- 调整功法属性界面的命中部位分布概率，额外显示一位小数
- 调整地格拾取即时通知文本使其更加符合游戏氛围
- 调整峨眉地区剧情血光地格的动效表现使其更为明显
- 调整了相枢入邪世界状态的文本内容，使其贴合正确机制
- 调整定居点Tips，新增玄灰状态显示，移除人口显示
- 调整了淬毒界面置灰提示的文本
- 调整NPC执行共同目标行为时的经历文本
- 调整了白额灵蛇特性的说明文本
- 调整了产业资源点特殊效果的描述
- 修改历灾渡劫世界状态文本描述，删除返老还童说明
- 调整了各类道具、功法、装备加成数值的显示方法，根据规范：A类：+XX；B类：+XX％进行统一调整
- 区分了地图上历练/周天/研读拾取物的图标
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 修复错误
- 修复了加载界面未删除太吾武院和太吾书院的BUG
- 修复志向资质获取途径中关于祠堂传功的描述未删除的BUG
- 修复对话回顾界面中商队头像会显示为太吾的BUG
- 修复在战斗中行囊中无可用道具时，会无法打开道具界面的BUG
- 修复商店的物品恩义标记和偿还等级标记可能显示错误的BUG
- 修复保卫神木界面的地格信息可能位置错误的BUG
- 修复较艺使用策略时目标Tips可能位置错误的BUG
- 修复部分情况下可无视冷却时间切换至被封印石头，树枝等应变兵器BUG
- 修复树枝等应变兵器被百兽震岳枪封禁后，在兵器栏不会显示冷却时间的BUG
- 修复旅行后到达某地区时出现的地区名全屏提示，在进入战斗、产业视图等情况下仍不消失的BUG
- 修复了较艺对战界面中部分效果的图层覆盖错误的BUG
- 修复剑冢消失后占用的开化地格会变为野外地格的BUG
- 修复凌六虚的功法特效，“精妙不会被任何效果降低（提高）”无法正常生效的BUG
- 修复地格列表中存在堕魔人时可能报错的BUG
- 修复人物临时降低资质后，可通过开悟效果获得额外资质成长的BUG
- 修复指定太吾村商人所属商会后，过月依然未生效的BUG
- 修复在较艺界面返回主菜单时可能残留较艺场地循环音效的BUG
- 修复解锁较艺卡牌界面在只有一行卡牌时排版未居中的BUG
- 修复选中产业建筑后，在左侧快捷导航栏中没有选中此建筑的BUG
- 修复了产业选人界面造诣图标过小的BUG
- 修复门派产业界面中点击门派主建筑文本换行或选项未绑定右键退出的BUG
- 修复梦回后正在产业建筑藏书阁内修复的书籍会丢失的BUG，现在会存放至私库并继承
- 修复部分情况下使用微软输入法输入文本后报错的BUG
- 修复批量转赠含有贵重词条的装备时预览效果低于实际结果的BUG
- 修复了促织决斗人物对话气泡受倍速影响的BUG
- 修复村民派遣到地块工作时会先停止已在目标地块村民所有工作的BUG
- 修复仓库界面切换页签时会重置两侧筛选栏的BUG
- 修复商店信息界面的排序可能无效或错乱的BUG
- 修复功法突破完成前可将同个人物重复放入玄机格的BUG
- 修复在世界细节中战利品收益难度对遗惠的影响没有生效的BUG
- 修复部分角色存在不合理的理想门派的BUG
- 修复时节回顾界面中地点没有显示州域名的BUG
- 修复NPC在犯罪程度不够高的情况下也会去敌对门派寻求庇护的 BUG
- 修复因无门无派的NPC过月会自动变为附近的乞丐，而奇书堕魔的NPC会自动脱离组织变为无门无派，导致这类人物的身份会反复在无门无派和乞丐之间切换的 BUG
- 修复NPC在中毒后准备向他人请求驱毒前被劫持，被劫持过程中中毒状态已自然恢复然后被亲友解救，此时中途继续之前的请求驱毒需求导致过月报错的BUG
- 修复了狮相门所有功法、沛然诀/小纵跃功/太祖长拳/水火硬气功没有技艺造诣需求但可以使用琴棋书画技艺书玄机的BUG
- 修复地格人物列表的图标显示错误的BUG
- 修复独具匠心界面的特性列表内容可能显示错误的BUG
- 修复部分界面的搜索栏输入文本时可能出现超框的BUG
- 修复门派库房记录界面在搜索栏内容未变化时也刷新界面的BUG
- 修复取消预览服食解毒药物时没有取消毒素高亮状态的BUG
- 修复库房的快速存放会同时播放多个音效的BUG
- 修复较艺决定主题时接受对手的贿赂后获得的物品数量错误的BUG
- 修复较艺在我方回合动画中开启自动较艺却未生效的BUG
- 修复在较艺时选择现有策略再取消后UI表现错误的BUG
- 修复峨眉门派恩义互动事件中存在错别字的BUG
- 修复选择人物类玄机可以选择已死亡人物的BUG
- 修复玄机格打通效果说明存在错误的BUG
- 修复地图上定居点的库房戒严状态可能未刷新的BUG
- 修复用药界面服食药毒物品没有音效的BUG
- 修复商店界面关闭时还响应操作的BUG
- 修复村庄、市镇、山寨的商人等级计算错误的BUG
- 修复高级选择人物界面可以取消选择的BUG
- 修复在人物行囊界面与同道交换资源后行囊未刷新的BUG
- 修复库房界面太吾行囊的资源物品的贡献值可能显示为负数的BUG
- 修复代制画面中，投入引子界面的页签显示错误的BUG
- 修复了黑血蛊虫和黑血蛊降中效果描述文本可能产生误解的BUG
- 修复百花谷产业主建筑描述文本冗余的BUG
- 修复按Ctrl键固定村民需求Tips时报错的BUG
- 修复制造时工具损坏并自动替换后产物预览Tips没有正确刷新的BUG
- 修复存档界面悬停存档的Tips中，世界细节顺序和条目和实际的对不上的BUG
- 修复人物Tips的人物关系没有优先显示活人的BUG
- 修复了技艺见闻Tips中错误描述的BUG
- 修复了敌人/亲友/商人/梦回熟人相关的提示Tips文本错误
- 修复了技艺见闻Tips中不正确的描述
- 修复丹房建筑和对应心材的效果描述文本错误的BUG
- 修复狮相门剧情错字“不足畏惧”的BUG
- 修复峨眉剧情奇遇何为正宗存在错别字的BUG
- 修复了璇女派地区剧情中，与筠儿一斗的对话中无法右键返回的BUG
- 修复铸剑山庄地区剧情任务文本提示存在错别字的BUG
- 修复剧情中多处将太吾村石屋误称为石牢的BUG
- 修复在武当剧情种植神木可以多次触发洞天剧情并获取多个宝物的BUG，并配合做出如下修改：
- 将神木种分为通天神木种及普通神木种，通天神木种需通过邋遢道长赠予获得，普通神木种需通过挖掘获得，且只有通天神木种才能触发洞天剧情并获宝物，为避免武当主线不能顺利进行，将行囊中所有神木种默认处理为通天神木种；
- 将在武当主线完成后删除行囊中多余的在洞天剧情中获得的灵宝；
- 将邪祟来袭同类型神木过月事件合并为一个，保卫神木界面将根据相枢爪牙数量进行排序；
- 新增普通神木种的过月事件、过月通知图标；
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 接口调整
- EDataModifyType、EDataValueSumType 拆分至 GameData.Combat.Math.dll
- 删去了 EventHelper.CheckFuyuSwordHitOutOfCombat
- EDataValueSumType -> EDataSumType
- 代码结构调整
- 将一批原本从后端复制到前端的同步代码提取到通用库 GameData.Shared.dll, 引用了相关逻辑的Mod需要添加对该库的引用并重新编译
- 将前端调用后端 DomainMethod 的接口从 "数据域名DomainHelper.MethodCall.方法名" 迁移到 "数据域名Method.Call.方法名", 如 ModDomainHelper.MethodCall.CallModMethod => ModDomainMethod.Call.CallModMethod
