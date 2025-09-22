2025年9月22日第一次更新补丁

修复bug

1、修复了灵府采菊任务中偶发的重复触发任务动画的bug

2、修复了第四章完成以后，进入牛大力铁匠铺错误触发剧情的bug

3、修复了完成任务以后，麝母对话无内容的bug

4、修复了象凌霜不收星陨铠的bug

5、修复了喵红绫把衣服套头上的bug

6、修复了偶发的狐三谎和狐涂涂可能消失的bug

7、修复了偶发的茼蒿先生消失的bug

8、修复了偶发的“福门弟子”任务中回五子寺复命时，进门卡死的bug

9、修复了偶发的读取地图以后黑屏的bug

10、修复了偶发的卸载装备中的道具会导致道具数量出现问题的bug