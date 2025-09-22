 Skip to content
22 September 2025 Build 20076289 Edited 22 September 2025 – 13:09:06 UTC by Wendy Share
2025年9月22日第一次更新补丁
修复bug
1、修复了灵府采菊任务中偶发的重复触发任务动画的bug
2、修复了第四章完成以后，进入牛大力铁匠铺错误触发剧情的bug
3、修复了完成任务以后，麝母对话无内容的bug
4、修复了象凌霜不收星陨铠的bug
5、修复了喵红绫把衣服套头上的bug
6、修复了偶发的狐三谎和狐涂涂可能消失的bug
7、修复了偶发的茼蒿先生消失的bug
8、修复了偶发的“福门弟子”任务中回五子寺复命时，进门卡死的bug
9、修复了偶发的读取地图以后黑屏的bug
10、修复了偶发的卸载装备中的道具会导致道具数量出现问题的bug

