Allgemein
- Wege in Düsterwald verbessert.
- Der geläuterte Wächter des Waldes bewegt sich nun im Wald.
- Hinweis eingefügt, wenn man 99 Holz oder Stein gesammelt hat und das Inventar damit voll ist.
- Fähigkeiten, die alle Gegner mit Schaden treffen, haben ein anderes neues oranges Icon im Vergleich zu Fähigkeiten die nur einem Gegner Schaden zufügen.
- Die andere verschlossene Vase im Turm des Todes kann auch aufgebrochen werden.
Balance
- In großen Behältern ist mehr Geld zu finden.
- Der Turmwächter am Turm des Todes hat nun eine Gruppe aus passenderen stärkeren Gegnern der Level 35 und höher.
- Dunkelschaden ist effektiv gegen Weltenbaum.
- Der Weltenbaum lässt sich nun vergiften.
- Weltenbaum verlernt Rundumschlag und Dunkelstrahl. Weltenbaum erlernt Riesiges Erdbeben und Aura der Lethargie.
- Starke, Flinke, Schnelle und Kluge Rüstung geben 25 statt 20 Attribute.
- Um gute Rüstung um Swaghaus für die Charaktere zu erhalten werden 500 statt 450 Swagpunkte benötigte.
- Um gute Rüstung für Tiere zu erhalten werden 350 statt 275 Swagpunkte benötigt.
- Wächter des Waldes verlernt Giftsporen und erlernt Giftoriosus und verhält sich intelligenter mit der Benutzung von Unterton.
- Orkhauptmann verlernt Blutiger Schnitt, Starkes Schwächen und lernt Schlitz und Schande, Coolness Aura.
- Die Gruppe des Orkhauptmann hat noch eine böse Heilerin dazu bekommen.
- Kluger Helm Preis: 7000 -> 8000 - Zu Kluger Hut umbenannt.
- Kluge Rüstung Preis: 10000 -> 11000
- Krasse Rüstung Preis: 11000 -> 12000
- Fantastische Flügel Str: 10 -> 20, Int 0 -> 20 - Zu Starke Flügel umbenannt
- Starke Flügel Ges: 12 -> 16, Agi: 6 -> 12 - Zu Fantastische Flügel umbenannt.
- Tolle Tatzen Str: 8 -> 12
- Riesen Tatzen Str: 10 -> 18
- Traumhafte Tatzen Agi: 20 -> 25
- Party Schnabel Str: 15 -> 25, Int: 15 -> 25
- Orkschlächter Erfahrungspunkte: 400 -> 330
- Ork Hauptmann Erfahrungspunkte: 1500 -> 1000
Fehlerbehebung
- Die Beschreibung beim Erlernen von "Der Schlag Level 1" hat sich ein wenig überschätzt und fügt maximal 3000 statt 4000 Schaden zu.
- Tolle Tatzen bringt nun tatsächlich Stärke.
- Tadellose Tatzen bringt fälschlicherweise keine Stärke mehr.
- Rechtschreibfehler behoben.
