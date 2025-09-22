 Skip to content
22 September 2025 Build 20075932
Allgemein

  • Wege in Düsterwald verbessert.
  • Der geläuterte Wächter des Waldes bewegt sich nun im Wald.
  • Hinweis eingefügt, wenn man 99 Holz oder Stein gesammelt hat und das Inventar damit voll ist.
  • Fähigkeiten, die alle Gegner mit Schaden treffen, haben ein anderes neues oranges Icon im Vergleich zu Fähigkeiten die nur einem Gegner Schaden zufügen.
  • Die andere verschlossene Vase im Turm des Todes kann auch aufgebrochen werden.


Balance

  • In großen Behältern ist mehr Geld zu finden.
  • Der Turmwächter am Turm des Todes hat nun eine Gruppe aus passenderen stärkeren Gegnern der Level 35 und höher.
  • Dunkelschaden ist effektiv gegen Weltenbaum.
  • Der Weltenbaum lässt sich nun vergiften.
  • Weltenbaum verlernt Rundumschlag und Dunkelstrahl. Weltenbaum erlernt Riesiges Erdbeben und Aura der Lethargie.
  • Starke, Flinke, Schnelle und Kluge Rüstung geben 25 statt 20 Attribute.
  • Um gute Rüstung um Swaghaus für die Charaktere zu erhalten werden 500 statt 450 Swagpunkte benötigte.
  • Um gute Rüstung für Tiere zu erhalten werden 350 statt 275 Swagpunkte benötigt.
  • Wächter des Waldes verlernt Giftsporen und erlernt Giftoriosus und verhält sich intelligenter mit der Benutzung von Unterton.
  • Orkhauptmann verlernt Blutiger Schnitt, Starkes Schwächen und lernt Schlitz und Schande, Coolness Aura.
  • Die Gruppe des Orkhauptmann hat noch eine böse Heilerin dazu bekommen.
  • Kluger Helm Preis: 7000 -> 8000 - Zu Kluger Hut umbenannt.
  • Kluge Rüstung Preis: 10000 -> 11000
  • Krasse Rüstung Preis: 11000 -> 12000
  • Fantastische Flügel Str: 10 -> 20, Int 0 -> 20 - Zu Starke Flügel umbenannt
  • Starke Flügel Ges: 12 -> 16, Agi: 6 -> 12 - Zu Fantastische Flügel umbenannt.
  • Tolle Tatzen Str: 8 -> 12
  • Riesen Tatzen Str: 10 -> 18
  • Traumhafte Tatzen Agi: 20 -> 25
  • Party Schnabel Str: 15 -> 25, Int: 15 -> 25
  • Orkschlächter Erfahrungspunkte: 400 -> 330
  • Ork Hauptmann Erfahrungspunkte: 1500 -> 1000


Fehlerbehebung

  • Die Beschreibung beim Erlernen von "Der Schlag Level 1" hat sich ein wenig überschätzt und fügt maximal 3000 statt 4000 Schaden zu.
  • Tolle Tatzen bringt nun tatsächlich Stärke.
  • Tadellose Tatzen bringt fälschlicherweise keine Stärke mehr.
  • Rechtschreibfehler behoben.

Changed files in this update

Windows German Depot 2373501
