22 September 2025 Build 20074759
Update notes via Steam Community
【09月22日不停服更新内容公告】

亲爱的雀士大大
09月22日不停服更新维护已完成，修复了更新后确认的以下问题：

1. 修复了四风连打未能流局的问题。
2. 修复了三人麻将对局中卡死的问题。
3. 修复了九种九牌未显示流局选项的问题。
4. 修复了立直后一发被鸣牌破坏后，结算时仍然附加一发的问题。
5. 修复了“抢杠和”情况下点击取消会导致游戏卡死的问题。
6. 修复了血战麻将最后一局无法操作的问题。
7. 修复了新手任务奖励无法领取的问题。
8. 调整了吃、碰、杠、和牌按钮的排列顺序。

正在处理中的问题：

部分对局中可能出现和牌按钮未显示的情况。

我们为您准备了【次级祈愿符咒】×3作为补偿，请您注意查收。
对于给您带来的不便，我们深表歉意。
今后也请继续支持《雀姬》。

Changed files in this update

macOS Japanese 雀姬 日本 MacOS Depot 1084526
