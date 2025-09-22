【09月22日不停服更新内容公告】亲爱的雀士大大09月22日不停服更新维护已完成，修复了更新后确认的以下问题：1. 修复了四风连打未能流局的问题。2. 修复了三人麻将对局中卡死的问题。3. 修复了九种九牌未显示流局选项的问题。4. 修复了立直后一发被鸣牌破坏后，结算时仍然附加一发的问题。5. 修复了“抢杠和”情况下点击取消会导致游戏卡死的问题。6. 修复了血战麻将最后一局无法操作的问题。7. 修复了新手任务奖励无法领取的问题。8. 调整了吃、碰、杠、和牌按钮的排列顺序。正在处理中的问题：部分对局中可能出现和牌按钮未显示的情况。我们为您准备了【次级祈愿符咒】×3作为补偿，请您注意查收。对于给您带来的不便，我们深表歉意。今后也请继续支持《雀姬》。