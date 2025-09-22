本次因为有新内容的缘故，故仅在测试版更新，待修复bug后会更新到正式版：

测试版进入方法，玩家可在库中【右击游戏】-【属性】-【测试版】-右上角选择【TestVersion】进入测试版本。

若进入游戏后左下角版本号没有“T”字样，重启steam刷新即可。 以下是本次更新内容：

版本 1.2.3T

1、优化了器炉的品质提升曲线，大幅降低仙品以后装备的品质提升所需等级

品质11所需等级从200降低为100

品质12所需等级从400降低至200

品质13所需等级从600降低至350

品质14所需等级从800降低至500

品质15所需等级从1000降低至700.

现在前期装备过度更平滑了

2、大幅降低电脑NPC打悬赏Boss、世界Boss时的伤害计算，降低了50%.现在玩家初期可以更容易的拿到第一名了。

3、自动熔炼中最大可设置等级提升到从10W提升到1000W

4、重做了自动熔炼算法，现在品质和等级不是交集，而是并集，只要满足任意一个条件即可熔炼。

5、提高世界Boss的奖励全服奖励

6、提高世界Boss的排名奖励，现在可以帮助玩家更好的度过初期了

7、现在使用自选宝箱（自选宝石、自选灵器）时

当开启的自选保险超过一千万个时，会在左侧出现一个全开自选按钮

选中后目标后，可一键全开自选（受框架限制，一次最多开启20亿的数量）

降低后期玩家开启自选时的操作量。

8、玩家工具箱新增功能，图鉴宝典全开

9、完全重做了抽奖算法，现在抽奖支持百万抽，千万抽。

本次测试版更新增加了许多玩家新功能，可能存在bug

若遇bug，请坐及宽心。

使用前请务必复制一份存档。

若出现bug导致存档出问题，可在主界面载入存档右下角使用【自动存档】追溯最近的存档。

