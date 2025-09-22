本次更新测试版和正式版同步更新，玩家无需更换版本

版本V1.2.2更新：

1、新增寻宝系统

介绍：

此系统玩家500级的开启

模拟疲劳度设定，每次寻宝需要消耗一定的体力值。

此系统用于后期玩家大量获取道具，

此系统为后期系统获取大量道具，每一层的奖励将逐步增加，最大为第十层，第十层时奖励数量为256W级别。

具体玩法请在游戏中查看寻宝功能的游戏指引

2、新增系统-神兵水火炼系统

此系统为玩家后期快速提升战力的系统。

现在后期Lv15的多余灵器有作用了。

此系统可点击【制作】-【神兵】开启

消耗1个Lv15的灵器，可开启对应灵器的神兵。

获得大量特殊属性增益，用于玩家后期快速提高战力。

每个灵器都有对应的神兵，

神兵分别消耗【三味真火】和【忘情水】可进行【火练强化】和【水练强化】，

两种强化分别提升一种属性，玩家可根据自己的目标选择强化方向。

神兵每100级可以需要突破一次，消耗1个Lv15的灵器，突破后可使强化等级上限+100级，同时获得10点特殊属性。

3、玩家工具箱新增功能-自动升级

可以自动突破、升级御灵师等级

使用了简单的算法，突破时会消耗500个忘情水直接获取选定的突破属性。

御灵师经验不足以升级或忘情水数量不足500时无法使用。

用于玩家大后期成批量的突破

4、完全重做了春秋蝉的算法，现在春秋蝉一次可以开启一百万个了

使用F11（笔记本电脑Fn+F11）玩家工具箱 可每秒开启两千万个春秋蝉。

5、重做资源宝箱全开算法

现在会以每秒1000W个宝箱的速度开启，玩家的上班电脑使用资源宝箱全开时也不会卡死了。

6、御灵师属性面板中增加了【速度】和【吸血】的显示

7、寻宝系统增加了【三味真火】和【忘情水】的奖励

8、转职后孟婆老太婆形象修改为金色美女形象

9、修复阵营活动中，敌方阵营电脑NPC角色的紫色头像框不显示的bug

10、修复VIP等级一百万级以后，因为加成突破天际，超出上限，使获得的御力是负数的bug

11、修复资源宝箱全开中，一次性开启上亿级别的宝箱没有道具的bug

12、修复玩家工具箱中【自动升级】功能，御灵师自动升级所获得的属性降低的bug，

13、修复自动寻宝时，手动寻宝也可以开启，导致算法出错，游戏卡死的bug。现在自动寻宝时不能手动寻宝了。

14、修复天覆阵名称和天覆阵效果中名称描写不一致的问题

15、修复当宝箱数量超过21亿时，开启时卡死的bug

16、修复寻宝面板会与其他面板并列显示导致显示错乱的bug。

17、修复阵营倒计时显示10小时而非8小时的bug