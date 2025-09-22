各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》PC端第141更已于9月22日17：15完成。大侠们退出游戏更新即可。

本次更新后，PC版本存档已与移动端同步，当前最新存档版本号为83。

1. 重构NPC刷新逻辑：

2) 优化了大家在场景中遇到的卡顿问题。大家如果在某个场景比较卡顿，还请把坐标反馈到官微群、TapTap、Steam、WeGame等社区，我们进一步去优化，跪谢！

1) 涉及到悬赏刷出的NPC、门派战刷新NPC、华山论剑、委托任务刷出的NPC，此类NPC刷新的计算量减低到原来的五分之一

2. 重构NPC的数据处理方式：

3. 场景资源优化，降低运行内存占用约100MB：

4. 经脉周天界面加载优化：

2) 本次更新后，点击经脉周天如果仍然闪退，还请反馈给我们具体机型和云存档，我们继续优化，万分感谢！

1) 降低真实、险恶、爽文江湖经脉周天界面的运行内存占用，解决部分安卓8G运存、IOS6G运存机型点击周天的闪退概率。

10) 修复了融汇贯通境界属性加成错误，左下角词条名字是内攻，但加的是气血

9) 修复了偶发情况下京谕珠位置不正确的问题

8) 调整了1860,1872 修炼点的位置（之前会卡在墙里）

7) 调整了525,1945修炼点的位置（之前会卡在墙里）

6) 修复了在外观捏脸里装备“孤城飞雪”，返回游戏界面，再次点击外观捏脸——点击返回，出现角色平移的情况

5) 修复了偶发情况下门派战门人出现在常规大地图上的问题

4) 修复了化境武功强化属性无法显示的问题

1) 修复了将门线创建角色时天赋点反复增加的问题

12) 修复偶发情况下唐门接不到入门任务的问题（老档如果仍然无法接取任务，可以发送云存档+问题到客服邮箱，我们手动给大家修复存档。客服邮箱3681313015@qq.com）

13) 修复了将门主线前往烟花铺卡死的问题

14) 修复了点击境界介绍后，切换其它队友的境界界面不自动消失的问题

15) 修复了枰栌-酒楼点击交互后，UI错误的问题

16) 修复了斗技场斗者消失的问题（老档如有问题，还请大侠提供云存档，我们为大侠手动修复）

17) 修复了幻梦之影NPC消失的问题（老档如有问题，还请大侠提供云存档，我们为大侠手动修复）

18) 修复了苦不苦消失的问题（老档如有问题，还请大侠提供云存档，我们为大侠手动修复）

19) 修复了491,1153宝箱飞天的问题

20) 修复了492,1169宝箱飞天的问题

21) 修复了514,1168宝箱飞天的问题

22) 修复了514,1164宝箱飞天的问题