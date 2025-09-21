This program now includes a local translation model, allowing translation completely offline, with extremely fast speed. After entering the program, remember to first check/select Local Translation, and the program will remember your choice.
For OCR, the more accurate the selected area and the cleaner the background, the closer the recognized text will be to the original, and the lower the error rate. Therefore, adjusting the OCR area can solve many problems.
The program will continue to be improved, thank you for your support. Although this program has some seemingly configurable options, such as setting the OCR path, these are inherited from older versions. The current version requires no setup to use immediately.
For any language versions or local translation models you don’t use, you can delete them from the program’s root directory to save space.
Because our studio is financially tight, if you can buy extra copies for your friends or purchase other works from our studio, we would be very grateful.
In addition, some functions of this program must use hotkeys. Here I’ll explain them again. These hotkeys only work when the program has focus (they are not global hotkeys, to avoid being killed by security software):
Ctrl+8 or Alt+8 — decrease font size
Ctrl+9 or Alt+9 — increase font size
One-time quick select & translate mode:
F5 or F6 or F7 or F8 or Ctrl+Q or Ctrl+P or Alt+Q or Alt+P (pressing any hotkey works the same. Multiple options are provided so if one conflicts with other software, you still have alternatives)
Continuous monitoring mode:
Select monitoring region: F1 or Ctrl+Z or Alt+Z
Start monitoring: F2 or Ctrl+6 or Alt+6
Stop monitoring: F9 or Ctrl+Y or Alt+Y
本程序现加入本地翻译模型，可以完全断网进行翻译，翻译速度极快。进入程序后记得先勾选本地翻译，并且程序会记住你的勾选。对于OCR来说，你选择的区域越精准，其背景越干净，那么OCR出的文字越接近原文字，出错率也会越低，所以调整OCR区域可以解决很多问题。程序将会不断完善，感谢你们的支持。本程序虽然有一些看似需要设置的选项，比如设置OCR的路径，其实只是继承自历史版本，现在的版本不需要进行任何设置，即可使用。对于你用不到的语言版本或本地翻译模型，你可以去本程序根目录下删除掉它们，以节省空间。由于本工作室资金紧张，如果你们可以多购买几份送给朋友或者购买本工作室的其它作品，那么我们将非常感激。另外本程序有一些功能必须使用快捷键，我在这里再次给大家说明一下快捷键的使用方法，这些快捷键必须在程序获得焦点时才能启用（不是全局快捷键，以避免被安全软件误杀）：
Ctrl+8 或 Alt+8 减小字体大小； Ctrl+9 或 Alt+9 增大字体大小。
一次性快速选择并且翻译模式：
F5 或 F6 或 F7 或 F8 或 Ctrl+Q 或 Ctrl+P 或 Alt+Q 或 Alt+P（按下任一快捷键效果相同。本程序提供多选项是为了当某个快捷键与其他软件冲突时仍有其他选择）
持续监控模式操作：
选择监控区域：F1 或 Ctrl+Z 或 Alt+Z
开始监控：F2 或 Ctrl+6 或 Alt+6
停止监控：F9 或 Ctrl+Y 或 Alt+Y
Dieses Programm enthält nun ein lokales Übersetzungsmodell, das vollständig offline übersetzen kann und extrem schnell ist. Nach dem Start des Programms denken Sie daran, Lokale Übersetzung auszuwählen, und das Programm merkt sich Ihre Auswahl.
Für OCR gilt: Je genauer der ausgewählte Bereich und je sauberer der Hintergrund, desto näher kommt der erkannte Text dem Original und desto geringer ist die Fehlerquote. Daher kann die Anpassung des OCR-Bereichs viele Probleme lösen.
Das Programm wird kontinuierlich verbessert, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Obwohl dieses Programm einige scheinbar einstellbare Optionen hat, wie z. B. den OCR-Pfad festlegen, stammen diese nur aus älteren Versionen. Die aktuelle Version erfordert keine Konfiguration und kann sofort verwendet werden.
Sprachversionen oder lokale Übersetzungsmodelle, die Sie nicht benötigen, können Sie aus dem Stammverzeichnis des Programms löschen, um Speicherplatz zu sparen.
Da unser Studio über knappe Mittel verfügt, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mehrere Exemplare für Freunde kaufen oder andere Werke unseres Studios erwerben würden.
Außerdem müssen einige Funktionen dieses Programms Tastenkombinationen verwenden. Hier erkläre ich ihre Nutzung erneut. Diese Tastenkombinationen funktionieren nur, wenn das Programm den Fokus hat (sie sind keine globalen Hotkeys, um Fehlalarme durch Sicherheitssoftware zu vermeiden):
Ctrl+8 oder Alt+8 — Schriftgröße verkleinern
Ctrl+9 oder Alt+9 — Schriftgröße vergrößern
Einmaliger Schnellwahl- und Übersetzungsmodus:
F5 oder F6 oder F7 oder F8 oder Ctrl+Q oder Ctrl+P oder Alt+Q oder Alt+P (jede dieser Tasten hat denselben Effekt. Mehrere Optionen sind vorgesehen, falls eine Tastenkombination mit anderer Software kollidiert)
Betrieb im kontinuierlichen Überwachungsmodus:
Überwachungsbereich auswählen: F1 oder Ctrl+Z oder Alt+Z
Überwachung starten: F2 oder Ctrl+6 oder Alt+6
Überwachung stoppen: F9 oder Ctrl+Y oder Alt+Y
В этой программе теперь есть локальная модель перевода, которая позволяет выполнять перевод полностью офлайн с очень высокой скоростью. После входа в программу не забудьте сначала выбрать Локальный перевод, и программа запомнит ваш выбор.
Что касается OCR: чем точнее выбранная область и чище фон, тем ближе распознанный текст к оригиналу и тем ниже вероятность ошибок. Поэтому корректировка области OCR может решить множество проблем.
Программа будет постоянно совершенствоваться, спасибо за вашу поддержку. Хотя в программе есть некоторые параметры, которые выглядят настраиваемыми (например, путь к OCR), они унаследованы от предыдущих версий. В текущей версии никаких настроек не требуется, всё работает сразу.
Языковые версии или локальные модели перевода, которые вам не нужны, можно удалить из корневой папки программы, чтобы сэкономить место.
Так как у нашей студии ограниченное финансирование, мы будем очень признательны, если вы купите несколько копий для друзей или приобретёте другие проекты нашей студии.
Кроме того, некоторые функции этой программы требуют использования горячих клавиш. Здесь я снова объясню, как их использовать. Эти горячие клавиши работают только тогда, когда программа находится в фокусе (они не являются глобальными, чтобы избежать ложного срабатывания антивируса):
Ctrl+8 или Alt+8 — уменьшить размер шрифта
Ctrl+9 или Alt+9 — увеличить размер шрифта
Режим быстрого однократного выбора и перевода:
F5 или F6 или F7 или F8 или Ctrl+Q или Ctrl+P или Alt+Q или Alt+P (нажатие любой комбинации даёт одинаковый результат. Предусмотрено несколько вариантов на случай конфликта с другим ПО)
Режим постоянного мониторинга:
Выбор области мониторинга: F1 или Ctrl+Z или Alt+Z
Начать мониторинг: F2 или Ctrl+6 или Alt+6
Остановить мониторинг: F9 или Ctrl+Y или Alt+Y
このプログラムにはローカル翻訳モデルが追加されました。完全にオフラインで翻訳を行うことができ、非常に高速です。プログラムを起動したら、まず「ローカル翻訳」を選択してください。プログラムはその選択を記憶します。
OCR に関しては、選択する領域が正確で背景がきれいであればあるほど、認識された文字は元の文字に近づき、誤認識率も低くなります。したがって、OCR 領域を調整することで多くの問題を解決できます。
プログラムは今後も継続的に改善されます。ご支援に感謝いたします。このプログラムには、一見設定が必要そうなオプション（OCR のパス設定など）がありますが、それらは以前のバージョンから引き継がれたもので、現バージョンでは設定なしですぐに使用できます。
使用しない言語バージョンやローカル翻訳モデルは、プログラムのルートディレクトリから削除して、容量を節約できます。
当スタジオは資金が限られているため、もし可能であれば友人への贈り物用に複数コピーを購入したり、当スタジオの他の作品を購入していただければ非常にありがたいです。
さらに、このプログラムの一部の機能はショートカットキーを使用する必要があります。以下にその使い方を再度説明します。これらのショートカットはプログラムがフォーカスを持っている時のみ有効です（グローバルショートカットではありません。セキュリティソフトに誤検出されないためです）：
Ctrl+8 または Alt+8 — フォントサイズを小さくする
Ctrl+9 または Alt+9 — フォントサイズを大きくする
ワンタッチ高速選択・翻訳モード：
F5 または F6 または F7 または F8 または Ctrl+Q または Ctrl+P または Alt+Q または Alt+P（どれを押しても同じ効果です。他ソフトとの競合に備えて複数用意されています）
継続モニターモード操作：
モニタ領域選択：F1 または Ctrl+Z または Alt+Z
モニタ開始：F2 または Ctrl+6 または Alt+6
モニタ停止：F9 または Ctrl+Y または Alt+Y
이 프로그램에는 로컬 번역 모델이 추가되었으며, 완전히 오프라인 상태에서 번역이 가능하고 매우 빠릅니다. 프로그램을 실행한 후에는 먼저 로컬 번역을 선택해야 하며, 프로그램은 사용자의 선택을 기억합니다.
OCR의 경우 선택한 영역이 정확하고 배경이 깨끗할수록 인식된 텍스트가 원문과 더 가까워지고 오류율도 낮아집니다. 따라서 OCR 영역을 조정하면 많은 문제를 해결할 수 있습니다.
이 프로그램은 계속 개선될 예정이며, 여러분의 지원에 감사드립니다. 이 프로그램에는 OCR 경로 설정과 같이 설정이 필요한 것처럼 보이는 옵션이 있지만, 이는 이전 버전에서 이어진 것이며 현재 버전에서는 아무 설정 없이 바로 사용할 수 있습니다.
사용하지 않는 언어 버전이나 로컬 번역 모델은 프로그램 루트 디렉터리에서 삭제하여 공간을 절약할 수 있습니다.
저희 스튜디오는 재정적으로 어려운 상황에 있으므로, 친구들에게 선물하기 위해 여러 복사본을 구매하시거나 저희 스튜디오의 다른 작품을 구매해 주시면 대단히 감사하겠습니다.
또한 이 프로그램의 일부 기능은 단축키를 반드시 사용해야 합니다. 여기서 다시 설명드리겠습니다. 이 단축키는 프로그램에 포커스가 있을 때만 작동합니다 (전역 단축키가 아니며 보안 소프트웨어에 의해 오탐지되지 않도록 하기 위함입니다):
Ctrl+8 또는 Alt+8 — 글꼴 크기 축소
Ctrl+9 또는 Alt+9 — 글꼴 크기 확대
일회성 빠른 선택 및 번역 모드:
F5 또는 F6 또는 F7 또는 F8 또는 Ctrl+Q 또는 Ctrl+P 또는 Alt+Q 또는 Alt+P (어느 하나를 눌러도 동일한 효과가 있으며, 다른 소프트웨어와의 충돌을 대비해 여러 옵션을 제공합니다)
지속 모니터링 모드 조작:
모니터링 영역 선택: F1 또는 Ctrl+Z 또는 Alt+Z
모니터링 시작: F2 또는 Ctrl+6 또는 Alt+6
모니터링 중지: F9 또는 Ctrl+Y 또는 Alt+Y
Ce programme inclut désormais un modèle de traduction locale, permettant une traduction totalement hors ligne, avec une vitesse extrêmement rapide. Après être entré dans le programme, n’oubliez pas de cocher Traduction locale, et le programme se souviendra de votre choix.
Pour l’OCR, plus la zone sélectionnée est précise et plus l’arrière-plan est propre, plus le texte reconnu sera proche du texte original et plus le taux d’erreur sera faible. Ajuster la zone OCR peut donc résoudre de nombreux problèmes.
Le programme continuera à être amélioré, merci de votre soutien. Bien que ce programme comporte certaines options apparemment configurables, comme définir le chemin de l’OCR, elles proviennent en réalité des versions précédentes. La version actuelle ne nécessite aucune configuration pour être utilisée.
Pour les versions linguistiques ou les modèles de traduction locale dont vous n’avez pas besoin, vous pouvez les supprimer du répertoire racine du programme afin d’économiser de l’espace.
Comme notre studio manque de fonds, si vous pouvez acheter plusieurs exemplaires supplémentaires pour vos amis ou acheter d’autres œuvres de notre studio, nous vous en serions très reconnaissants.
De plus, certaines fonctions de ce programme doivent utiliser des raccourcis clavier. Voici de nouveau leur utilisation. Ces raccourcis ne fonctionnent que lorsque le programme est actif (ils ne sont pas globaux, afin d’éviter d’être bloqués par les logiciels de sécurité) :
Ctrl+8 ou Alt+8 — diminuer la taille de la police
Ctrl+9 ou Alt+9 — augmenter la taille de la police
Mode sélection et traduction rapide unique :
F5 ou F6 ou F7 ou F8 ou Ctrl+Q ou Ctrl+P ou Alt+Q ou Alt+P (appuyer sur n’importe lequel a le même effet. Plusieurs choix sont proposés pour éviter les conflits avec d’autres logiciels)
Mode de surveillance continue :
Sélectionner la zone de surveillance : F1 ou Ctrl+Z ou Alt+Z
Démarrer la surveillance : F2 ou Ctrl+6 ou Alt+6
Arrêter la surveillance : F9 ou Ctrl+Y ou Alt+Y
本程式現加入本地翻譯模型，可以完全斷網進行翻譯，翻譯速度極快。進入程式後記得先勾選本地翻譯，並且程式會記住你的勾選。
對於 OCR 來說，你選擇的區域越精準，其背景越乾淨，那麼 OCR 出的文字越接近原文字，出錯率也會越低，所以調整 OCR 區域可以解決很多問題。
程式將會不斷完善，感謝你們的支持。本程式雖然有一些看似需要設定的選項，比如設定 OCR 的路徑，其實只是繼承自歷史版本，現在的版本不需要進行任何設定，即可使用。
對於你用不到的語言版本或本地翻譯模型，你可以去本程式根目錄下刪除掉它們，以節省空間。
由於本工作室資金緊張，如果你們可以多購買幾份送給朋友或者購買本工作室的其他作品，那麼我們將非常感激。
另外本程式有一些功能必須使用快捷鍵，我在這裡再次給大家說明一下快捷鍵的使用方法，這些快捷鍵必須在程式獲得焦點時才能啟用（不是全局快捷鍵，以避免被安全軟件誤殺）：
Ctrl+8 或 Alt+8 減小字體大小
Ctrl+9 或 Alt+9 增大字體大小
一次性快速選擇並且翻譯模式：
F5 或 F6 或 F7 或 F8 或 Ctrl+Q 或 Ctrl+P 或 Alt+Q 或 Alt+P（按下任一快捷鍵效果相同。本程式提供多選項是為了當某個快捷鍵與其他軟件衝突時仍有其他選擇）
持續監控模式操作：
選擇監控區域：F1 或 Ctrl+Z 或 Alt+Z
開始監控：F2 或 Ctrl+6 或 Alt+6
停止監控：F9 或 Ctrl+Y 或 Alt+Y
Бұл бағдарламаға жергілікті көшіру моделі енгізілді. Ол интернетсіз толығымен жұмыс істейді және көшіру жылдамдығы өте жоғары. Бағдарламаны іске қосқаннан кейін, "Жергілікті көшіру" (Локальный перевод) опциясын таңдауды ұмытпаңыз. Бағдарлама сіздің таңдауыңызды есте сақтайды.
OCR үшін: сіз таңдаған аймақ неғұрлым дәл болса және фон неғұрлым таза болса, таңып алынған мәтін түпнұсқаға соғұрлым жақын болады және қателік ықтималдығы төмендейді. Сондықтан OCR аймағын реттеу көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.
Бағдарлама үнемі жетілдіріліп отырады. Қолдауыңызға рахмет. Бағдарламада орнату қажет сияқты көрінетін кейбір параметрлер бар (мысалы, OCR жолы), бірақ олар алдыңғы нұсқалардан мұраға қалған. Ағымдағы нұсқада ешқандай қосымша орнату қажет емес, бәрі дайын күйде жұмыс істейді.
Пайдаланбайтын тілдік нұсқаларыңызды немесе жергілікті көшіру модельдеріңізді бағдарламаның түбірлік бумасынан жойып, орынтыңызды босата аласыз.
Біздің студияның қаржыландыруы шектеулі болғандықтан, егер сіз оны достарыңызға сыйлайтын бірнеше нұсқа сатып алсаңыз немесе студиямыздың басша жобаларын сатып алсаңыз, біз сізге өте риза болармыз.
Сонымен қатар, бағдарламаның кейбір функцияларын пайдалану үшін тезәтуірлерді (пернелер тіркесімі) қолдану міндетті. Мен оларды қалай пайдалану керектігін осы жерде тағы бір рет түсіндіремін. Бұл тезәтуірлер тек бағдарлама белсенді терезеде тұрған кезде ғана жұмыс істейді (олар "жалпы" емес, қауіпсіздік бағдарламаларының жалған оқыбымен болмау үшін):
Ctrl+8 немесе Alt+8 — Қаріп өлшемін кішірейту
Ctrl+9 немесе Alt+9 — Қаріп өлшемін үлкейту
Жылдам бір рет таңдау және көшіру режимі:
F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q немесе Alt+P (кез келген перне тіркесімін басу бірдей нәтиже береді. Басқа бағдарламалармен қақтығыс болған жағдайда болатын бірнеше нұсқа ұсынылған).
Үздіксіз бақылау режимі:
Бақылау аймағын таңдау: F1 немесе Ctrl+Z немесе Alt+Z
Бақылауды бастау: F2 немесе Ctrl+6 немесе Alt+6
Бақылауды тоқтату: F9 немесе Ctrl+Y немесе Alt+Y
(«Argos Model» жергілікті аударма механизмі әлі қазақ тілін қолдамайтындықтан, жаңадан қосылған жергілікті офлайн аударма қазақ тіліне аудара алмайды. Біз оны қолдаудың жақсырақ баламасын міндетті түрде табамыз, егер олар «en_kk.argosmodel» және «kk_en.argosmodel» шығарса, біз оны қазақстандық қолданушылар үшін де тезірек қосамыз. Қысқасы, қатты өкінеміз.)
Questo programma ora integra un modello di traduzione locale, che permette di tradurre completamente offline con una velocità estremamente elevata. Dopo aver avviato il programma, ricordati di selezionare la traduzione locale; il programma memorizzerà questa scelta. Per quanto riguarda l’OCR, più l’area selezionata è precisa e più lo sfondo è pulito, più il testo riconosciuto sarà vicino a quello originale e minore sarà il tasso di errore. Pertanto, regolare l’area OCR può risolvere molti problemi. Il programma continuerà a essere migliorato, grazie per il vostro supporto. Anche se questo programma presenta alcune opzioni che sembrano richiedere configurazione, come l’impostazione del percorso OCR, in realtà si tratta solo di funzioni ereditate da versioni precedenti: la versione attuale non necessita di alcuna configurazione per essere utilizzata. Per le versioni linguistiche o i modelli di traduzione locale che non utilizzi, puoi eliminarli dalla cartella principale del programma per risparmiare spazio. Poiché il nostro studio dispone di risorse economiche limitate, vi saremmo molto grati se poteste acquistare più copie da regalare agli amici o acquistare altri lavori del nostro studio. Inoltre, alcune funzioni di questo programma richiedono l’uso delle scorciatoie da tastiera: di seguito vi spieghiamo nuovamente come utilizzarle. Queste scorciatoie funzionano solo quando il programma ha il focus (non sono scorciatoie globali, per evitare conflitti o falsi allarmi dei software di sicurezza):
Ctrl+8 o Alt+8 riduce la dimensione del carattere;
Ctrl+9 o Alt+9 aumenta la dimensione del carattere.
Modalità di selezione rapida e traduzione istantanea:
F5 o F6 o F7 o F8 o Ctrl+Q o Ctrl+P o Alt+Q o Alt+P (premere uno qualsiasi di questi tasti produce lo stesso effetto. Il programma offre più opzioni per evitare conflitti con altri software).
Modalità di monitoraggio continuo:
Seleziona l’area di monitoraggio: F1 o Ctrl+Z o Alt+Z
Avvia monitoraggio: F2 o Ctrl+6 o Alt+6
Interrompi monitoraggio: F9 o Ctrl+Y o Alt+Y
Ten program zawiera teraz lokalny model tłumaczenia, który umożliwia całkowicie offline tłumaczenie z niezwykle dużą prędkością. Po uruchomieniu programu pamiętaj, aby najpierw zaznaczyć opcję Tłumaczenie lokalne, a program zapamięta twój wybór.
W przypadku OCR: im dokładniejszy obszar zostanie wybrany i im czystsze będzie tło, tym bardziej rozpoznany tekst będzie zbliżony do oryginału i tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo błędu. Dlatego dostosowanie obszaru OCR może rozwiązać wiele problemów.
Program będzie stale udoskonalany, dziękujemy za wasze wsparcie. Chociaż program posiada pewne opcje, które wyglądają na wymagające konfiguracji, takie jak ustawienie ścieżki OCR, to w rzeczywistości są one odziedziczone po starszych wersjach; w obecnej wersji nie trzeba niczego konfigurować, można używać od razu.
Wersje językowe lub lokalne modele tłumaczeń, których nie używasz, możesz usunąć z katalogu głównego programu, aby zaoszczędzić miejsce.
Ponieważ nasze studio dysponuje ograniczonymi funduszami, będziemy bardzo wdzięczni, jeśli kupisz dodatkowe kopie dla przyjaciół lub inne prace naszego studia.
Ponadto niektóre funkcje tego programu muszą być używane za pomocą skrótów klawiszowych; wyjaśniam je jeszcze raz tutaj. Skróty te działają tylko wtedy, gdy okno programu jest aktywne (nie są to skróty globalne, aby uniknąć błędnej reakcji oprogramowania zabezpieczającego):
Ctrl+8 lub Alt+8 — zmniejszenie rozmiaru czcionki
Ctrl+9 lub Alt+9 — zwiększenie rozmiaru czcionki
Tryb jednorazowego szybkiego wyboru i tłumaczenia:
F5 lub F6 lub F7 lub F8 lub Ctrl+Q lub Ctrl+P lub Alt+Q lub Alt+P (naciśnięcie dowolnego z tych klawiszy daje ten sam efekt. Dostępnych jest wiele opcji, aby w przypadku konfliktu jednego skrótu z innym oprogramowaniem mieć alternatywę).
Tryb ciągłego monitorowania:
Wybór obszaru monitorowania: F1 lub Ctrl+Z lub Alt+Z
Rozpoczęcie monitorowania: F2 lub Ctrl+6 lub Alt+6
Zatrzymanie monitorowania: F9 lub Ctrl+Y lub Alt+Y
Este programa agora inclui um modelo de tradução local, que permite traduzir totalmente offline com uma velocidade extremamente alta. Depois de entrar no programa, lembre-se de selecionar primeiro a Tradução Local, e o programa irá memorizar a sua escolha.
No caso do OCR: quanto mais precisa for a área selecionada e mais limpo for o fundo, mais próximo do texto original será o resultado e menor será a taxa de erro. Ajustar a área de OCR pode resolver muitos problemas.
O programa será constantemente melhorado, obrigado pelo seu apoio. Embora este programa tenha algumas opções que parecem exigir configuração, como definir o caminho do OCR, na verdade essas opções são herdadas de versões anteriores; na versão atual não é necessário configurar nada para usá-lo imediatamente.
Para as versões de idioma ou modelos de tradução local que você não utiliza, pode removê-los da pasta raiz do programa para economizar espaço.
Como nosso estúdio tem recursos financeiros limitados, ficaríamos muito gratos se você pudesse comprar cópias adicionais para amigos ou adquirir outros trabalhos do nosso estúdio.
Além disso, algumas funções deste programa devem ser usadas através de atalhos de teclado; explico novamente aqui como utilizá-los. Esses atalhos só funcionam quando a janela do programa está ativa (não são atalhos globais, para evitar que sejam bloqueados por engano por softwares de segurança):
Ctrl+8 ou Alt+8 — diminuir o tamanho da fonte
Ctrl+9 ou Alt+9 — aumentar o tamanho da fonte
Modo de seleção rápida e tradução única:
F5 ou F6 ou F7 ou F8 ou Ctrl+Q ou Ctrl+P ou Alt+Q ou Alt+P (pressionar qualquer uma dessas teclas tem o mesmo efeito. Existem várias opções caso algum atalho entre em conflito com outro software).
Modo de monitoramento contínuo:
Selecionar área de monitoramento: F1 ou Ctrl+Z ou Alt+Z
Iniciar monitoramento: F2 ou Ctrl+6 ou Alt+6
Parar monitoramento: F9 ou Ctrl+Y ou Alt+Y
Ця програма тепер підтримує локальну модель перекладу, що дозволяє повністю працювати офлайн із надзвичайно високою швидкістю перекладу. Після запуску програми не забудьте відмітити локальний переклад, і програма запам’ятає ваш вибір. Щодо OCR, чим точніше ви вибираєте область та чим чистіше тло, тим точніше розпізнаний текст буде схожим на оригінальний, і тим нижчим буде рівень помилок. Отже, налаштування області OCR може вирішити багато проблем. Програма постійно вдосконалюватиметься, дякуємо вам за підтримку. Хоча в програмі є деякі параметри, які виглядають так, ніби потребують налаштування, наприклад шлях до OCR, насправді це лише спадок від попередніх версій: у поточній версії жодних налаштувань робити не потрібно. Якщо ви не користуєтеся певними мовними версіями чи локальними моделями перекладу, ви можете видалити їх з кореневої папки програми, щоб заощадити місце. Оскільки наша студія має обмежене фінансування, ми будемо дуже вдячні, якщо ви придбаєте кілька копій для друзів або придбаєте інші наші продукти. Крім того, деякі функції цієї програми необхідно використовувати за допомогою комбінацій клавіш. Нижче ще раз наведено інструкції щодо використання гарячих клавіш. Ці комбінації працюють лише тоді, коли програма знаходиться у фокусі (це не глобальні гарячі клавіші, щоб уникнути конфліктів або хибних спрацьовувань антивірусних програм):
Ctrl+8 або Alt+8 зменшують розмір шрифту;
Ctrl+9 або Alt+9 збільшують розмір шрифту.
Режим швидкого вибору та перекладу:
F5 або F6 або F7 або F8 або Ctrl+Q або Ctrl+P або Alt+Q або Alt+P (натискання будь-якої з цих клавіш має однаковий ефект. Програма надає кілька варіантів, щоб уникнути конфліктів з іншими програмами).
Режим постійного моніторингу:
Вибір області моніторингу: F1 або Ctrl+Z або Alt+Z
Почати моніторинг: F2 або Ctrl+6 або Alt+6
Зупинити моніторинг: F9 або Ctrl+Y або Alt+Y
Bu program artık yerel bir çeviri modeli içeriyor ve tamamen çevrimdışı olarak son derece yüksek hızda çeviri yapabiliyor. Programı açtıktan sonra yerel çeviriyi seçmeyi unutmayın; program bu seçiminizi hatırlayacaktır. OCR konusunda, seçtiğiniz alan ne kadar doğru ve arka plan ne kadar temiz olursa, tanınan metin orijinaline o kadar yakın olur ve hata oranı da o kadar düşük olur. Bu nedenle OCR alanını ayarlamak birçok sorunu çözebilir. Program sürekli geliştirilecektir, desteğiniz için teşekkür ederiz. Bu programda bazı ayar gerektiriyor gibi görünen seçenekler bulunsa da, örneğin OCR yolunu ayarlamak, aslında bunlar önceki sürümlerden kalmadır: mevcut sürümde hiçbir ayar yapmadan doğrudan kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız dil sürümlerini veya yerel çeviri modellerini, yer kazanmak için programın ana klasöründen silebilirsiniz. Stüdyomuzun mali kaynakları sınırlı olduğundan, eğer birkaç kopya satın alıp arkadaşlarınıza hediye edebilir veya stüdyomuzun diğer ürünlerini satın alabilirseniz çok minnettar oluruz. Ayrıca, bu programdaki bazı işlevlerin kısayol tuşlarıyla kullanılması gerekir. Aşağıda kısayol tuşlarının kullanımını bir kez daha açıklıyoruz. Bu kısayollar yalnızca program odaktayken çalışır (küresel kısayollar değildir, güvenlik yazılımlarının yanlış tespitini önlemek için):
Ctrl+8 veya Alt+8 yazı tipini küçültür; Ctrl+9 veya Alt+9 yazı tipini büyütür.
Hızlı seçim ve çeviri modu:
F5 veya F6 veya F7 veya F8 veya Ctrl+Q veya Ctrl+P veya Alt+Q veya Alt+P (bu tuşlardan herhangi birine basmak aynı etkiye sahiptir. Program, diğer yazılımlarla çakışmayı önlemek için birden fazla seçenek sunar).
Sürekli izleme modu:
İzleme alanını seç: F1 veya Ctrl+Z veya Alt+Z
İzlemeyi başlat: F2 veya Ctrl+6 veya Alt+6
İzlemeyi durdur: F9 veya Ctrl+Y veya Alt+Y
Dit programma bevat nu een lokaal vertaalmodel dat volledig offline vertalen mogelijk maakt, met zeer hoge snelheid. Nadat je het programma hebt geopend vergeet je niet eerst Lokale Vertaling aan te vinken, en het programma zal je keuze onthouden.
Voor OCR geldt: hoe nauwkeuriger het geselecteerde gebied en hoe schoner de achtergrond, hoe dichter de herkende tekst bij de originele tekst zal zijn en hoe lager de foutmarge; dus het aanpassen van het OCR-gebied kan veel problemen oplossen.
Het programma zal voortdurend worden verbeterd; bedankt voor jullie steun. Hoewel dit programma bepaalde opties lijkt te hebben die ingesteld moeten worden, zoals het instellen van het pad voor OCR, zijn deze geërfd van eerdere versies; de huidige versie vereist geen enkele instelling om meteen te kunnen gebruiken.
Voor taalversies of lokale vertaalmodellen die je niet gebruikt kun je deze uit de hoofdmap van het programma verwijderen om ruimte te besparen.
Omdat onze studio beperkte financiële middelen heeft, zouden we het zeer waarderen als jullie extra exemplaren zouden kunnen kopen voor vrienden of andere werken van onze studio zouden kunnen aanschaffen.
Daarnaast moeten sommige functies van dit programma gebruikmaken van sneltoetsen; hier leg ik ze nogmaals uit. Deze sneltoetsen werken alleen wanneer het programma de focus heeft (het zijn geen globale sneltoetsen, om te voorkomen dat beveiligingssoftware ze blokkeert):
Ctrl+8 of Alt+8 — lettergrootte verkleinen
Ctrl+9 of Alt+9 — lettergrootte vergroten
Eenmalige snelle keuze- en vertaalmodus:
F5 of F6 or F7 or F8 or Ctrl+Q or Ctrl+P or Alt+Q or Alt+P (door op een van de sneltoetsen te drukken krijg je hetzelfde effect. Er worden meerdere opties geboden zodat als één sneltoets conflicteert met andere software je nog alternatieven hebt.)
Continue monitoring modus:
Selecteer monitorregio: F1 or Ctrl+Z or Alt+Z
Begin met monitoren: F2 or Ctrl+6 or Alt+6
Stop met monitoren: F9 or Ctrl+Y or Alt+Y
Тази програма вече включва локален модел за превод, който позволява превеждане напълно офлайн, с изключително висока скорост. След като влезете в програмата, не забравяйте първо да отметнете Локален превод, и програмата ще запамети вашия избор.
За OCR – колкото по-точна е избраната област и колкото по-чист е фонът, толкова по-близък ще бъде разпознатият текст до оригинала и толкова по-нисък ще е процентът на грешки, затова регулирането на OCR зоната може да реши много проблеми.
Програмата ще продължи да се усъвършенства, благодарим за вашата подкрепа. Въпреки че програмата има някои опции, които изглеждат като че ли трябва да се настройват, като задаване на път за OCR, те са унаследени от по-стари версии, в текущата версия не е необходимо да се прави никаква настройка, може да се използва веднага.
За езикови версии или локални модели за превод, които не използвате, можете да ги изтриете от коренната директория на програмата, за да спестите място.
Тъй като студиото ни работи с ограничен бюджет, ако можете да закупите допълнителни копия за приятели или други произведения на студиото, ще сме ви много благодарни.
Освен това някои функции на тази програма трябва да се използват с бързи клавиши (hotkeys). Ето още веднъж обяснение как да се използват. Тези клавиши работят само когато програмата е активна (не са глобални клавиши, за да се избегне блокиране от софтуер за сигурност):
Ctrl+8 или Alt+8 — намаляване на размера на шрифта
Ctrl+9 или Alt+9 — увеличаване на размера на шрифта
Режим еднократно бързо избиране и превод:
F5 или F6 или F7 или F8 или Ctrl+Q или Ctrl+P или Alt+Q или Alt+P (натискането на който и да е от тези клавиши има същия ефект. Предоставени са няколко опции ако някой от клавишите влиза в конфликт с друг софтуер)
Режим непрекъснато наблюдение:
Избиране на зона за наблюдение: F1 или Ctrl+Z или Alt+Z
Започване на наблюдение: F2 или Ctrl+6 или Alt+6
Спиране на наблюдение: F9 или Ctrl+Y или Alt+Y
هذا البرنامج يُضيف الآن نموذج ترجمة محلي، يتيح الترجمة بالكامل دون اتصال بالإنترنت بسرعة فائقة. بعد الدخول إلى البرنامج تذكّر أن تختار الترجمة المحلية، وسيحتفظ البرنامج بخيارك.
بالنسبة لـ OCR كلما كانت المنطقة التي تختارها دقيقة وخلفيتها نظيفة كلما كان النص الذي يُستخرج أقرب للنص الأصلي ومعدل الأخطاء أقل، لذا تعديل منطقة OCR يمكن أن يحل العديد من المشاكل.
سوف يتم تحسين البرنامج باستمرار، شكرًا لدعمكم. رغم أن هذا البرنامج يحتوي على بعض الخيارات التي تبدو أنها تحتاج إلى إعداد مثل تحديد مسار OCR، إلا أنها موروثة من الإصدارات القديمة، في النسخة الحالية لا حاجة لأي إعداد لاستخدامها مباشرة.
بالنسبة لإصدارات اللغة أو نماذج الترجمة المحلية التي لا تستخدمها يمكنك حذفها من المجلد الجذري للبرنامج لتوفير المساحة.
نظرًا لأن استوديوهاتنا تمولها ميّزانية محدودة، إذا استطعتم شراء نسخ إضافية لإهدائها لأصدقائكم أو شراء أعمال أخرى من الاستوديو فسنكون ممتنين جدًا.
أيضًا بعض وظائف هذا البرنامج يجب أن تُستخدم بمفاتيح الاختصار، سأوضحها مرة أخرى هنا. هذه المفاتيح تعمل فقط عندما يكون البرنامج في التركيز (ليست مفاتيح عامة لتجنب أن تُحذفها برامج الأمان خطأ):
Ctrl+8 أو Alt+8 — تصغير حجم الخط
Ctrl+9 أو Alt+9 — تكبير حجم الخط
وضع الاختيار السريع والترجمة مرة واحدة:
F5 أو F6 أو F7 أو F8 أو Ctrl+Q أو Ctrl+P أو Alt+Q أو Alt+P (الضغط على أي مفتاح من هذه المفاتيح له نفس التأثير. الخيارات المتعددة متاحة إذا تعارض أحدها مع برنامج آخر)
وضع المراقبة المستمرة:
اختيار منطقة المراقبة: F1 أو Ctrl+Z أو Alt+Z
بدء المراقبة: F2 أو Ctrl+6 أو Alt+6
إيقاف المراقبة: F9 أو Ctrl+Y أو Alt+Y
Este programa ahora incluye un modelo de traducción local, lo que permite traducir completamente sin conexión a Internet, con una velocidad extremadamente alta. Al iniciar el programa recuerda marcar la opción de traducción local, y el programa recordará tu selección. En cuanto al OCR, cuanto más precisa sea el área que elijas y cuanto más limpio sea el fondo, más se parecerá el texto reconocido al original y menor será la tasa de errores. Por lo tanto, ajustar el área de OCR puede resolver muchos problemas. El programa seguirá mejorando continuamente, gracias por vuestro apoyo. Aunque este programa incluye algunas opciones que parecen requerir configuración, como establecer la ruta del OCR, en realidad son heredadas de versiones anteriores: en la versión actual no es necesario realizar ninguna configuración para usarlo. Si no utilizas ciertas versiones de idioma o modelos de traducción local, puedes eliminarlos de la carpeta raíz del programa para ahorrar espacio. Debido a que nuestro estudio tiene recursos financieros limitados, estaríamos muy agradecidos si pudieras comprar varias copias para regalar a tus amigos o adquirir otros trabajos de nuestro estudio. Además, algunas funciones de este programa deben usarse mediante atajos de teclado. A continuación, vuelvo a explicar el uso de los atajos. Estos atajos solo se activan cuando el programa tiene el foco (no son atajos globales, para evitar que el software de seguridad los detecte por error):
Ctrl+8 o Alt+8 disminuye el tamaño de la fuente; Ctrl+9 o Alt+9 aumenta el tamaño de la fuente.
Modo de selección rápida y traducción única:
F5 o F6 o F7 o F8 o Ctrl+Q o Ctrl+P o Alt+Q o Alt+P (presionar cualquiera de estas teclas tiene el mismo efecto. El programa ofrece múltiples opciones en caso de conflicto con otros programas).
Modo de monitoreo continuo:
Seleccionar área de monitoreo: F1 o Ctrl+Z o Alt+Z
Iniciar monitoreo: F2 o Ctrl+6 o Alt+6
Detener monitoreo: F9 o Ctrl+Y o Alt+Y
โปรแกรมนี้ได้เพิ่มโมเดลการแปลภาษาท้องถิ่น ทำให้สามารถแปลได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และมีความเร็วสูงมาก หลังจากเข้าโปรแกรมแล้ว อย่าลืมเลือกการแปลภาษาท้องถิ่น และโปรแกรมจะจดจำการเลือกของคุณ สำหรับ OCR ยิ่งคุณเลือกพื้นที่แม่นยำมากเท่าไร และพื้นหลังสะอาดมากเท่าไร ข้อความที่ OCR ตรวจจับก็จะใกล้เคียงกับต้นฉบับมากขึ้น และอัตราความผิดพลาดก็จะต่ำลง ดังนั้นการปรับพื้นที่ OCR สามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่าง โปรแกรมจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ แม้ว่าโปรแกรมนี้จะมีบางตัวเลือกที่ดูเหมือนต้องตั้งค่า เช่น การกำหนดเส้นทาง OCR แต่อันที่จริงเป็นการสืบทอดมาจากเวอร์ชันเก่า ในเวอร์ชันปัจจุบันไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใด ๆ ก็สามารถใช้งานได้ หากคุณไม่ใช้เวอร์ชันภาษาหรือโมเดลการแปลภาษาท้องถิ่นบางอย่าง คุณสามารถลบออกจากโฟลเดอร์หลักของโปรแกรมเพื่อประหยัดพื้นที่ เนื่องจากสตูดิโอของเรามีงบประมาณจำกัด เราจะขอบคุณมากหากคุณสามารถซื้อหลายชุดเพื่อมอบให้เพื่อน ๆ หรือซื้อผลงานอื่น ๆ ของสตูดิโอเรา นอกจากนี้ โปรแกรมนี้มีบางฟังก์ชันที่จำเป็นต้องใช้ปุ่มลัด ผมขออธิบายอีกครั้งเกี่ยวกับวิธีใช้ปุ่มลัด ปุ่มลัดเหล่านี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อโปรแกรมอยู่ในโฟกัส (ไม่ใช่ปุ่มลัดแบบ Global เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยตรวจจับผิดพลาด):
Ctrl+8 หรือ Alt+8 ลดขนาดตัวอักษร; Ctrl+9 หรือ Alt+9 เพิ่มขนาดตัวอักษร
โหมดการเลือกและแปลอย่างรวดเร็ว:
F5 หรือ F6 หรือ F7 หรือ F8 หรือ Ctrl+Q หรือ Ctrl+P หรือ Alt+Q หรือ Alt+P (การกดปุ่มใด ๆ ในนี้จะได้ผลเหมือนกัน โปรแกรมมีหลายตัวเลือกเพื่อป้องกันความขัดแย้งกับซอฟต์แวร์อื่น)
โหมดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง:
เลือกพื้นที่ตรวจสอบ: F1 หรือ Ctrl+Z หรือ Alt+Z
เริ่มการตรวจสอบ: F2 หรือ Ctrl+6 หรือ Alt+6
หยุดการตรวจสอบ: F9 หรือ Ctrl+Y หรือ Alt+Y
Program ini kini menyertakan model terjemahan tempatan, yang membolehkan terjemahan dilakukan sepenuhnya tanpa sambungan internet dengan kelajuan yang sangat pantas. Selepas masuk ke dalam program, pastikan anda menanda pilihan terjemahan tempatan, dan program akan mengingati pilihan anda. Bagi OCR, semakin tepat kawasan yang anda pilih dan semakin bersih latar belakangnya, semakin hampir teks yang dikenali dengan teks asal dan semakin rendah kadar ralatnya. Oleh itu, melaraskan kawasan OCR boleh menyelesaikan banyak masalah. Program ini akan terus dipertingkatkan, terima kasih atas sokongan anda. Walaupun terdapat beberapa pilihan dalam program ini yang kelihatan seperti memerlukan tetapan, contohnya menetapkan laluan OCR, sebenarnya ia hanyalah warisan daripada versi terdahulu: dalam versi semasa, tiada sebarang tetapan diperlukan untuk digunakan. Untuk versi bahasa atau model terjemahan tempatan yang anda tidak gunakan, anda boleh memadamkannya daripada folder utama program untuk menjimatkan ruang. Oleh kerana studio kami mempunyai kekangan kewangan, kami amat menghargai sekiranya anda boleh membeli beberapa salinan untuk diberikan kepada rakan atau membeli hasil karya lain daripada studio kami. Selain itu, terdapat beberapa fungsi dalam program ini yang mesti digunakan dengan pintasan papan kekunci. Berikut sekali lagi saya jelaskan cara penggunaan pintasan ini. Pintasan ini hanya akan berfungsi apabila program berada dalam fokus (bukan pintasan global, bagi mengelakkan ia disalah anggap oleh perisian keselamatan):
Ctrl+8 atau Alt+8 mengecilkan saiz fon; Ctrl+9 atau Alt+9 membesarkan saiz fon.
Mod pemilihan cepat dan terjemahan sekali sahaja:
F5 atau F6 atau F7 atau F8 atau Ctrl+Q atau Ctrl+P atau Alt+Q atau Alt+P (menekan mana-mana kekunci ini memberikan kesan yang sama. Program menyediakan beberapa pilihan sekiranya ada konflik dengan perisian lain).
Mod pemantauan berterusan:
Pilih kawasan pemantauan: F1 atau Ctrl+Z atau Alt+Z
Mulakan pemantauan: F2 atau Ctrl+6 atau Alt+6
Hentikan pemantauan: F9 atau Ctrl+Y atau Alt+Y
Program ini sekarang menyertakan model terjemahan lokal, yang memungkinkan penerjemahan sepenuhnya tanpa koneksi internet dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah masuk ke program, jangan lupa untuk mencentang opsi terjemahan lokal, dan program akan mengingat pilihan Anda. Untuk OCR, semakin tepat area yang Anda pilih dan semakin bersih latar belakangnya, maka teks yang dikenali akan semakin mirip dengan teks asli dan tingkat kesalahannya akan semakin rendah. Karena itu, menyesuaikan area OCR dapat menyelesaikan banyak masalah. Program ini akan terus disempurnakan, terima kasih atas dukungan Anda. Meskipun ada beberapa opsi dalam program ini yang terlihat seperti memerlukan pengaturan, misalnya mengatur jalur OCR, sebenarnya itu hanyalah warisan dari versi lama: dalam versi sekarang tidak diperlukan pengaturan apa pun untuk langsung digunakan. Untuk versi bahasa atau model terjemahan lokal yang tidak Anda gunakan, Anda dapat menghapusnya dari folder utama program untuk menghemat ruang. Karena studio kami memiliki keterbatasan dana, kami akan sangat berterima kasih jika Anda dapat membeli beberapa salinan untuk diberikan kepada teman atau membeli karya lain dari studio kami. Selain itu, beberapa fungsi dalam program ini harus digunakan dengan pintasan keyboard. Berikut saya jelaskan lagi cara penggunaan pintasan ini. Pintasan ini hanya berfungsi saat program berada dalam fokus (bukan pintasan global, agar tidak salah dikenali oleh perangkat lunak keamanan):
Ctrl+8 atau Alt+8 memperkecil ukuran font; Ctrl+9 atau Alt+9 memperbesar ukuran font.
Mode pemilihan cepat dan terjemahan sekali:
F5 atau F6 atau F7 atau F8 atau Ctrl+Q atau Ctrl+P atau Alt+Q atau Alt+P (menekan salah satu tombol ini memiliki efek yang sama. Program menyediakan beberapa pilihan jika ada konflik dengan perangkat lunak lain).
Mode pemantauan berkelanjutan:
Pilih area pemantauan: F1 atau Ctrl+Z atau Alt+Z
Mulai pemantauan: F2 atau Ctrl+6 atau Alt+6
Hentikan pemantauan: F9 atau Ctrl+Y atau Alt+Y
Tento program nyní obsahuje lokální překladový model, který umožňuje plně offline překlad s mimořádně vysokou rychlostí. Po spuštění programu nezapomeňte zaškrtnout volbu lokálního překladu a program si vaši volbu zapamatuje. U OCR platí, že čím přesněji vyberete oblast a čím čistší bude pozadí, tím více se rozpoznaný text bude podobat původnímu a tím nižší bude chybovost. Proto může úprava oblasti OCR vyřešit mnoho problémů. Program bude neustále vylepšován, děkujeme vám za podporu. Tento program sice obsahuje některé možnosti, které vypadají, že vyžadují nastavení (například nastavení cesty k OCR), ale ve skutečnosti jde pouze o dědictví z předchozích verzí: aktuální verze nevyžaduje žádné nastavení, abyste ji mohli používat. Jazykové verze nebo lokální modely překladu, které nepoužíváte, můžete odstranit z kořenové složky programu a ušetřit tak místo. Protože naše studio má omezené finanční prostředky, budeme velmi vděční, pokud zakoupíte několik kopií pro své přátele nebo zakoupíte další naše produkty. Některé funkce tohoto programu je navíc nutné používat pomocí klávesových zkratek. Níže znovu vysvětluji, jak zkratky používat. Tyto zkratky fungují pouze tehdy, když je program aktivní (nejde o globální zkratky, aby nedocházelo k falešným poplachům antivirových programů):
Ctrl+8 nebo Alt+8 zmenší velikost písma; Ctrl+9 nebo Alt+9 zvětší velikost písma.
Režim rychlého výběru a překladu:
F5 nebo F6 nebo F7 nebo F8 nebo Ctrl+Q nebo Ctrl+P nebo Alt+Q nebo Alt+P (stisknutí kterékoliv z těchto kláves má stejný efekt. Program nabízí více možností, pokud by některá zkratka kolidovala s jiným softwarem).
Režim nepřetržitého monitorování:
Výběr monitorované oblasti: F1 nebo Ctrl+Z nebo Alt+Z
Spustit monitorování: F2 nebo Ctrl+6 nebo Alt+6
Zastavit monitorování: F9 nebo Ctrl+Y nebo Alt+Y
Acest program include acum un model de traducere local, care permite traducerea complet offline, cu o viteză extrem de ridicată. După ce intrați în program, nu uitați să bifați traducerea locală, iar programul își va aminti selecția. În ceea ce privește OCR, cu cât zona selectată este mai precisă și fundalul mai curat, cu atât textul recunoscut va fi mai apropiat de cel original și rata de eroare mai scăzută. Prin urmare, ajustarea zonei OCR poate rezolva multe probleme. Programul va fi îmbunătățit constant, vă mulțumim pentru sprijin. Deși acest program are unele opțiuni care par să necesite configurare, cum ar fi setarea căii OCR, acestea sunt de fapt moștenite din versiunile anterioare: în versiunea actuală nu este necesară nicio configurare pentru a fi utilizat. Pentru versiunile de limbă sau modelele locale de traducere pe care nu le folosiți, le puteți șterge din folderul rădăcină al programului pentru a economisi spațiu. Deoarece studioul nostru are resurse financiare limitate, vă vom fi foarte recunoscători dacă puteți achiziționa mai multe copii pentru a le oferi prietenilor sau dacă veți cumpăra alte lucrări ale studioului nostru. De asemenea, unele funcții ale acestui program trebuie utilizate prin combinații de taste rapide. Mai jos explic încă o dată modul de utilizare al acestora. Aceste combinații funcționează numai atunci când programul este în prim-plan (nu sunt combinații globale, pentru a evita detectările false ale software-ului de securitate):
Ctrl+8 sau Alt+8 micșorează dimensiunea fontului; Ctrl+9 sau Alt+9 mărește dimensiunea fontului.
Mod de selecție rapidă și traducere unică:
F5 sau F6 sau F7 sau F8 sau Ctrl+Q sau Ctrl+P sau Alt+Q sau Alt+P (apasarea oricărei dintre aceste taste are același efect. Programul oferă mai multe opțiuni pentru a evita conflictele cu alte programe).
Mod de monitorizare continuă:
Selectați zona de monitorizare: F1 sau Ctrl+Z sau Alt+Z
Porniți monitorizarea: F2 sau Ctrl+6 sau Alt+6
Opriți monitorizarea: F9 sau Ctrl+Y sau Alt+Y
Dette program har nu tilføjet en lokal oversættelsesmodel, som gør det muligt at oversætte helt uden internet, og hastigheden er ekstremt høj. Husk at markere lokal oversættelse, når du går ind i programmet, og programmet vil huske dit valg. For OCR gælder det, at jo mere præcist det område, du vælger, er, og jo renere baggrunden er, desto mere nøjagtig vil teksten fra OCR være, og fejlprocenten vil være lavere. Derfor kan justering af OCR-området løse mange problemer. Programmet vil løbende blive forbedret, tak for jeres støtte. Selvom dette program har nogle indstillinger, der ser ud til at skulle sættes, såsom at angive OCR-stien, er de faktisk blot arvet fra tidligere versioner. I den nuværende version er ingen indstilling nødvendig for at bruge programmet. For de sprogversioner eller lokale oversættelsesmodeller, du ikke har brug for, kan du slette dem fra programmets rodmappe for at spare plads. Da vores studie har stramme budgetter, vil vi være meget taknemmelige, hvis du kan købe flere kopier til dine venner eller købe andre værker fra vores studie. Derudover har dette program nogle funktioner, der skal bruges med genvejstaster. Her er en forklaring af, hvordan de bruges: disse genvejstaster fungerer kun, når programmet har fokus (de er ikke globale genvejstaster for at undgå fejlagtig blokering af sikkerhedssoftware).
Ctrl+8 eller Alt+8: Formindsk skriftstørrelse
Ctrl+9 eller Alt+9: Forøg skriftstørrelse
Engangshurtig valg- og oversættelsestilstand:
F5 eller F6 eller F7 eller F8 eller Ctrl+Q eller Ctrl+P eller Alt+Q eller Alt+P (tryk på en hvilken som helst af disse genvejstaster for samme effekt. Programmet tilbyder flere muligheder, så der er alternativer, hvis en genvej er i konflikt med anden software).
Kontinuerlig overvågningstilstand:
Vælg overvågningsområde: F1 eller Ctrl+Z eller Alt+Z
Start overvågning: F2 eller Ctrl+6 eller Alt+6
Stop overvågning: F9 eller Ctrl+Y eller Alt+Y
Tähän ohjelmaan on nyt lisätty paikallinen käännösmalli, jonka ansiosta käännöksiä voi tehdä täysin ilman internet-yhteyttä, ja nopeus on erittäin korkea. Kun avaat ohjelman, muista valita paikallinen käännös, ja ohjelma muistaa valintasi. OCR:n osalta pätee, että mitä tarkemmin valitset alueen ja mitä puhtaampi tausta on, sitä lähempänä alkuperäistä tekstiä OCR-tulos on ja virheiden määrä vähenee. OCR-alueen säätäminen voi siis ratkaista monia ongelmia. Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti, kiitos tuestanne. Vaikka ohjelmassa on joitakin asetuksia, jotka näyttävät vaativan säätöä, kuten OCR-polun määrittäminen, nämä ovat vain perittyjä aiemmista versioista. Nykyisessä versiossa mitään asetuksia ei tarvita, ohjelmaa voi käyttää suoraan. Niitä kieliversioita tai paikallisia käännösmalleja, joita et tarvitse, voit poistaa ohjelman juurikansiosta säästääksesi tilaa. Koska studiollamme on taloudellisia rajoituksia, olisimme hyvin kiitollisia, jos voisit ostaa useampia kopioita ystävillesi tai hankkia muita studion tuotteita. Lisäksi tässä ohjelmassa on joitakin toimintoja, joita täytyy käyttää pikanäppäimillä. Kerron tässä vielä kerran, miten pikanäppäimet toimivat: ne toimivat vain, kun ohjelma on aktiivisessa ikkunassa (eivät ole globaaleja pikanäppäimiä, jotta tietoturvaohjelmat eivät estä niitä virheellisesti).
Ctrl+8 tai Alt+8: Pienennä fonttikokoa
Ctrl+9 tai Alt+9: Suurenna fonttikokoa
Kertakäyttöinen nopea valinta- ja käännöstila:
F5 tai F6 tai F7 tai F8 tai Ctrl+Q tai Ctrl+P tai Alt+Q tai Alt+P (minkä tahansa näppäimen painaminen tuottaa saman tuloksen. Ohjelma tarjoaa useita vaihtoehtoja siltä varalta, että jokin pikanäppäin on ristiriidassa muun ohjelmiston kanssa).
Jatkuvan valvonnan tila:
Valitse valvonta-alue: F1 tai Ctrl+Z tai Alt+Z
Aloita valvonta: F2 tai Ctrl+6 tai Alt+6
Lopeta valvonta: F9 tai Ctrl+Y tai Alt+Y
Ez a program mostantól tartalmaz egy helyi fordítási modellt, amely lehetővé teszi a fordítást teljesen offline módban, rendkívül nagy sebességgel. Amikor elindítod a programot, ne felejtsd el bejelölni a helyi fordítást, és a program megjegyzi a választásodat. Az OCR esetében minél pontosabban választod ki a területet, és minél tisztább a háttér, annál pontosabb lesz a felismert szöveg, és annál kevesebb hibát tartalmaz. Az OCR-terület beállítása tehát sok problémát megoldhat. A program folyamatosan fejlődik, köszönjük a támogatásotokat. Bár a programban vannak olyan beállítások, amelyek szükségesnek tűnnek, például az OCR elérési útjának megadása, ezek valójában csak az előző verziókból maradtak meg. A jelenlegi verzióban nincs szükség semmilyen beállításra, a program azonnal használható. Azokat a nyelvi verziókat vagy helyi fordítási modelleket, amelyekre nincs szükséged, törölheted a program gyökérkönyvtárából, hogy helyet takaríts meg. Mivel stúdiónk pénzügyi helyzete szűkös, nagyon hálásak lennénk, ha több példányt vásárolnál barátaidnak, vagy megvennéd stúdiónk egyéb munkáit. Ezenkívül a programban vannak funkciók, amelyeket gyorsbillentyűkkel kell használni. Itt ismét elmagyarázom a gyorsbillentyűk használatát: ezek csak akkor működnek, ha a program ablak aktív (nem globális gyorsbillentyűk, hogy elkerüljük a biztonsági szoftver általi téves blokkolást).
Ctrl+8 vagy Alt+8: Betűméret csökkentése
Ctrl+9 vagy Alt+9: Betűméret növelése
Egyszeri gyors kijelölés és fordítás mód:
F5 vagy F6 vagy F7 vagy F8 vagy Ctrl+Q vagy Ctrl+P vagy Alt+Q vagy Alt+P (bármelyik gyorsbillentyű lenyomása ugyanazt az eredményt adja. A program több lehetőséget kínál arra az esetre, ha valamelyik gyorsbillentyű ütközik más szoftverrel).
Folyamatos megfigyelési mód:
Megfigyelési terület kijelölése: F1 vagy Ctrl+Z vagy Alt+Z
Megfigyelés indítása: F2 vagy Ctrl+6 vagy Alt+6
Megfigyelés leállítása: F9 vagy Ctrl+Y vagy Alt+Y
Dette programmet har nå lagt til en lokal oversettelsesmodell, som gjør det mulig å oversette helt uten internett, med ekstremt høy hastighet. Når du åpner programmet, husk å merke av for lokal oversettelse, og programmet vil huske valget ditt. Når det gjelder OCR, gjelder det at jo mer presist du velger området og jo renere bakgrunnen er, desto mer nøyaktig blir teksten som gjenkjennes, og feilraten blir lavere. Å justere OCR-området kan derfor løse mange problemer. Programmet vil stadig forbedres, takk for støtten. Selv om dette programmet har noen alternativer som ser ut til å måtte konfigureres, for eksempel å angi OCR-stien, er disse bare arvet fra tidligere versjoner. I den nåværende versjonen er ingen innstillinger nødvendige, programmet kan brukes direkte. For språkversjoner eller lokale oversettelsesmodeller du ikke trenger, kan du slette dem fra programmets rotmappe for å spare plass. Siden studioet vårt har stram økonomi, vil vi være svært takknemlige hvis du kan kjøpe flere kopier til venner eller kjøpe andre verk fra vårt studio. I tillegg har dette programmet noen funksjoner som må brukes med hurtigtaster. Her forklarer jeg igjen hvordan de fungerer: disse hurtigtastene fungerer bare når programmet har fokus (de er ikke globale hurtigtaster, for å unngå at sikkerhetsprogramvare feilaktig blokkerer dem).
Ctrl+8 eller Alt+8: Reduser skriftstørrelsen
Ctrl+9 eller Alt+9: Øk skriftstørrelsen
Engangs hurtigvalg og oversettelsesmodus:
F5 eller F6 eller F7 eller F8 eller Ctrl+Q eller Ctrl+P eller Alt+Q eller Alt+P (å trykke på en av disse hurtigtastene gir samme effekt. Programmet gir flere valg i tilfelle en hurtigtast er i konflikt med annen programvare).
Kontinuerlig overvåkingsmodus:
Velg overvåkingsområde: F1 eller Ctrl+Z eller Alt+Z
Start overvåking: F2 eller Ctrl+6 eller Alt+6
Stopp overvåking: F9 eller Ctrl+Y eller Alt+Y
Αυτό το πρόγραμμα έχει πλέον προσθέσει ένα τοπικό μοντέλο μετάφρασης, που επιτρέπει τη μετάφραση εντελώς χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα. Όταν ανοίγετε το πρόγραμμα, θυμηθείτε να επιλέξετε την τοπική μετάφραση, και το πρόγραμμα θα θυμάται την επιλογή σας. Όσον αφορά το OCR, όσο πιο ακριβής είναι η περιοχή που επιλέγετε και όσο πιο καθαρό είναι το φόντο, τόσο πιο κοντά θα είναι το αναγνωρισμένο κείμενο στο αρχικό, και τόσο μικρότερο θα είναι το ποσοστό σφαλμάτων. Η ρύθμιση της περιοχής OCR μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα. Το πρόγραμμα θα βελτιώνεται συνεχώς, σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας. Αν και αυτό το πρόγραμμα έχει κάποιες επιλογές που φαίνονται να απαιτούν ρύθμιση, όπως ο καθορισμός της διαδρομής OCR, αυτές απλώς έχουν κληρονομηθεί από προηγούμενες εκδόσεις. Στην τρέχουσα έκδοση δεν απαιτείται καμία ρύθμιση, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Για εκδόσεις γλωσσών ή τοπικά μοντέλα μετάφρασης που δεν χρειάζεστε, μπορείτε να τα διαγράψετε από τον κύριο φάκελο του προγράμματος για εξοικονόμηση χώρου. Δεδομένου ότι το στούντιό μας έχει περιορισμένους οικονομικούς πόρους, θα ήμασταν πολύ ευγνώμονες αν μπορούσατε να αγοράσετε περισσότερα αντίγραφα για φίλους ή να αποκτήσετε άλλα έργα του στούντιό μας. Επιπλέον, αυτό το πρόγραμμα έχει κάποιες λειτουργίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται με συντομεύσεις. Εξηγώ ξανά εδώ πώς λειτουργούν: αυτές οι συντομεύσεις λειτουργούν μόνο όταν το πρόγραμμα έχει την εστίαση (δεν είναι καθολικές συντομεύσεις, ώστε να αποφεύγεται η λανθασμένη παρεμπόδιση από λογισμικό ασφαλείας).
Ctrl+8 ή Alt+8: Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
Ctrl+9 ή Alt+9: Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Λειτουργία γρήγορης επιλογής και μετάφρασης μίας χρήσης:
F5 ή F6 ή F7 ή F8 ή Ctrl+Q ή Ctrl+P ή Alt+Q ή Alt+P (η πίεση οποιουδήποτε από αυτά τα πλήκτρα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα προσφέρει πολλές επιλογές σε περίπτωση που μια συντόμευση έρχεται σε σύγκρουση με άλλο λογισμικό).
Λειτουργία συνεχούς παρακολούθησης:
Επιλογή περιοχής παρακολούθησης: F1 ή Ctrl+Z ή Alt+Z
Έναρξη παρακολούθησης: F2 ή Ctrl+6 ή Alt+6
Διακοπή παρακολούθησης: F9 ή Ctrl+Y ή Alt+Y
Detta program har nu lagt till en lokal översättningsmodell, som gör det möjligt att översätta helt utan internet, med extremt hög hastighet. När du startar programmet, kom ihåg att kryssa i lokal översättning, och programmet kommer ihåg ditt val. För OCR gäller att ju mer exakt område du väljer och ju renare bakgrunden är, desto mer liknar den igenkända texten originaltexten, och desto lägre blir felprocenten. Att justera OCR-området kan därför lösa många problem. Programmet kommer att förbättras kontinuerligt, tack för ert stöd. Även om detta program har vissa alternativ som verkar behöva ställas in, till exempel att ange OCR-sökvägen, är dessa faktiskt bara arv från tidigare versioner. I den nuvarande versionen behövs inga inställningar, programmet kan användas direkt. De språkversioner eller lokala översättningsmodeller du inte behöver kan du ta bort från programmets rotmapp för att spara utrymme. Eftersom vår studio har begränsade ekonomiska resurser, skulle vi vara mycket tacksamma om du kunde köpa flera exemplar till dina vänner eller köpa andra verk från vår studio. Dessutom har detta program vissa funktioner som måste användas med kortkommandon. Här förklarar jag återigen hur de används: dessa kortkommandon fungerar bara när programmet har fokus (de är inte globala kortkommandon, för att undvika att säkerhetsprogram av misstag blockerar dem).
Ctrl+8 eller Alt+8: Minska teckenstorlek
Ctrl+9 eller Alt+9: Öka teckenstorlek
Snabbval och översättningsläge för engångsbruk:
F5 eller F6 eller F7 eller F8 eller Ctrl+Q eller Ctrl+P eller Alt+Q eller Alt+P (att trycka på någon av dessa genvägar ger samma effekt. Programmet erbjuder flera alternativ om en genväg skulle krocka med annan programvara).
Kontinuerligt övervakningsläge:
Välj övervakningsområde: F1 eller Ctrl+Z eller Alt+Z
Starta övervakning: F2 eller Ctrl+6 eller Alt+6
Stoppa övervakning: F9 eller Ctrl+Y eller Alt+Y
Chương trình này hiện đã tích hợp mô hình dịch ngoại tuyến, có thể dịch hoàn toàn mà không cần kết nối Internet, tốc độ dịch cực kỳ nhanh. Sau khi vào chương trình, hãy nhớ chọn dịch ngoại tuyến, và chương trình sẽ ghi nhớ lựa chọn của bạn. Đối với OCR, khu vực bạn chọn càng chính xác và nền càng sạch, thì văn bản OCR thu được sẽ càng gần với văn bản gốc, tỷ lệ lỗi cũng càng thấp. Do đó, điều chỉnh khu vực OCR có thể giải quyết nhiều vấn đề. Chương trình sẽ liên tục được cải tiến, xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Mặc dù chương trình này có một số tùy chọn trông như cần thiết lập, chẳng hạn như đường dẫn OCR, nhưng thực chất chỉ được giữ lại từ các phiên bản cũ, còn phiên bản hiện tại thì không cần thiết lập gì cả, có thể sử dụng ngay. Đối với các gói ngôn ngữ hoặc mô hình dịch ngoại tuyến mà bạn không cần, bạn có thể xóa chúng trong thư mục gốc của chương trình để tiết kiệm dung lượng. Do điều kiện tài chính hạn hẹp, nếu các bạn có thể mua thêm một vài bản tặng bạn bè, hoặc ủng hộ bằng cách mua các sản phẩm khác của chúng tôi, chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn. Ngoài ra, chương trình có một số chức năng phải dùng phím tắt. Xin nhắc lại cách sử dụng phím tắt: các phím này chỉ hoạt động khi chương trình đang được chọn (không phải phím tắt toàn cục, để tránh bị phần mềm bảo mật hiểu nhầm).
Ctrl+8 hoặc Alt+8: Giảm kích thước phông chữ
Ctrl+9 hoặc Alt+9: Tăng kích thước phông chữ
Chế độ chọn nhanh và dịch một lần: F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q, Alt+P (nhấn bất kỳ phím nào trong số này đều có cùng tác dụng. Có nhiều lựa chọn để phòng trường hợp xung đột phím tắt với phần mềm khác).
Chế độ giám sát liên tục:
• Chọn khu vực giám sát: F1 hoặc Ctrl+Z hoặc Alt+Z
• Bắt đầu giám sát: F2 hoặc Ctrl+6 hoặc Alt+6
У праграму цяпер дададзена лакальная мадэль перакладу, якая дазваляе цалкам працаваць без інтэрнэту, і хуткасць перакладу вельмі высокая. Пасля запуску праграмы не забудзьцеся адзначыць лакальны пераклад, і праграма запомніць ваш выбар. Для OCR дзейнічае правіла: чым дакладней абраны ўчастак і чым чысцей фон, тым больш выніковы тэкст будзе адпавядаць арыгіналу, і колькасць памылак будзе меншай. Таму карэкціроўка вобласці OCR можа вырашыць шмат праблем. Праграма будзе пастаянна ўдасканальвацца, дзякуй вам за падтрымку. Нягледзячы на тое, што ў праграме ёсць некаторыя параметры, якія выглядаюць неабходнымі для наладкі (напрыклад, шлях да OCR), гэта толькі спадчына папярэдніх версій. У бягучай версіі ніякіх налад рабіць не трэба, можна выкарыстоўваць адразу. Для моўных пакетаў або лакальных мадэляў перакладу, якія вам не патрэбныя, вы можаце выдаліць іх з каранёвай тэчкі праграмы, каб зэканоміць месца. У сувязі з фінансавымі цяжкасцямі нашай студыі, калі вы зможаце набыць некалькі асобнікаў для сяброў альбо іншыя нашы прадукты, мы будзем вельмі ўдзячныя. Акрамя таго, у праграме ёсць некаторыя функцыі, якія патрабуюць выкарыстання гарачых клавіш. Я яшчэ раз нагадваю пра іх выкарыстанне: гэтыя камбінацыі працуюць толькі калі актыўнае акно праграмы (не глабальныя, каб пазбегнуць памылковага выдалення антывірусамі).
Ctrl+8 або Alt+8: паменшыць памер шрыфта
Ctrl+9 або Alt+9: павялічыць памер шрыфта
Рэжым хуткага выбару і перакладу: F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q, Alt+P (націснуўшы любую з гэтых клавіш, атрымаеце аднолькавы эфект. Некалькі варыянтаў прапануюцца для таго, каб пазбегнуць канфліктаў з іншым ПЗ).
Рэжым бесперапыннага маніторынгу:
• Вылучыць вобласць маніторынгу: F1 або Ctrl+Z або Alt+Z
• Пачаць маніторынг: F2 або Ctrl+6 або Alt+6
इस प्रोग्राम में अब लोकल अनुवाद मॉडल शामिल है, जिससे आप पूरी तरह ऑफ़लाइन अनुवाद कर सकते हैं और अनुवाद की गति बेहद तेज़ है। प्रोग्राम में प्रवेश करने के बाद, कृपया लोकल अनुवाद विकल्प चुनें, और प्रोग्राम आपके चयन को याद रखेगा। OCR के लिए, आपका चयनित क्षेत्र जितना सटीक और पृष्ठभूमि जितनी साफ होगी, OCR द्वारा उत्पन्न पाठ उतना ही मूल पाठ के करीब होगा और त्रुटियाँ भी उतनी ही कम होंगी। इसलिए OCR क्षेत्र को समायोजित करना कई समस्याओं को हल कर सकता है। यह प्रोग्राम लगातार बेहतर होता रहेगा, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। यद्यपि इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे विकल्प दिखाई देते हैं जिन्हें सेट करने की आवश्यकता लगती है, जैसे OCR पाथ सेट करना, वास्तव में वे केवल पुराने संस्करणों से विरासत में आए हैं। वर्तमान संस्करण में किसी भी सेटिंग की आवश्यकता नहीं है और सीधे उपयोग किया जा सकता है। जिन भाषा संस्करणों या लोकल अनुवाद मॉडलों की आपको आवश्यकता नहीं है, उन्हें आप प्रोग्राम की मुख्य फ़ोल्डर से हटा सकते हैं ताकि जगह बचाई जा सके। हमारे स्टूडियो की आर्थिक स्थिति सीमित है, इसलिए यदि आप अपने दोस्तों के लिए कुछ अतिरिक्त प्रतियाँ खरीद सकते हैं या हमारे अन्य प्रोडक्ट्स का समर्थन कर सकते हैं, तो हम आपके बेहद आभारी रहेंगे। इसके अलावा, इस प्रोग्राम की कुछ सुविधाएँ केवल शॉर्टकट कुंजियों से ही काम करती हैं। मैं यहाँ एक बार फिर से शॉर्टकट उपयोग का विवरण देता हूँ: ये शॉर्टकट केवल तब काम करेंगे जब प्रोग्राम पर फोकस हो (ये ग्लोबल शॉर्टकट नहीं हैं, ताकि सुरक्षा सॉफ़्टवेयर इन्हें गलती से ब्लॉक न करे)।
Ctrl+8 या Alt+8: फ़ॉन्ट का आकार छोटा करें
Ctrl+9 या Alt+9: फ़ॉन्ट का आकार बड़ा करें
त्वरित चयन और अनुवाद मोड: F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q, Alt+P (इनमें से कोई भी कुंजी दबाने पर परिणाम समान होगा। यह सुविधा इसलिए है ताकि अगर कोई शॉर्टकट अन्य सॉफ़्टवेयर से टकराए तो आपके पास अन्य विकल्प हों)।
सतत निगरानी मोड:
• निगरानी क्षेत्र चुनें: F1 या Ctrl+Z या Alt+Z
• निगरानी प्रारंभ करें: F2 या Ctrl+6 या Alt+6
Овај програм сада укључује локални модел превођења, који омогућава потпуно офлајн превођење, а брзина превођења је изузетно велика. Након покретања програма, обавезно означите опцију локалног превођења, а програм ће запамтити ваш избор. Што је област коју изаберете за OCR прецизнија и што је позадина чистија, то ће текст који OCR генерише бити вернији оригиналу и са мање грешака. Зато подешавање OCR области може решити многе проблеме. Програм ће се стално унапређивати, хвала вам на подршци. Иако програм садржи неке опције које изгледају као да их треба подешавати, као што је путања OCR-а, то је само наслеђе из претходних верзија. У овој верзији није потребно никакво подешавање – може се одмах користити. За језичке пакете или локалне моделе превођења који вам нису потребни, можете их обрисати из кореног директоријума програма да бисте уштедели простор. Пошто је наше студио у финансијској тескоби, ако можете купити још неколико копија и поклонити пријатељима или купити неке од наших других производа, бићемо вам веома захвални. Поред тога, неке функције програма морају се користити преко пречица на тастатури. Ево још једном објашњења: ове пречице функционишу само када је програм у фокусу (нису глобалне пречице, како би се избегло лажно алармирање безбедносног софтвера).
Ctrl+8 или Alt+8: Смањи величину фонта
Ctrl+9 или Alt+9: Повећај величину фонта
Брзи избор и режим превођења: F5, F6, F7, F8, Ctrl+Q, Ctrl+P, Alt+Q, Alt+P (притисак било које од ових пречица даје исти ефекат. Више опција постоји како би се избегли конфликти са другим софтвером).
Режим континуираног надгледања:
• Изабери област надгледања: F1 или Ctrl+Z или Alt+Z
• Почни надгледање: F2 или Ctrl+6 или Alt+6
Šajā programmā tagad ir integrēts vietējais tulkošanas modelis, kas ļauj veikt tulkošanu pilnībā bezsaistē ar ļoti lielu ātrumu. Pēc programmas palaišanas neaizmirstiet vispirms atzīmēt vietējo tulkošanu, un programma atcerēsies jūsu izvēli. Attiecībā uz OCR: jo precīzāku apgabalu izvēlaties un jo tīrāks ir fons, jo tuvāks ir atpazītais teksts oriģinālajam tekstam un jo zemāks ir kļūdu līmenis, tāpēc OCR apgabala pielāgošana var atrisināt daudzas problēmas. Programma tiks pastāvīgi uzlabota, paldies par jūsu atbalstu. Lai gan programmā ir dažas opcijas, kas šķiet nepieciešamas iestatīšanai, piemēram, OCR ceļa iestatīšana, tās īstenībā ir pārmantotas no vēsturiskajām versijām, pašreizējai versijai nav nepieciešams veikt nekādus iestatījumus, un to var izmantot uzreiz. Valodu versijas vai vietējos tulkošanas modeļus, ko neizmantojat, varat dzēst no programmas saknes direktorijas, lai ietaupītu vietu. Tā kā mūsu studijā ir ierobežots finansējums, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja varētu iegādāties vairākas kopijas dāvināšanai draugiem vai iegādāties citus mūsu studijas darbus. Turklāt dažas programmas funkcijas ir jāizmanto ar ātrāklaviša kombinācijām, es šeit vēlreiz paskaidrošu ātrāklaviša kombināciju izmantošanas metodi, šīs ātrāklaviša kombinācijas ir jāaktivizē tikai tad, kad programma ir fokusā (tās nav globālas ātrāklaviša kombinācijas, lai izvairītos no drošības programmatūras nepareizas atpazīšanas):
Ctrl+8 vai Alt+8 samazina fonta lielumu;
Ctrl+9 vai Alt+9 palielina fonta lielumu.
Vienreizēja ātra atlase un tulkošanas režīms:
F5 vai F6 vai F7 vai F8 vai Ctrl+Q vai Ctrl+P vai Alt+Q vai Alt+P (jebkura ātrāklaviša kombinācija dod tādu pašu efektu. Šī programma nodrošina vairākas opcijas gadījumiem, kad kāda ātrāklaviša kombinācija konfliktē ar citu programmatūru, tad joprojām ir citas izvēles)
Nepārtrauktā uzraudzības režīma darbības:
Uzraudzības apgabala izvēle: F1 vai Ctrl+Z vai Alt+Z
Uzraudzības sākšana: F2 vai Ctrl+6 vai Alt+6
Sellesse programmi on nüüd lisatud kohalik tõlkemudel, mis võimaldab tõlkida täiesti võrguühenduseta väga suure kiirusega. Pärast programmi käivitamist ärge unustage esmalt märkida kohalik tõlge ja programm jätab teie valiku meelde. OCR osas: mida täpsemalt valite piirkonna ja mida puhtam on taust, seda lähem on ära tuntud tekst originaaltekstile ja seda madalam on vigade määr, seega OCR piirkonna kohandamine võib lahendada palju probleeme. Programmi täiustatakse pidevalt, täname teid toetuse eest. Kuigi programmis on mõned valikud, mis näivad vajavat seadistamist, näiteks OCR tee seadistamine, on need tegelikult päritud ajaloolistest versioonidest, praegune versioon ei vaja mingeid seadistusi ja seda saab kohe kasutada. Keeleversioone või kohalikke tõlkemudeleid, mida te ei kasuta, saate kustutada programmi juurkataloogist, et säästa ruumi. Kuna meie stuudiol on piiratud rahastamine, oleksime väga tänulikud, kui saaksite osta mitu koopiat sõpradele kinkimiseks või osta meie stuudio teisi töid. Lisaks tuleb programmi mõningaid funktsioone kasutada kiirklahvidega, ma selgitan siin veel kord kiirklahvide kasutamise meetodit, need kiirklahvid tuleb aktiveerida ainult siis, kui programm on fookuses (need ei ole globaalsed kiirklahvid, et vältida turvatarkvara väära tuvastamist):
Ctrl+8 või Alt+8 vähendab fondi suurust;
Ctrl+9 või Alt+9 suurendab fondi suurust.
Ühekordselt kiire valik ja tõlkerežiim:
F5 või F6 või F7 või F8 või Ctrl+Q või Ctrl+P või Alt+Q või Alt+P (ükskõik millise kiirklahvi vajutamine annab sama efekti. See programm pakub mitu valikut juhtudeks, kui mõni kiirklahv konflikteerub teise tarkvaraga, siis on endiselt teisi valikuid)
Pideva jälgimisrežiimi toimingud:
Jälgimispiirkonna valik: F1 või Ctrl+Z või Alt+Z
Jälgimise alustamine: F2 või Ctrl+6 või Alt+6
Šioje programoje dabar yra integruotas vietinis vertimo modelis, kuris leidžia versti visiškai neprisijungus prie interneto labai dideliu greičiu. Paleidę programą nepamirškite pirma pažymėti vietinio vertimo ir programa prisimins jūsų pasirinkimą. Kalbant apie OCR: kuo tiksliau pasirinksite sritį ir kuo švaresnis bus fonas, tuo artimesnis originaliam tekstui bus atpažintas tekstas ir tuo mažesnis bus klaidų lygis, todėl OCR srities koregavimas gali išspręsti daug problemų. Programa bus nuolat tobulinama, dėkojame už jūsų palaikymą. Nors programoje yra kai kurių parinkčių, kurios atrodo reikalaujančios nustatymų, pavyzdžiui, OCR kelio nustatymas, jos iš tikrųjų yra paveldėtos iš istorinių versijų, dabartinė versija nereikalauja jokių nustatymų ir gali būti naudojama iš karto. Kalbų versijas arba vietinius vertimo modelius, kurių nenaudojate, galite pašalinti iš programos šakninio katalogo, kad sutaupytumėte vietos. Kadangi mūsų studija turi ribotą finansavimą, būtume labai dėkingi, jei galėtumėte nusipirkti kelias kopijas dovanoti draugams arba nusipirkti kitus mūsų studijos darbus. Be to, kai kurias programos funkcijas būtina naudoti sparčiaisiais klavišais, čia dar kartą paaiškinsi sparčiųjų klavišų naudojimo metodą, šie spartieji klavišai turi būti aktyvuoti tik tada, kai programa yra fokusuota (jie nėra globalūs spartieji klavišai, kad būtų išvengta saugumo programinės įrangos klaidingo atpažinimo):
Ctrl+8 arba Alt+8 sumažina šrifto dydį;
Ctrl+9 arba Alt+9 padidina šrifto dydį.
Vienkartinis greitas pasirinkimas ir vertimo režimas:
F5 arba F6 arba F7 arba F8 arba Ctrl+Q arba Ctrl+P arba Alt+Q arba Alt+P (bet kurio sparčiojo klavišo paspaudimas duoda tą patį efektą. Ši programa pateikia kelis variantus atvejams, kai kuris nors spartus klavišas konfliktuoja su kita programine įranga, tuomet vis tiek yra kitų pasirinkimų)
Nuolatinio stebėjimo režimo veiksmai:
Stebėjimo srities pasirinkimas: F1 arba Ctrl+Z arba Alt+Z
Stebėjimo pradėjimas: F2 arba Ctrl+6 arba Alt+6
Þessi forrit hefur nú fengið staðbundið þýðingarlíkan sem gerir kleift að þýða að fullu án nettengingar með mjög miklum hraða. Eftir að forritið er opnað, mundu fyrst að velja staðbundna þýðingu og forritið mun muna valið þitt. Hvað OCR snertir: því nákvæmara sem þú velur svæðið og því hreinni bakgrunninn, því nær upprunalega textanum verður þekkti textinn og því lægri verður villuhlutfallið, svo að leiðrétta OCR svæðið getur leyst mörg vandamál. Forritið verður stöðugt bætt, takk fyrir stuðninginn. Þótt forritið hafi nokkra möguleika sem virðast þurfa stillingar, svo sem að stilla OCR slóðina, þá eru þeir í raun erfðir frá eldri útgáfum, núverandi útgáfa þarf ekki neinar stillingar og er hægt að nota strax. Tungumálaútgáfur eða staðbundin þýðingarlíkön sem þú notar ekki geturðu eytt úr rótarmöppu forritsins til að spara pláss. Þar sem vinnustofan okkar hefur takmarkaða fjármögnun værum við mjög þakkláta ef þið gætuð keypt nokkur eintök til að gefa vinum eða keypt önnur verk úr vinnustofunni okkar. Að auki þurfa sumar aðgerðir forritsins að nota flýtilykla, ég útskýri hér aftur aðferðina við að nota flýtilykla, þessir flýtilyklar verða bara að vera virkjaðir þegar forritið er í fókus (þeir eru ekki altækir flýtilyklar til að forðast ranga greiningu öryggishugbúnaðar):
Ctrl+8 eða Alt+8 minnkar leturstærð;
Ctrl+9 eða Alt+9 eykur leturstærð.
Einfalt og hratt val og þýðingarhamur:
F5 eða F6 eða F7 eða F8 eða Ctrl+Q eða Ctrl+P eða Alt+Q eða Alt+P (að ýta á hvern sem er af þessum flýtilyklum gefur sama áhrif. Þetta forrit býður upp á marga möguleika ef einhver flýtilykill stangast á við annan hugbúnað, þá eru enn aðrir kostir)
Stöðug vöktunarham aðgerðir:
Vöktunarsvæðisval: F1 eða Ctrl+Z eða Alt+Z
Vöktun byrjuð: F2 eða Ctrl+6 eða Alt+6
