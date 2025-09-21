大家好！让大家久等了！经过了数月努力，女侠客终于上线了！本次更新包含如下多个内容：

1、 数个女侠客头像，供玩家自选。

2、 全新的女侠客建模，包含刀、剑、锤三系武器布娃娃系统。

3、 包裹界面的女侠客动态立绘，支持彩色/剪影两个模式，同时可自选是否佩戴斗笠。

4、 全套女侠客动作系统，包括待机、奔跑和所有武器的攻击、防御、闪避等战斗动画。

5、 同时我们也重置了战斗UI系统，使战斗场景更符合整体风格。

6、 战斗中的敌人现在调整为按照性别显示男女剪影了。（再也不会有两个胡子大汉对打了）