本次更新的核心是为游戏内植入了一批优化后的高清视频资源，旨在为大家提供更具沉浸感与冲击力的电影化叙事体验。



我们深知，在每一次雷霆行动的背后，都有着不为人知的故事与情感。为了让人物更加立体，让情节更加扣人心弦，我们对以下内容进行了制作与更新：



【优化部分开场/结局影片】：优化了部分游戏的开场（或结局）影片，用更具张力的镜头语言，带您进入（或告别）这场正义与罪恶的较量。



希望这次的更新能让您在每一次行动中，都感受到更强烈的使命感与情感共鸣。



请立即更新游戏，亲自审阅这份最新的“影像案卷”。



祝行动顺利。



《扫毒风暴》开发团队 敬上