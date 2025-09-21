亲爱的玩家大人：

如您之前下载运行过游戏，在游戏更新后，请校验游戏完整性（操作方法：steam-库-游戏名称上右键-属性-已安装文件-选择“验证文件的完整性”）。

由于本次更新为全体角色新增了【普通称呼】的文本变量，因此，如您之前运行过游戏，系统数据中保存的变量数据将缺失【普通称呼】的文本变量。请您在进入剧情前，先进入改名系统，为角色设置【普通称呼】。（请注意，各可攻略角色也需要补充设置【普通称呼】，可以使用“全部恢复默认”将可攻略角色名字全部恢复默认状态。）



关于自定义起名的一个小提示：

在游戏剧本的旁白叙述中，对角色的指代引用的是【姓】【名】，如果您觉得旁白称呼女主的全名给人感觉比较疏远、不方便代入的话，可以把昵称放在【姓】里，把【名】空置，然后【ID名字】用自定义的方式起一个完整名字。