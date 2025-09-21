안녕하세요, 기존부터 몇년간 계속되던 프리징 버그 현상이 간헐적이라 존재 여부 미지수였다가 다시 발견하여 또 픽스를 시도하였습니다. 만약 이번 패치에도 불구하고 발생 시에는, 게임 밸런스 기획 부분을 포기하고 아예 메세지 및 이벤트 진행 중에는 시간이 흘러가지 않도록 개선하는 방햗으로 진행하게 될 것 같습니다.
추가로 혹시 도움이 될까 싶어 RPG MV 프로그램 및 빌드 자체의 언어 버전을 업그레이드하였습니다.
감사합니다
오류 재발생으로 다시 픽스 & RPG MV nwjs 업데이트
