本次因为有新内容的缘故，故仅在测试版更新，待修复bug后会更新到正式版：

测试版进入方法，玩家可在库中【右击游戏】-【属性】-【测试版】-右上角选择【TestVersion】进入测试版本。

若进入游戏后左下角版本号没有“T”字样，重启steam刷新即可。 以下是本次更新内容：

版本 1.2.1T

1、新增系统-神兵水火炼系统

此系统为玩家后期快速提升战力的系统。

现在Lv15的多余灵器有作用了。

此系统可点击【制作】-【神兵】开启

消耗1个Lv15的灵器，可开启对应灵器的神兵。

获得大量特殊属性增益，用于玩家后期快速提高战力。

每个灵器都有对应的神兵，

神兵分别消耗【三味真火】和【忘情水】可进行【火练强化】和【水练强化】，

两种强化分别提升一种属性，玩家可根据自己的目标选择强化方向。

神兵每100级可以需要突破一次，消耗1个Lv15的灵器，突破后可使强化等级上限+100级，同时获得10点特殊属性。

2、完全重做了春秋蝉的算法，现在春秋蝉一次可以开启一百万个了

使用F11（笔记本电脑Fn+F11）玩家工具箱 可每秒开启两千万个春秋蝉。

3、为寻宝系统增加了点击音效。

4、寻宝系统增加了【三味真火】和【忘情水】的奖励

5、转职后孟婆老太婆形象修改为金色美女形象

