挑战模式，玩家可以在开局的时候自选难度
游戏难度有：简单，普通，困难，噩梦，地狱，折磨。
怪物的全属性随不同难度增加，经验和金币掉落增加。
疯狂模式：玩家开局可以获得强化大师，进阶宗师，锻造大师，聚宝盆，宝藏猎人的全部效果。
增加25个新天赋
新增天赋简介：
哲别：物理伤害增加200%，弓系技能造成额外2次伤害，命中增加10%，暴击增加10%,生命成长增加 20 ，攻击成长增加 15 ，速度成长增加 15,攻击敌人的时候触发弱点，使他受到物理伤害增加60%
天生废材:天生废材必有用
天生赌徒：速度增加150%，再动几率增加 50 %，命中率增加 10%，暴击率增加 5 %,完成副本的时候，如果副本进度达到100，开启猜拳
无限掠夺：击杀稀有以上怪物获得天赋石，天赋石可以镶嵌到天赋命盘上,掠夺者的天赋命盘按照等级有不同的天赋位
狂徒张三：每在地图里击杀一个怪，就增加 5 %伤害，切换地图重置 ，击杀邪魔使者永久+ 1%
影分身：全属性成长增加 10，获得一个分身，有专属天赋命盘装备位,分身可以装备所有装备，击杀稀有以上怪物获得天赋石
命运之子：每次战斗开始的时候抛出命运金币，获命运之子获得随机50%-400%属性的增强
强盗：攻击增加 75 % ，再动增加 30 %，击杀敌人后，有10%的概率掠夺敌人身上所有的物品
暴徒:百分百暴击，暴击伤害增加百分120,如果伤害的数值是偶数则伤害翻倍
炎帝：自带异火技能，攻击的时候附带异火灼烧，附带异火强度*智力的伤害，击杀特定怪物有几率提升异火等级,初始为青莲地心火，二级为陨落心炎，三级为骨灵冷火，四级为三千焱焱火，五级为净莲妖火，六级为陀舍古帝火
逍遥剑仙：剑系技能伤害增加200%，有25%几率再次行动，可装备2把剑系武器,自带命剑承影，每次攻击附带本次伤害80%的额外伤害
十殿阎罗：被攻击导致生命低于20%复生一次，所有属性增加166%，每次战斗最多触发一次。拘魂：击杀稀有怪物后会触发拘魂，全属性提升 2 点
至尊骨：至尊骨：全属性增加 100 %，邪魔使者战斗会触发魂骨苏醒涅槃,击杀邪魔使者后有几率提升至尊骨，觉醒至尊骨专属技能
凤雏：智力增加 200%，智力成长增加 30 ，法术伤害增加 100%,法术有40%几率再次释放，生命低于50%的时候被攻击会触发落凤
奉先在世：攻击成长增加 100 ，特殊技能，鬼哭神嚎，对全体敌人造成伤害,攻击增加 40 %，暴击率，命中率增加 10 %，再动几率增加 30 %
卧龙再生: 智力成长增加 80 智力增加 30 %，法术伤害翻倍，特殊技能 翻江倒海，对全体敌人造成伤害,法术攻击有 30 %的几率再次施放，再动几率增加 20%
双生武魂：所有装备都可以装备2件，装备爆率加百分50
挑战者：全属性增加 120 %，所有地图必定刷稀有怪物,当面对挑战者时，所以对手都被激怒发挥出150%的实力，装备掉率增加 150%
符祖：开局获得8枚祖符，冰，吞噬，生死，空间，黑暗，雷霆，洪荒，火焰,但是只能继承2枚祖符的力量，选择其中2枚后其他祖符消失
十二生肖：开局获得12枚生肖符咒，专属装备生肖罗盘，可以镶嵌4-12个符咒
2025.9.20更新简介
