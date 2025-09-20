V1.0.19
· 修复
1. 修复Unity数据收集异常可能导致游戏启动后黑屏的问题
2. 修复地块已经全部扩展完毕依然可以在无尽选择扩展地块Buff从而游戏卡住的问题
· 调整与优化
1. 删除了[蘑菇料包]的负面效果
2. 小幅上调[湿润蘑菇]的生效数量
3. 小幅上调[菌网蘑菇]的加成效果
4. 小幅上调[春菇]的加成效果
5. 小幅上调[源头蘑菇]、[咔咔蘑菇]、[蘑菇妈妈]的收成金币
6. 小幅下调了[铁鸡冠花]、[银鸡冠花]、[金鸡冠花]获取鸡蛋的效率
7. 小幅上调了[养鸡任务二]、[养鸡任务三]完成所需的鸡蛋数量
8. [鸡精袋]的效果发生了变化，加强前期的效果，削弱后期的效果
V1.0.19补丁
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update