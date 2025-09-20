 Skip to content
20 September 2025 Build 20056915 Edited 20 September 2025 – 04:52:07 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
V1.0.19
· 修复
1. 修复Unity数据收集异常可能导致游戏启动后黑屏的问题
2. 修复地块已经全部扩展完毕依然可以在无尽选择扩展地块Buff从而游戏卡住的问题
· 调整与优化
1. 删除了[蘑菇料包]的负面效果
2. 小幅上调[湿润蘑菇]的生效数量
3. 小幅上调[菌网蘑菇]的加成效果
4. 小幅上调[春菇]的加成效果
5. 小幅上调[源头蘑菇]、[咔咔蘑菇]、[蘑菇妈妈]的收成金币
6. 小幅下调了[铁鸡冠花]、[银鸡冠花]、[金鸡冠花]获取鸡蛋的效率
7. 小幅上调了[养鸡任务二]、[养鸡任务三]完成所需的鸡蛋数量
8. [鸡精袋]的效果发生了变化，加强前期的效果，削弱后期的效果

