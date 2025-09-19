- Still really rough — just an early first look.
- Includes early setups for boosters, AI waypoints, and track boundaries.
- Build Update – switched to Dev Build for better stability.
Новая карта (очень ранний доступ) – Frosting Falls!
- Всё ещё очень сырое — только первый взгляд.
- Включает ранние настройки: ускорители, точки для ИИ и границы трассы.
- Обновление сборки – теперь используем Dev Build для большей стабильности.
新マップ（超早期プレビュー） – Frosting Falls 登場！
- まだかなりラフな状態で、あくまで最初のお披露目。
- ブースター, AIウェイポイント, コース境界の初期セットアップを含みます。
- ビルド更新 – 安定性向上のため Dev Build に切り替えました。
