 Skip to content
POPULAR TODAY The Leviathan's fantasy Dying Light: The Beast Hollow Knight: Silksong Trails in the Sky 1st Chapter Borderlands® 4 Cyberpunk 2077
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
19 September 2025 Build 20053242 Edited 19 September 2025 – 21:09:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
New Map (Very Early Preview) – Frosting Falls is here!
  • Still really rough — just an early first look.
  • Includes early setups for boosters, AI waypoints, and track boundaries.
  • Build Update – switched to Dev Build for better stability.


Новая карта (очень ранний доступ) – Frosting Falls!
  • Всё ещё очень сырое — только первый взгляд.
  • Включает ранние настройки: ускорители, точки для ИИ и границы трассы.
  • Обновление сборки – теперь используем Dev Build для большей стабильности.


新マップ（超早期プレビュー） – Frosting Falls 登場！
  • まだかなりラフな状態で、あくまで最初のお披露目。
  • ブースター, AIウェイポイント, コース境界の初期セットアップを含みます。
  • ビルド更新 – 安定性向上のため Dev Build に切り替えました。

Changed files in this update

Windows English Depot 3305771
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link