V1.0.18
· 修复
1. 修复了在结算页面卡死之后，回到主菜单读档会卡在[正在进入农场]页面的问题
2. 修复大灾变[星夜兔兔]、[扭蛋机]、[陨石]在部分情况下会提前结算伤害导致死亡的问题
3. 修复设置中最大帧数文本显示错误的问题
4. 修复[精工草料生产厂]描述与实际效果不符的问题
5. 修复部分情况下会卡在进入农场界面的问题
6. 修复[空空如也]会错误把部分衍生物计算为有袋子里有牌的问题
7. 修复皮肤页面点击星星会使得页面偏移的问题
8. 修复[卡牌杂耍]费用超过100后会导致游戏无法正常进行的问题
9. 修复背包里仍有可能出现衍生物x0的问题
· 调整与优化
1. 所有灾年和大灾变本身效果都不再受[闰回合]、[时间管理局]等会改变效果生效次数的卡牌影响（灾年给予的卡牌依然受到影响）
2. 如果已经拥有[原始水晶]，将不会遇到[原始水晶]事件了
3. 如果已经没有[加班耕种]，将不会遇到[选哪个呢]事件了
4. 优化了[不稳定沙漏]的描述
5. 调整弃牌堆层级到金币特效上方
6. 优化了游戏记录的种子、时间的图标表现
7. 为避免出现奇怪的交互问题，设置快捷键时无法再设置鼠标左、右键了（侧键仍可正常绑定）
V1.0.18 补丁
