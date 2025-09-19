更新内容-20250920

各位小伙伴们，大家好。时隔多日，很高兴这次带来了一个较大版本更新，先介绍一下更新的重点内容。



1.所有代码重置，修复并完善原有基础功能

2.新增轮回识海系统，整合轮回商店，仓库功能，服务全角色及其存档

3.新增几十项事件且能自由选择，角色发展自由定制

4.扩展更多场景界面，增加更多信息显示包括角色及NPC

5.更多的词条，更多的提升，更多的成就，更多的境界

因使用新版本的编辑器以及代码全部重置，导致旧版本存档与新版本不兼容，强烈建议玩家开荒新档，若需要继承旧档数据，请将旧存档打包发邮件至qq邮箱302809408进行转换。 由此带来的不便，给与老玩家存档补偿方案：100w灵石，全属性永久+999，200轮回点，战力神品六件套。

为防止存档不正确，请玩家在正常退出游戏前，前往设置界面-设置-点击保存游戏按钮，然后再退出游戏，避免出现存档问题。点击退出游戏也会自动保存。 直接右上角X关闭游戏不会再自动保存游戏。

以下为每个功能界面的简要更新说明：

1.人物界面

（1）新增基础、天赋、身份、属性四大基本面板

（2）新增血脉、肉身、状态、种族、夺舍、转世、家族、宗门标签信息

（3）重置人物寿命、属性随境界提升的数值加成

（4）新增n个境界，每个境界9层，若玩家达到渡劫九层后不想轮回，可以在修仙设置中进行勾选，取消自动轮回，看看自己最高可以挂到哪种境界

2.修仙界面

（1）修改人物境界提升与主线进行分离

（2）修改所有事件进度由玩家自行选择，包括主线与支线，开放式探索世界

（3）玩家的活动会在事件中描述，重置所有支线事件，完成支线有1%概率获得1轮回点

（4）完成主线支线得到对应奖励，若人物大境界未到达则不会开启新主线

3.战力界面

（1）新增法相和法域，法相在进入化神后开启，法域在进入合体后开启

（2）调整法术、法宠、法阵与法宝一致，增加人物相关属性，增加相关描述

（3）更多的进阶及高级属性需要通过事件来获得及提升，注意相关条件的需求

（4）调整信息显示样式，默认排序按评分从高到低

4.技能界面

（1）新增堪舆与考古，堪舆可以获得风水相关的家具，考古可以获得古董

（2）重置所有技能的探索区域及其他相关描述

（3）重置所有加成解锁，第一层解锁默认开启可以获得对应物品；第二层解锁 可以多余处理得灵石;第三层解锁获得对应物品数量翻倍；第四层可以获得对应技能 神级物品，用于证道自身该技艺的水平能力。依次为源石、神器、魂草、仙丹、异兽、 道种、鲲鹏、灵枢、符纹、阵旗、墟图及地髓

（4）调整相关经验、成功率等计算方式

5.储物界面

（1）新增妖兽词缀，一级:["精英级","首领级","远古级","传奇级","普通级","弱化级",] 二级:["巨大型","微小型","腐烂型","畸形型","透明型","强壮型",]

（2）可能掉落的材料增加为["毛皮","爪","肉","骨头","心脏","血液","尾巴","翅膀", "舌头","大腿"]

（3）材料设定上限为50后，自动出售获得灵石

（4）调整各物品信息框显示

6.家族界面

（1）新增家族界面。包含概括、设施、职位、驻地、父母、兄弟、姐妹

（2）家族等级、设施等级、驻地等级可以通过完成事件进行升级

（3）其他成员信息通过点击名称旁边的放大镜可以看到相关信息

（4）不需要的关系可在设置界面取消，子女暂时未开放

7.宗门界面

（1）新增宗门界面。包含概括、设施、职位、师傅、师兄、师弟、师姐、师妹

（2）宗门等级、设施等级可以通过完成事件进行升级

（3）其他成员信息通过点击名称旁边的放大镜可以看到相关信息

（4）不需要的关系可在设置界面取消

8.洞府界面

（1）新增古董、家具润色洞府

（2）新增机关陷阱及洞府耐久度。通过事件来修复

（3）新增洞府基建，可通过事件进行洞府升级及基建升级

（4）调整拜访、窥探、侵略逻辑

9.伴侍界面

（1）新增伴侍，包含道侣、侍妾、炉鼎及仆从。分别显示为角色姓名、境界及性别

（2）道侣、侍妾、炉鼎及仆从的获取需要在事件中进行设置，设置后有一定概率获得

（3）角色信息显示改为点击放大镜图标

（4）上限默认为1。境界越高，成功率越大,可在神识苦海中用轮回点购买提升上限

10.社交界面

（1）新增并重新分配了好友，相识，仇敌及死敌四个面板。分别显示为角色姓名、境界及性别

（2）角色好感度大于0且前十的为好友，后十为相识。角色好感度小于0且前十的为仇敌，后十为死敌

（3）角色信息显示改为点击放大镜图标，与NPC的互动在事件中设置后才能生效

（4）好友，相识，仇敌及死敌的上限默认为10。境界越高，成功率越大， 可在神识苦海中用轮回点购买提升上限

11.地图界面

（1）新增并重置了原有的地图，内容包含推荐境界、掉落、击杀数据

（2）每个地图具有其对应妖兽，击杀后掉落材料。高于境界的地图越难击杀成功

（3）增加奇遇效果，一定概率获得10000灵石或轮回点

（4）负面效果需要在事件中选择疗伤可以清除，目前也不需要因为功能未实现

12.势力界面

（1）新增势力界面。包含8个势力划分，目前只生成人物所在区域，更多内容后续更新

13.交易界面

（1）新增并修改"东游谷"-交易,"夜阑集"黑市,"玲珑阁"拍卖

（2）东游谷交易每隔1年自动刷新残品至黄品的东西。选择交易事件会根据设置进行自动购买或出售

（3）夜阑集黑市每隔3年自动刷新凡品至玄品的东西。选择黑市事件会根据设置进行自动购买或出售

（4）玲珑阁拍卖每隔5年自动刷新黄品至天品的东西。选择拍卖事件会根据设置进行自动购买或出售

（5）若购买设置出售设置的目标标的未选中，则不会发生对应事件，视为关闭。逻辑顺序为先进行购买尝试， 当不满足购买条件时会进行出售，当没有购买和出售对应的条件时不会发生任何结果

14.消息界面

（1）新增传音，传音前置条件需要有好友。目前新增共计50条。涵盖修炼互助、生死托付、 日常温情、损友操作、专属默契、利益组队、资源交易、人情往来、试探合作等等方面

（2）奇闻新增至110条。涵盖各类情况，暂未实装

15.数据界面

（1）待完善

16.天鉴界面

（1）待完善

17.排行界面

（1）新增法相、法域及各类技能的神品物品等级排行

18.成就界面

（1）新增各个界面相关的成就，共计600个左右

19.设置界面 以下对于各个事件进行说明：

修炼：获得正常1倍经验，可进行角色境界的提升

闭关：获得正常2倍经验，可进行角色境界的提升，无法与其他事件并行

双修：获得正常1.5倍经验，可进行角色境界的提升，前提需要有道侣、侍妾或炉鼎

休息：什么也不做，清修静养

疗伤：恢复异常状态

进行主线：主线事件的推进

进行支线：支线事件的推进

击杀妖兽：在地图中击杀妖兽获取材料，出售获得灵石

交易：在东游谷进行购买和出售，需要进行设置

拍卖：在玲珑阁进行购买和出售，需要进行设置

黑市：在夜阑集进行购买和出售，需要进行设置

挖矿：提升挖矿技能等级，可以获得矿石和源石

炼器：提升炼器技能等级，可以获得器物和神器

采集：提升采集技能等级，可以获得灵草和魂草

炼丹：提升炼丹技能等级，可以获得丹药和仙丹

御兽：提升御兽技能等级，可以获得法宠和异兽

灵植：提升灵植技能等级，可以获得灵草和道种

钓鱼：提升钓鱼技能等级，可以获得灵鱼和鲲鹏

制傀：提升制傀技能等级，可以获得傀儡和灵枢

画符：提升画符技能等级，可以获得符箓和符纹

炼阵：提升阵法技能等级，可以获得法阵和阵旗

堪舆：提升堪舆技能等级，可以获得家具和墟图

考古：提升考古技能等级，可以获得古董和地髓

升级洞府：提升洞府等级

修复洞府：修复洞府的耐久度及机关陷阱耐久度

扩建洞府：提升洞府的基础设施等级

寻求道侣：一定概率获得一位道侣

寻求侍妾：一定概率获得一位侍妾

寻求炉鼎：一定概率获得一位炉鼎

寻求仆从：一定概率获得一位仆从

结交：交好NPC，可以获得7点好感度

帮助：帮助NPC，可以获得5点好感度

送礼：送礼NPC，可以获得3点好感度

交流：交流NPC，可能获得1点好感度或降低1点好感度

挑衅：挑衅NPC，可以降低3点好感度

偷窃：挑衅NPC，可以降低5点好感度

结仇：结仇NPC，可以降低7点好感度

挖宝：一定概率挖到宝物，宝物为随机战力四件套

秘境：探险秘境，根据通关波数奖励灵石

遗迹：寻访遗迹，根据通关关数奖励对应战力六件套

无尽：挑战无尽，每10层获得1轮回点

获取奇闻：随机获得一条NPC的奇闻轶事

获取传音：获得NPC发来的消息，前提需要有相识或好友

寻求法宝：一定概率随机获得不同品质的法宝

寻求法术：一定概率随机获得不同品质的法术

寻求法宠：一定概率随机获得不同品质的法宠

寻求法阵：一定概率随机获得不同品质的法阵

寻求法相：一定概率随机获得不同品质的法相

寻求法域：一定概率随机获得不同品质的法域

升阶法宝：一定概率提升法宝阶数，前提需要拥有法宝

升阶法术：一定概率提升法术阶数，前提需要拥有法术

升阶法宠：一定概率提升法宠阶数，前提需要拥有法宠

升阶法阵：一定概率提升法阵阶数，前提需要拥有法阵

升阶法相：一定概率提升法相阶数，前提需要拥有法相

升阶法域：一定概率提升法域阶数，前提需要拥有法域

升级家族：提升家族等级 建设家族：提升家族基础设施等级

升级宗门：提升宗门等级 建设宗门：提升宗门基础设施等级

结尾：

以上为本次更新的全部内容，游戏本体价格同步提高3元，感恩老玩家的支持也期待新玩家的加入。 由于还处于抢先体验阶段，很多设定不合理，描述不正确，版本不稳定，功能不齐全，调整浮动大，甚至自相矛盾的地方还请见谅，一些效果反馈不理想的功能也进行了暂时的移除。 特别注意当人物达到战力上限，轮回仓库取出时会判断取出的物品评分与原人物身上进行比较，评分高则替换，评分低则自动消失。 最后，期待在一次又一次的更新后趋于更加完整的修仙世界。