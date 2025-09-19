版本號：可於主標題畫面左下角確認
調整
- 劇本：固守唐門大院遭遇三個高手後選擇幫手出戰，新增一個選項 (自己出陣)
- 劇本：集結西武林盟的音樂更換
- 劇本：觸發變心之夢後，變更心上人以及增加變心次數的條件 (目前的心上人不為目標對象)
- 劇本：觸發變心之夢，發現錦囊的條件
- 劇本：判斷內力被吸的條件判斷 (是否有經脈閉塞)
- 決鬥：崆峒留學對決江湖俠侶的錦香弟子支援立繪調整
- 系統：優化存檔功能，避免異常終止造成的檔案損毀
修正
- 劇本：固守唐門大院遭遇三個高手時，是否有幫手的分支條件判斷 (是否與龍湘結緣)
- 劇本：東西武林盟，南溪對決南宮深的條件判斷錯誤
- 劇本：武林大會途中，遭遇嵩山派福韞離隊的紀錄
- 劇本：福韞出使峨嵋期間，暫時離開唐門的紀錄
- 劇本：決戰前下山拜訪峨嵋派，主角重複入鏡的錯誤
- 劇本：懦夫救星主角立繪卡死的錯誤
- 劇本：雲裳之死劇情，葉雲舟對話條件修正
- 劇本：唐門留學期間練武場發生糾紛的觸發條件(三月上旬)
- 劇本：武林大會回程，店小二立繪顯示修正
- 劇本：韓文文本修正
- 劇本：錯別字修正
- 介面：決鬥狀態數值超過千位數顯示不全
- 介面：講經堂活俠傳選擇書本的操作修正
