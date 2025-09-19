 Skip to content
19 September 2025
Update notes via Steam Community
1.0.5000.9

版本號：可於主標題畫面左下角確認

調整


  1. 劇本：固守唐門大院遭遇三個高手後選擇幫手出戰，新增一個選項 (自己出陣)
  2. 劇本：集結西武林盟的音樂更換
  3. 劇本：觸發變心之夢後，變更心上人以及增加變心次數的條件 (目前的心上人不為目標對象)
  4. 劇本：觸發變心之夢，發現錦囊的條件
  5. 劇本：判斷內力被吸的條件判斷 (是否有經脈閉塞)
  6. 決鬥：崆峒留學對決江湖俠侶的錦香弟子支援立繪調整
  7. 系統：優化存檔功能，避免異常終止造成的檔案損毀



修正


  1. 劇本：固守唐門大院遭遇三個高手時，是否有幫手的分支條件判斷 (是否與龍湘結緣)
  2. 劇本：東西武林盟，南溪對決南宮深的條件判斷錯誤
  3. 劇本：武林大會途中，遭遇嵩山派福韞離隊的紀錄
  4. 劇本：福韞出使峨嵋期間，暫時離開唐門的紀錄
  5. 劇本：決戰前下山拜訪峨嵋派，主角重複入鏡的錯誤
  6. 劇本：懦夫救星主角立繪卡死的錯誤
  7. 劇本：雲裳之死劇情，葉雲舟對話條件修正
  8. 劇本：唐門留學期間練武場發生糾紛的觸發條件(三月上旬)
  9. 劇本：武林大會回程，店小二立繪顯示修正
  10. 劇本：韓文文本修正
  11. 劇本：錯別字修正
  12. 介面：決鬥狀態數值超過千位數顯示不全
  13. 介面：講經堂活俠傳選擇書本的操作修正

Changed files in this update

