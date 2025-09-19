V1.0.17

· 修复

1. 修复了游戏右下角会有trial version字样的问题

2. 修复了打出需要指定目标的卡牌时按菜单键会导致鼠标消失的问题

3. 修复了打出需要指定目标的卡牌时按结束回合键会导致卡牌复制的问题

4. 修复衍生物回合开始结算时，打出【过两张牌】后卡在弃牌界面的问题

5. 修复无尽模式选择buff时，明明已经有选择buff却不出现确认按钮的问题

6. 修复开箱滚动奖励时按空格会继续开箱导致吞奖励或卡住的问题

7. 修复商店快速进出可以零元购铲子开地的问题

8. 修复袋子中可能出现衍生物x0的问题

· 调整与优化

1. 结尾剧情彩蛋时的神秘人物会在点击离开按钮后离开，避免出现“分头行动”的问题

2. 如果没有【青蛙雕像】，后续也将不会被摆摊商人叫住了（不会遇到后续事件）

3. 游玩记录将按照从后到先的顺序展示了