・アイテム枠を７枠から８枠へ増加。

・戦闘前準備画面のショップでアイテム欄がいっぱいだった時に輸送隊に送らない不具合を修正。

・ver.0.856より前に開始した４章クリア済のデータで再開した場合、「輸送」スキル習得イベントが発生。（製品版のみ）

・第６章：リナの登場タイミングを変更。

・第６章：ジャイアントタートルの登場タイミングを変更。

・第７章：マップ内のショップを１つに統合（商品も統合）。

・第９章：マップ下方のショップの商品を、戦闘準備ショップに移動。

・第９章：敵AIの反応範囲の設定ミスを修正。

・第10章：イベント、敵AIの反応範囲の設定ミスを修正。

・第11章：ラテリアの会話時の取得経験値が3倍になっていない不具合を修正。

・第15章：リオンの会話アイコンが消えない不具合を修正。

・ゲームオーバーリトライの仕込み。