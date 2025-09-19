亲爱的炼金术士们：

首先，向大家说一声抱歉。我们知道，这句话已经来得太迟了。

过去这段时间里，我们消失得太久，让无数守候在《炼金与魔法》世界的玩家感到困惑与失望。对此，我们必须郑重地对所有玩家说：对不起，让大家久等了！

感谢你们依旧在等待、依旧期待着重返属于我们的魔法时光。正是因为有你们的支持和信任，我们才能鼓起勇气写下这封信。今天，我们既想告诉大家为什么会消失这么久，也想把属于老玩家的回馈补偿方案郑重公布给大家。

为什么我们消失了这么久？

各位炼金术士，你们好！

我是西岐网络的前CEO，我姓洪，在二十多年的互联网生涯里，大家一般叫我“竹中剑”。我一直是个非常热爱游戏的人。还在读书时，我加入了游侠网，是其中的主力成员之一，主要负责写游戏评测和攻略。

后来，我创立了西岐网络。最初，我们做了一款叫《大宋群英传》的页游，之后又陆续开发过几款手游。但实际上，我内心最热爱的还是单机游戏。我们所有网络游戏的核心玩法，几乎都来自一些经典的单机作品，比如《纪元1404》《三国群英传》《浮空岛战记》。只是当年的市场环境并不允许，我们也不懂单机的商业模式，所以只能先做网络游戏，以维持公司的运营，至少能在游戏圈里继续活下去。

随着Steam的兴起，越来越多玩家意识到，自己真正热爱的，还是那种最纯粹的游戏：由玩法、美术、音乐、内容和互动共同构成的作品。社交当然重要，但它应当是“大家一起玩”，而不是用大量时间和金钱堆积数值的对抗。我说的正是那种“既肝又氪”的产品。史玉柱先生说过“游戏就是荣耀、荣耀、荣耀”，那在过去或许是对的，但如今，还有另一条路。

大概在2014年前后，我和公司的合作人，受朋友邀请，到厦门大学做了一场《从玩游戏到做游戏》的分享。那次，我们认识了三位仍在读大三的同学——小王、小陈和小林。他们非常聪明，也很肯钻研，在学校就已经开始动手做游戏了。后来，他们又到公司来，和我们探讨过几次开发的可能。

两年后，他们毕业了，拒绝了另一家网游公司的高薪，选择加入我们。没错，他们就是Arupaca的一代目。在他们的建议下，我最终决定给他们资金和几乎没有限制的时间，让他们去做心中的游戏。后来，这款游戏正式有了名字——《炼金与魔法》。

在Arupaca之前，公司也尝试过做单机。我们曾组建工作室，计划开发一款类似《环世界》+《戴森球》的机甲题材游戏。但投入了近百万做出Demo后，我们发现距离成熟产品还差得太远，最终只能搁置。

又经过一年多的开发，《炼金与魔法》的初版终于上线，与大家正式相遇。一代目的三位创始人制定了非常丰富的内容计划，也不断吸收玩家们的宝贵建议。版号也顺利拿到，形势一度大好，Steam好评率曾经保持在86%以上。

——

然而，创作总会有迷茫和疲惫的时候，开发进度并没有想象中那么顺畅。后来，因个人生活和规划，小林和领头的小王相继离开，团队只剩小陈和后来加入的小何。他们两人身兼策划、美术、程序三职，咬牙坚持。再后来，小陈也心灰意冷地离开了。

只剩下小何一个人，我想，他无愧于Arupaca工作室的“二代目”。

就在那时，我们接到知名游戏平台的定制合作，希望把《炼金与魔法》搬到手游上，但要求改成网络游戏，尽量加入内购玩法。公司给小何配了一位策划和一位程序，帮助他推进手游版本。

又经过近两年的开发，产品做出来了。但坦白说，它既失去了原版的纯粹，又达不到网游的要求，成了不上不下的作品。直到今天，我们也没能把它正式发布。

彼时，西岐网络正经历最大危机，公司大幅削减成本，已无力再额外投入。我们与游戏平台协商解约，小何离职，Arupaca正式结束。所以大家说“Arupaca已死”，没错，这是真的。对不起大家，这么多年了，我们始终没有勇气坦然承认。

之所以没有正式宣布结束，是因为我们心里始终还抱着一个初心：这是我们第一款上架Steam的作品，大家的好评让我们无比自豪。我们感谢大家的认可，也始终希望有朝一日，能找到新的接棒人，把当初的计划完成。我们虽迟，但终会到。

——

2025年，公司进行了业务重组，将重心转回买断制游戏。新的伙伴米奈等人加入后，我们决定重启《炼金与魔法》。这一次，我们做了充分的准备。重启的具体内容计划，我们也将在9月19日的更新公告中详细公布。

为了不负大家八年的等待，也感谢大家一路以来的支持与陪伴，我们特别准备了老玩家回馈方案，具体安排如下：

凡在2025年9月19日10：00前购买过《炼金与魔法》，并在2026年9月19日10：00前联系我们的老玩家，即可享受专属老玩家回馈：

1.我们承诺游戏后续的所有版本，都可以免费游玩

只需联系我们，提供交易收据或入库凭证，我们将为你免费赠送一份本体key（仅限老玩家）。

你也可以选择将这份 key 交给一位好友，与他一同回归，在《炼金与魔法》的世界中建造、探索与创造。未来《炼金与魔法》的其他版本（包括移动端、主机平台等），我们同样会第一时间送到老玩家手中，作为感谢，所有版本老玩家都将无需再次付费，就能免费踏上新的冒险。

2.工作室新产品免费游玩

目前，我们工作室也在同步筹备研发及发行全新产品 《丹墨三国：弈》。作为老玩家专属福利，凡通过下述联系方式联系我们并完成验证的老玩家，我们将在游戏正式发售后，免费赠送一份该游戏的本体key。

我们真心希望，这款融合策略与创新玩法的三国题材新作，也能为大家带来不同的乐趣与体验。也欢迎大家将新作加入愿望单，期待与你们再度并肩：

《丹墨三国：弈》Steam链接：

3.尊重最终选择

如果你对上述两项回馈仍不满意，也不希望继续等待《炼金与魔法》的后续更新，我们完全理解并尊重你的决定。对于通过 Steam 平台购买的玩家，可直接在 Steam 平台申请退款。我们会尊重每一位玩家的选择，并确保在 Steam 平台范围内，大家的权益都能得到保障。

如何联系我们：

国内玩家——可以添加我们官方Q群1055211096

海外玩家——可以通过Discord：https://discord.gg/2nJysFSk

若有无法使用上述社媒工具的玩家，也可以直接通过邮件与我们取得联系，邮箱lzyj2025@126.com

提交标题：《炼金与魔法》老玩家回馈——xx（账户ID）+附件（入库截图&付费收据）

我们希望通过以上三项方案，让每一位老玩家都能得到实实在在的回馈：你们的等待和支持，是我们最大的动力。谢谢大家一直以来的理解与信任。

One More Thing

其实从 2017 年起，为了更好地开展全球发行，我们已经将发行主体切换到了香港的 Quantum Arts。未来，请认准 Quantum Arts —— 它就是我们，也是《炼金与魔法》继续前行的新起点。😄

再次感谢大家八年来的不离不弃。新的旅程即将开启，敬请期待！