【风雷傲骨孤飞海燕 天地冰心独绽蔷薇】

1、增加【圣剑蔷薇】艾琳娜前传故事剧情。完成后可解锁艾琳娜形象二、形象三，通关后可解锁对应结局画面。

2、增加【圣剑蔷薇】艾琳娜小剧场，完成后可解锁艾琳娜形象四，通关后可解锁对应结局画面。

3、增加特殊事件的红点提示功能（默认关闭，需在设置中开启），增加侠客界面切换按钮的快键键。

4、修复部分事件和文本错误。

新门派已进入最终制作阶段，预计十月上线，感谢大家一直以来的支持。