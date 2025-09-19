【风雷傲骨孤飞海燕 天地冰心独绽蔷薇】
1、增加【圣剑蔷薇】艾琳娜前传故事剧情。完成后可解锁艾琳娜形象二、形象三，通关后可解锁对应结局画面。
2、增加【圣剑蔷薇】艾琳娜小剧场，完成后可解锁艾琳娜形象四，通关后可解锁对应结局画面。
3、增加特殊事件的红点提示功能（默认关闭，需在设置中开启），增加侠客界面切换按钮的快键键。
4、修复部分事件和文本错误。
新门派已进入最终制作阶段，预计十月上线，感谢大家一直以来的支持。
7656…) to be redirected to calculator
id/ or
profiles/
app/ or
sub/ or
bundle/ or
depot/
【风雷傲骨孤飞海燕 天地冰心独绽蔷薇】
1、增加【圣剑蔷薇】艾琳娜前传故事剧情。完成后可解锁艾琳娜形象二、形象三，通关后可解锁对应结局画面。
2、增加【圣剑蔷薇】艾琳娜小剧场，完成后可解锁艾琳娜形象四，通关后可解锁对应结局画面。
3、增加特殊事件的红点提示功能（默认关闭，需在设置中开启），增加侠客界面切换按钮的快键键。
4、修复部分事件和文本错误。
新门派已进入最终制作阶段，预计十月上线，感谢大家一直以来的支持。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update