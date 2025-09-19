 Skip to content
19 September 2025 Build 20041596 Edited 19 September 2025 – 04:09:07 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

【风雷傲骨孤飞海燕 天地冰心独绽蔷薇】
1、增加【圣剑蔷薇】艾琳娜前传故事剧情。完成后可解锁艾琳娜形象二、形象三，通关后可解锁对应结局画面。
2、增加【圣剑蔷薇】艾琳娜小剧场，完成后可解锁艾琳娜形象四，通关后可解锁对应结局画面。
3、增加特殊事件的红点提示功能（默认关闭，需在设置中开启），增加侠客界面切换按钮的快键键。
4、修复部分事件和文本错误。

新门派已进入最终制作阶段，预计十月上线，感谢大家一直以来的支持。

