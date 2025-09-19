9.19本周更新
修复军队信息太长显示不全的问题
人物编辑器 输入时候的快捷优化
地图编辑器 增加更多的地图地块元素
朝廷其他官员会在处死官员事件中有概率出来劝解
调整武官官位的数值
下载器保留一周，下周关闭
创意工坊可以上传并提供上传工具
增加一类事件 官员可以对某事件进行投票
世家增加妃子联姻
增加一个新的场景UI美化模组
太安宫可以对前任皇帝进行编辑谥号和陵寝名
可以派你的兄弟 去守陵
