9.19本周更新

修复军队信息太长显示不全的问题

人物编辑器 输入时候的快捷优化

地图编辑器 增加更多的地图地块元素

朝廷其他官员会在处死官员事件中有概率出来劝解

调整武官官位的数值

下载器保留一周，下周关闭

创意工坊可以上传并提供上传工具

增加一类事件 官员可以对某事件进行投票

世家增加妃子联姻

增加一个新的场景UI美化模组

太安宫可以对前任皇帝进行编辑谥号和陵寝名

可以派你的兄弟 去守陵