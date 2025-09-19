Added: Monster attributes change during [Blood Moon Erosion].
Added: Added 3 Universal Cards.
Fixed: Abnormal behavior of [Almighty Cut] effect.
Fixed: Abnormal behavior of [Epiphany] effect.
Fixed: Abnormal behavior of [Spiritual Conversion] effect.
Fixed: Abnormal behavior of [Make Fist] effect.
Fixed: Abnormal keyword descriptions on cards.
Optimized: [True Sight] effect adjusted.
Optimized: [Automatically Disintegrate] effect adjusted.
Optimized: [Explore Perception] effect adjusted.
Optimized: Vigilance value adjustments.
Optimized: [Blast Arrow] effect adjusted.
Optimized: [Solar Bow] effect adjusted.
Optimized: [Strike] effect adjusted.
Optimized: [Punch] effect adjusted.
Optimized: [Shield] effect adjusted.
Optimized: [Overlord] effect adjusted.
Optimized: [Dig] converted to a Universal Card.
Optimized: [Explore] converted to a Universal Card.
Optimized: Vigilance notification adjustments.
Optimized: Replaced battle scene illustrations.
Optimized: Replaced equipment artwork for [Heartpiercer].
v0.5.636 Bug Patch
Update notes via Steam Community
