 Skip to content
POPULAR TODAY Dying Light: The Beast Hollow Knight: Silksong Arena Breakout: Infinite Borderlands® 4 THRONE AND LIBERTY Deadlock
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
19 September 2025 Build 20040979 Edited 19 September 2025 – 02:52:12 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
Added: Monster attributes change during [Blood Moon Erosion].
Added: Added 3 Universal Cards.
Fixed: Abnormal behavior of [Almighty Cut] effect.
Fixed: Abnormal behavior of [Epiphany] effect.
Fixed: Abnormal behavior of [Spiritual Conversion] effect.
Fixed: Abnormal behavior of [Make Fist] effect.
Fixed: Abnormal keyword descriptions on cards.
Optimized: [True Sight] effect adjusted.
Optimized: [Automatically Disintegrate] effect adjusted.
Optimized: [Explore Perception] effect adjusted.
Optimized: Vigilance value adjustments.
Optimized: [Blast Arrow] effect adjusted.
Optimized: [Solar Bow] effect adjusted.
Optimized: [Strike] effect adjusted.
Optimized: [Punch] effect adjusted.
Optimized: [Shield] effect adjusted.
Optimized: [Overlord] effect adjusted.
Optimized: [Dig] converted to a Universal Card.
Optimized: [Explore] converted to a Universal Card.
Optimized: Vigilance notification adjustments.
Optimized: Replaced battle scene illustrations.
Optimized: Replaced equipment artwork for [Heartpiercer].

Changed files in this update

Windows Depot 3171451
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link