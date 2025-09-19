Added: Monster attributes change during [Blood Moon Erosion].

Added: Added 3 Universal Cards.

Fixed: Abnormal behavior of [Almighty Cut] effect.

Fixed: Abnormal behavior of [Epiphany] effect.

Fixed: Abnormal behavior of [Spiritual Conversion] effect.

Fixed: Abnormal behavior of [Make Fist] effect.

Fixed: Abnormal keyword descriptions on cards.

Optimized: [True Sight] effect adjusted.

Optimized: [Automatically Disintegrate] effect adjusted.

Optimized: [Explore Perception] effect adjusted.

Optimized: Vigilance value adjustments.

Optimized: [Blast Arrow] effect adjusted.

Optimized: [Solar Bow] effect adjusted.

Optimized: [Strike] effect adjusted.

Optimized: [Punch] effect adjusted.

Optimized: [Shield] effect adjusted.

Optimized: [Overlord] effect adjusted.

Optimized: [Dig] converted to a Universal Card.

Optimized: [Explore] converted to a Universal Card.

Optimized: Vigilance notification adjustments.

Optimized: Replaced battle scene illustrations.

Optimized: Replaced equipment artwork for [Heartpiercer].

