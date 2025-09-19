 Skip to content
19 September 2025 Build 20040333
V1.0.16
· 修复
1. 修复[鸡精]等级错误的问题
2. 修复时间刻度条1和2的奖励会出现黄豆脸的问题
3. 修复部分情况下读档会导致背包卡牌减少的问题
4. 修复无尽模式KPI到后续会变为负数的问题
5. 修复商店出售卡牌可能会出售错误的问题
6. 修复结算界面如果双击跳过结算动画会导致星星无法记入存档的问题
· 调整与优化
1. 同类的BUFF现在会合并显示了
2. 结算时获取星星的方式更多了，常规阶段每通过一个boss也会获得一颗星星
3. 小幅上调了鸡精袋获取鸡精所需的鸡蛋数量

