7.0.0版本
1. 调整中后期小怪物基础数值，整体降低其生命、物防、魔防，增加物攻、魔攻、敏捷。
2. 新增女神像祭拜动图，祭拜和试炼价格大幅下调。
3. 新增老虎机小游戏，不约酒馆酒窖、鹰坊石窟、边防要塞姆迪纳、遗忘之陵一层、布尔戈特客栈、圣米卡大教堂一楼可参与游戏。
4. 新增道具磨刀石、护甲油，各城镇武器防具商人有售。
5. 新增NPC伊瑟魔法学院的健教授及互动。
6. 新增和修改游戏通关剧情对话。
7. 山地农场拉普拉新增墓碑。
8. 削弱BOSS流云破灭之刺技能致死效果。
9. 最后一章女神像新增永久属性增加道具购买。
10. 取消宝石修复装备功能，保留镶嵌功能。
11. 提升专属技能整甲缮兵装备修复效果。
12. 黑纸扇、席帽、冥离、织绣荷包等装备图标重绘。
13. 游戏UI界面更新。
14. 更新女主角惢飝、夜谂琳皮肤形象。
