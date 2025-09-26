由于旧版本出现了【在主菜单之外的位置点击“设置”选项会导致无法操作】的问题，

我试图上传新的无BUG、精简过的游戏版本；但该操作需要验证手机号，我之前绑定的手机号已停用，目前正在等待Steam客服帮我更换手机号。

目前的替代方案：可以加入官方玩家交流QQ群（群号：956745415），在群文件中下载游戏文件进行游玩。

等Steam客服回复后我会马上上传新的游戏版本的！

我是第一次在Steam平台上上架游戏，实在经验不足，望各位玩家、博主海涵。

感谢理解！祝生活愉快！