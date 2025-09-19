Patchnotes 1.2.0.8
Scenario: Timberland
Fixed a missing quest.
Adjusted quest requirements: fewer Longhouses needed
Scenario: Misty Mountains
Updated optional quest: “Place Predator” → “Place Forest”
Scenario: Druids Forest
Adjusted main quest: fewer Cottages/Houses required.
Updated optional quest: “Place Predator” → “Remove Feature”
Scenario: Forest of All Knowledge
Added Chapels to an optional quest to make Cathedral merging easier
Added better crash reporting system
Improved some objective ID references
