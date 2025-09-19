 Skip to content
19 September 2025
Update notes via Steam Community

Patchnotes 1.2.0.8

  • Scenario: Timberland

    • Fixed a missing quest.

    • Adjusted quest requirements: fewer Longhouses needed

  • Scenario: Misty Mountains

    • Updated optional quest: “Place Predator” → “Place Forest”

  • Scenario: Druids Forest

    • Adjusted main quest: fewer Cottages/Houses required.

    • Updated optional quest: “Place Predator” → “Remove Feature”

  • Scenario: Forest of All Knowledge

    • Added Chapels to an optional quest to make Cathedral merging easier

  • Added better crash reporting system

  • Improved some objective ID references

