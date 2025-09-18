添加道具图标：血之契约, 混沌之球, 生命种子, 荆棘藤蔓, 血月指环, 蟹怪甲壳, 凤凰羽毛, 虚空长靴, 血月之牙, 荆棘护甲, 恶魔的号角, 蝙蝠之爪, 暗物质, 贤者之石, 星之瓶, 磨刀石, 蝴蝶翅膀, 五彩染料, 木锤, 金锤, 催化剂, 圣水, 加速药剂, 巨人药水, 寄生虫卵, 涌动状态, 血月状态, 生命之水状态, 终焉炼狱, 咒力提升, 灵巧步伐, 幻镜箭术, 幻镜箭术进阶, 幻镜箭术精通
修复升级卷轴界面点取消它会自动升级第一个祭品
调整部分道具强度
修复发射物穿墙
0.8.9
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update