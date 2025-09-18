 Skip to content
18 September 2025 Build 20031665 Edited 18 September 2025 – 13:06:31 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
・アプリ名を「愉快でくだらないゲーム集」に変更しました！元のタイトルは「愉快でくだらないゲーム」だったので「集」がついただけです！
・「ブルドーザーでコーヒー豆をひくゲーム」を追加しました！
・「伝説の剣を引き抜くゲーム」を追加しました！
・アプリのアイコンを変更しました。
・メニュー画面のデザインを調整し、賑やかしを増やしました。
・「ゲームを選択 !」を選んだ際のゲームリストが複数ページになるようにしました。今後のアップデートによりミニゲームが増えていっても、ある程度は対応できるようにするための処置です。
・その他、軽微な不具合の修正を行いました。

