Meat Lab 7.5 2025-09-18.a
Gameplay
- Added a slight lockout (400ms) from firing ranged weapons after using a melee attack
- Added a light camera wobble after using a melee attack
Abilities
- Buffed Bone Armor (Stellar Chef Torso Ability)
- Increase Radius of Bone Armor from 15m -> 30m
- Increase Duration of Bone Armor from 15s -> 30s
Difficulty Levels
- The default difficulty level is Easy. You can unlock harder difficulties by beating Solar Systems at the previous difficulty setting. Playing maps on higher difficulty levels yields greater rewards
Franken Beans
- Lowered max health of the stone pillars used for cover in the arena
Hunters
- Carl will now warn you when the Hunters are near via a PiP (Picture in Picture) popup and VO line
Art
- Hunters now look like themselves when crashing down to the planet (instead of the old meatball models)
Animation
- A bunch of animation and vfx polish updates on Hunters for when they are Incapacitated, Teleporting, and Arriving
- Scaled up the Meathedral and added more rotation and a slower descent to help make it feel more imposing and visible when it arrives
Audio
- Hunters now have some temp VO when they are spawned in.
UI / UX
- Revised objective text in tutorial to improve readability
- Added subtitles to cutscenes
Bug Fixes
- Fixed some issue with in-world enemy spawners (eg. egg spawners, satellite smoker control panels, etc) were not doing a good job finding valid spawn points for the enemies they were spawning
- Fixed Hunter Warning VO+Pip that wasn’t being triggered
- Fixed a bug that was causing PowerLeech to try to do server-only stuff on clients
- Fixed some spots on Calypso where terrain collision was either not present or misaligned, which would allow players to fall through the world
- Fixed a visual bug of a large planet prop sitting in the middle of some of the levels: Tangus Prime, Moon of Tangus, Franken Freak Off
- Fix mispelling of Thunder Crown (was Thunter Crown). Thanks @Blackbeard !
- Fixed cases where events would get stuck at “0/0 enemies remaining” if the targets were eliminated before the player entered the event activation radius
- Fixed an issue that could cause a game to soft lock after clicking OK to a network disconnect error message during the loading screen
- Fixed a bug that would cause the player character’s animations to become unstable and jittery while animated Picture-In-Picture popups were playing
- Fixed a bug that would sometimes cause enemies to spawn under the world at event locations
- Fixed a bug that was causing border collision to get disabled in the Mutant wrestling arena
- Fixed an issue where the Goober Shooter’s name was missing
- Fixed an issue where +1 Jump Count was removed from the Ninja Legs Passive
Known Issues
- Playing in native Linux mode on Steam Deck is not yet supported
- No significant performance tuning has been done yet. If you are graphics bound, you can try lowering the quality settings in the Esc menu via Options → Video, but systems with more constrained hardware may struggle
- Not all input buttons and keys have icons in the UI yet. Text descriptions (eg. “J”, or “Button West”) will show up for things that do not yet have an icon in the input glyph map
- When observing other players, some UI bits such as the reload HUD don’t show accurate information for the observed player
- Squat Daddy Legs Banzai Drop doesn’t play the “gainer” animation on initial leap
Patch Notes en Español
Jugabilidad
Se agregó un pequeño retraso (400 ms) al disparar armas a distancia después de usar un ataque cuerpo a cuerpo
Se agregó un ligero movimiento de cámara tras usar un ataque cuerpo a cuerpo
Habilidades
Mejoras en Armadura Ósea (Habilidad de Torso del Chef Estelar)
Radio aumentado de 15 m -> 30 m
Duración aumentada de 15 s -> 30 s
Niveles de dificultad
La dificultad predeterminada es Fácil. Puedes desbloquear dificultades más altas al superar sistemas solares en la dificultad anterior. Jugar en dificultades más altas otorga mayores recompensas
Franken Beans
Se redujo la vida máxima de los pilares de piedra usados como cobertura en la arena
Cazadores
Carl ahora te advertirá cuando los Cazadores estén cerca con una ventana emergente (PiP) y una línea de voz
Arte
Los Cazadores ahora se ven como sí mismos al caer en el planeta (en lugar de los antiguos modelos de albóndiga)
Animación
Mejoras de animación y VFX en los Cazadores cuando están incapacitados, teleportándose o llegando
Se aumentó la escala de la Meatedral y se ajustó su descenso para que luzca más imponente y visible
Audio
Los Cazadores ahora tienen voces temporales al aparecer
UI / UX
Texto de objetivos en el tutorial revisado para mejorar la legibilidad
Se agregaron subtítulos a las cinemáticas
Correcciones de errores
Se corrigieron problemas con generadores de enemigos en el mundo (ej. huevos, paneles de control, etc)
Se arregló la advertencia VO+PiP de los Cazadores que no se activaba
Se corrigió un error que hacía que PowerLeech intentara realizar tareas solo de servidor en clientes
Se arreglaron colisiones de terreno ausentes o desalineadas en Calypso
Se corrigió un bug visual de un planeta gigante en algunos niveles: Tangus Prime, Moon of Tangus, Franken Freak Off
Se corrigió un error tipográfico en Thunder Crown (antes Thunter Crown). ¡Gracias @Blackbeard!
Se arreglaron eventos atascados en “0/0 enemigos restantes”
Se corrigió un bloqueo blando al aceptar un error de red en la pantalla de carga
Se corrigieron animaciones inestables del jugador durante ventanas PiP animadas
Se arregló un bug que hacía que enemigos aparecieran bajo el mundo
Se corrigió la desactivación de colisión en la arena de lucha mutante
Se corrigió el nombre faltante del Goober Shooter
Se corrigió la pérdida del +1 Salto en las Piernas Ninja
Problemas conocidos
Jugar en modo nativo de Linux en Steam Deck aún no está soportado
No se ha hecho optimización de rendimiento significativa. Puedes reducir la calidad gráfica en Opciones → Video si tu hardware es limitado
No todos los botones y teclas tienen iconos en la UI aún (se muestran descripciones de texto como “J” o “Botón Oeste”)
Al observar a otros jugadores, ciertos elementos de UI no muestran información precisa
Las Piernas Squat Daddy no reproducen la animación “gainer” al iniciar el salto
Patch Notes en Brazilian Portuguese
Jogabilidade
⦁ Adicionado um pequeno atraso (400 ms) para disparar armas de longo alcance após um ataque corpo a corpo
⦁ Adicionada uma leve oscilação da câmera após usar um ataque corpo a corpo
Habilidades
⦁ Melhorias na Armadura Óssea (Habilidade de Tronco do Chef Estelar)
⦁ Raio aumentado de 15 m -> 30 m
⦁ Duração aumentada de 15 s -> 30 s
Níveis de dificuldade
⦁ A dificuldade padrão é Fácil. Você pode desbloquear níveis mais difíceis ao completar sistemas solares na dificuldade anterior. Jogar em dificuldades maiores rende recompensas melhores
Franken Beans
⦁ Reduzida a vida máxima das colunas de pedra usadas como cobertura na arena
Caçadores
⦁ Carl agora vai avisar quando os Caçadores estiverem próximos com um popup PiP e uma fala de voz
Arte
⦁ Os Caçadores agora aparecem como eles mesmos ao cair no planeta (em vez dos antigos modelos de almôndega)
Animação
⦁ Várias melhorias de animação e efeitos nos Caçadores quando estão incapacitados, se teletransportando ou chegando
⦁ A Meatedral foi ampliada e seu movimento ajustado para parecer mais imponente e visível
Áudio
⦁ Os Caçadores agora têm vozes temporárias ao serem gerados
UI / UX
⦁ Texto dos objetivos no tutorial revisado para melhorar a legibilidade
⦁ Adicionadas legendas às cutscenes
Correções de bugs
⦁ Corrigidos problemas em geradores de inimigos (ex.: ovos, painéis de controle, etc)
⦁ Corrigido aviso VO+PiP dos Caçadores que não era disparado
⦁ Corrigido bug que fazia o PowerLeech executar tarefas de servidor em clientes
⦁ Corrigidas colisões ausentes ou desalinhadas em Calypso
⦁ Corrigido bug visual de um planeta gigante em alguns mapas: Tangus Prime, Moon of Tangus, Franken Freak Off
⦁ Corrigido erro de digitação em Thunder Crown (antes Thunter Crown). Valeu @Blackbeard!
⦁ Corrigidos eventos presos em “0/0 inimigos restantes”
⦁ Corrigido soft lock após aceitar erro de rede na tela de carregamento
⦁ Corrigidas animações instáveis do jogador durante popups PiP animados
⦁ Corrigido bug que às vezes fazia inimigos surgirem debaixo do mapa
⦁ Corrigida desativação de colisão na arena de luta mutante
⦁ Corrigido nome ausente do Goober Shooter
⦁ Corrigida remoção do +1 Pulo das Pernas Ninja
Problemas conhecidos
⦁ Jogar no modo Linux nativo no Steam Deck ainda não é suportado
⦁ Nenhum ajuste de performance significativo foi feito ainda. Reduza a qualidade em Opções → Vídeo se tiver hardware limitado
⦁ Nem todos os botões e teclas têm ícones na UI ainda (mostram descrições como “J” ou “Botão Oeste”)
⦁ Ao observar outros jogadores, alguns elementos da UI não exibem informações precisas
⦁ As Pernas Squat Daddy não reproduzem a animação “gainer” no salto inicial
Changed files in this update