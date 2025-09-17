版本1.2.0T更新:

1、修复玩家工具箱中【自动升级】功能，御灵师自动升级所获得的属性降低的bug，

2、修复自动寻宝时，手动寻宝也可以开启，导致算法出错，游戏卡死的bug。现在自动寻宝时不能手动寻宝了。

3、修复天覆阵名称和天覆阵效果中名称描写不一致的问题

4、修复当宝箱数量超过21亿时，开启时卡死的bug

5、修复寻宝面板会与其他面板并列显示导致显示错乱的bug。

6、修复阵营倒计时显示10小时而非8小时的bug

7、御灵师属性面板中增加了【速度】和【吸血】的显示