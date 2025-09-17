 Skip to content
17 September 2025 Build 20013054 Edited 17 September 2025 – 09:39:21 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
V1.0.8
· 修复
1. 修复部分情况下开箱时中间的竖线会消失的问题
2. 修复[熔炉制造厂5]倒数描述错误的问题
3. 修复[鸡冠花]、[铁鸡冠花]、[银鸡冠花]的倒数描述错误的问题
4. 修复部分卡牌、挂件的爆框问题
5. 修复灾年[血魔法]系列在法术牌时间值临时变化后依旧按原时间值扣血的问题
· 调整与优化
1. 上调了[高产稻田]效果中获取金币的效率
2. 小幅上调了[雨露稻子蘑菇]的收成金币
3. [矿物包]的类型调整为衍生物，打出后获得的矿物将放到袋子中
4. [鸡蛋]变为母鸡后将自动放入养鸡场
5. 优化了[点金藤任务]的描述
6. 将设置-游戏页面快捷键相关设置[启用快捷键]与[显示快捷键提示]移动到了设置-控制，现在可以更方便地管理快捷键情况
· 新增
1. 新增植物本回合收成次数的显示

