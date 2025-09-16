VERSION 1.2 FEATURES
- INTRODUCING ROBOT-COACH 'HIROSHI' (PROTOTYPE)
- VISUAL IMPROVEMENTS TO THE UI
- NEW ACHIEVEMENT 'SEMI PRO' FOR COMPLETING SEMI-MODE
- 'LEADER OF THE PACK' ACHIEVEMENT MOVED TO LOCAL LEADERBOARD
- NAME OF COZY-MODE CHANGED TO KIHON-MODE
- VARIOUS ADDITIONAL IMPROVEMENTS
ATTENTION: HARD-MODE IS LOCKED AND MUST BE UNLOCKED BY COMPLETING KIHON-MODE!!
WHY? REQUIRING PLAYERS TO COMPLETE KIHON-MODE (TRAINING) FIRST, WILL PREVENT THEM FROM JUMPING DIRECTLY TO HARD-MODE AND FEEL DISCOURAGED BY THE MODE'S DIFFICULTY.
Changed files in this update