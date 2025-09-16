 Skip to content
Major 16 September 2025 Build 20006529
Update notes via Steam Community

VERSION 1.2 FEATURES

- INTRODUCING ROBOT-COACH 'HIROSHI' (PROTOTYPE)

- VISUAL IMPROVEMENTS TO THE UI

- NEW ACHIEVEMENT 'SEMI PRO' FOR COMPLETING SEMI-MODE

- 'LEADER OF THE PACK' ACHIEVEMENT MOVED TO LOCAL LEADERBOARD

- NAME OF COZY-MODE CHANGED TO KIHON-MODE

- VARIOUS ADDITIONAL IMPROVEMENTS

ATTENTION: HARD-MODE IS LOCKED AND MUST BE UNLOCKED BY COMPLETING KIHON-MODE!!

WHY? REQUIRING PLAYERS TO COMPLETE KIHON-MODE (TRAINING) FIRST, WILL PREVENT THEM FROM JUMPING DIRECTLY TO HARD-MODE AND FEEL DISCOURAGED BY THE MODE'S DIFFICULTY.

Changed files in this update

Windows English Depot 3369201
