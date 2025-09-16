Heres a full run down of the all the changes, there was quite a few! :)
- remove haptics for cursor
- glitch improvements
- removed evergreen health
- normal mode gets evergreen pieces
- removed easy mode
- added king taunts, and 4 king dialogues
- added pawn story
- added secret path changes
- added smoother travelator
- added tooltips for controller play
- added terraform effect
- added theme rewards
- added many languages
- fixed many input bugs
- added gradients!
- fixed resolution bug
- added steam leaderboards
- add path finding for clicking on any level
- added lives and continues system
- health fixed for buddy and clone
- removed SVG vector art from project
- added animated world tiles
- added pause menu
- added door animation
- fixed layer audio volume bug
- added movement effects
- added guide
- fixed game over bug
- implemented new story for final act
- fixed 100% level bug for levels 1-1, 3-5 and others
Changed files in this update