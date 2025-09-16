 Skip to content
16 September 2025 Build 20002740 Edited 16 September 2025 – 17:09:16 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
Thanks for all the feedback on Questy Chess. We've made some important changes to the gameplay balance, story and levelling system. Achievements and scoreboard are also now available!

Heres a full run down of the all the changes, there was quite a few! :)

  • remove haptics for cursor
  • glitch improvements
  • removed evergreen health
  • normal mode gets evergreen pieces
  • removed easy mode
  • added king taunts, and 4 king dialogues
  • added pawn story
  • added secret path changes
  • added smoother travelator
  • added tooltips for controller play
  • added terraform effect
  • added theme rewards
  • added many languages
  • fixed many input bugs
  • added gradients!
  • fixed resolution bug
  • added steam leaderboards
  • add path finding for clicking on any level
  • added lives and continues system
  • health fixed for buddy and clone
  • removed SVG vector art from project
  • added animated world tiles
  • added pause menu
  • added door animation
  • fixed layer audio volume bug
  • added movement effects
  • added guide
  • fixed game over bug
  • implemented new story for final act
  • fixed 100% level bug for levels 1-1, 3-5 and others

