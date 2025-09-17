06:00

> 更新内容

> 新增 腐败的树根洞关卡

> 新增 根深蒂固之变异龙玉

- 版本更新之后，以上装备镶嵌的龙玉将解除镶嵌并返还至背包中。请确保更新时，背包中有2个以上空位

> 新增 湮灭龙玉（史诗级）

> 新增 解放的k博士巢穴

> 新增 挚友星第三星

> 开放 次元扩张

> 开放 无限方舟【过去】赛季3

※ 无限方舟【未来】第2季 的赛季排名将会在2025年09月15日上午7点左右截止，玩家将无法进入无限方舟关卡，并于2025年09月17日上午9-10点之后进行奖励发放

※ 无限方舟【过去】第3季 将在本月全服版本更新之后（2025年09月17日上午9点）开启，会开放无限方舟【未来】第2季 的奖励领取，系统会通过邮件直接发放无限方舟【未来】第2季的排名奖励，请及时领取

※ 无限方舟【未来】第2季 的赛季结束至奖励发放期间（2025年09月15日~2025年09月17日）请勿进行转职，请保持当前角色职业与无限方舟【未来】第2季 排行榜一致，否则会导致奖励发放失败，将无法获得奖励

※ 无限方舟【未来】第2季 的赛季排行榜统计结束之前已经转职的玩家，需要再次通关一次最高层无限方舟关卡，才会再次进入排行榜。如转职后未通关方舟会清除玩家排名，无法获得奖励

※ 无限方舟【未来】第2季 的赛季奖励会在2025年09月17日上午10点邮件发放，如果发放之前角色在副本中可能会导致发放异常（次日会再次发放），请提前在主城安全区下线

> 开放 金秋限时活动

> 开放 金秋月饼活动

> 开放 黑暗宴会厅【混沌】

> 变更 黄金小妖精战令

※ 玩家可以通过【账号每日任务】、【账号每周任务】来获得【黄金小妖精点数】

※ 玩家可以通过通过点券商城【龙谷战令】界面购买【黄金小妖精点数】

※ 版本更新之后将立即开启新一期【黄金小妖精战令】并且 上一期【黄金小妖精战令】将直接重置，请玩家尽快领取战令奖励，以免出现不必要的损失

变更 远程副本探险

> 变更 分裂迷宫

> 变更 签到活动

> 职业 优化

> 其他更新

> 点券商城

《龙之谷》于 （2025/09/17）开始对进行版本更新至在更新完成后，我们也将通过官网公告进行告知，请知晓并相互转告。欢迎各位谷迷重返阿尔特里亚大陆，继续畅快冒险。版本维护（已完成）次元等级达到120级后可进入【腐败的树根洞】通过【沙丘防波堤】的【树根秘道】可进入【腐败的树根洞】入场信息入场等级：100级入场人员：1 人巢穴难度：神圣1层 ~ 混沌4层入场消耗：树根洞入场券x1奖励次数：每周1次复活次数：无法复活入场位置：沙丘防波堤 → 树根秘道→ 腐败的树根洞关卡说明- 腐败的树根洞关卡可通过【腐败的树根洞入场券】进入- 腐败的树根洞通关奖励每周可获得1次- 次元商店中可购买【腐败的树根洞入场券】- 通关腐败的树根洞关卡时，可获得制作根深蒂固的变异龙玉相关的奖励通关奖励- 通关关卡时可获得：根深蒂固之渴望碎片、扭曲树根、金币等道具- 次元等级达到120级以上，进行次元穿梭时有概率移动到【霜染红叶之树根洞】- 通关神圣5层及以上霜染红叶之树根洞关卡时携带女神的祝福BUFF，可概率获得：腐败的初始全新伟业- 增加通关霜染红叶之树根洞和腐败的树根洞的伟业- 此项获得的伟业奖励称号均不可交易龙玉装备- 部分下装道具将新增可佩戴的龙玉栏位- 主要为：1阶黎明之古代下装、2阶黎明之古代下装、古龙之古代下装、漫天之古龙之古代下装、金沙下装龙玉强化- 根深蒂固之变异龙玉（史诗级）可强化至10级，100%成功- 根深蒂固之变异龙玉（史诗级）到达到10级时，可使用【污染的意志】进化为传说级- 进阶为根深蒂固之变异龙玉（传说级）之后，会获得一条提升技能伤害的随机词条- 根深蒂固之变异龙玉（传说级），可使用【腐败的初始】进化为古代级- 进阶为根深蒂固之变异龙玉（古代级）之后，会增加三条：致命一击时造成额外伤害的- 根深蒂固之变异龙玉（传说级）可强化至50级，每强化至第10强会出现强化失败，失败时概率出现强化等级-1龙玉说明- 龙玉的提升技能伤害的随机词条会在【根深蒂固之变异龙玉】强化时得到提升，龙玉强化每提升+10级，随机词条等级会提升一次，最高可提升至500%- 道具【根深蒂固之变异龙玉（古代级）】额外伤害区间为【1%~10%】道具获取- 道具【根深蒂固之变异龙玉】可在【铁匠-龙玉-变异龙玉】页签进行制作- 道具【污染的意志】可在【铁匠-龙玉-变异龙玉】页签进行制作- 道具【污染的意志】也可使用【根深蒂固之混沌之进化方块】和材料【扭曲树根】转换概率获得- 道具【腐败的初始】可在角色携带【女神的祝福】通关神圣5层及以上【腐败的树根洞】时概率获得龙玉重置- 道具【根深蒂固之变异龙玉】可使用【污染的意志】对该随机词条进行洗炼- 道具【根深蒂固之变异龙玉（古代级）】可以在 [时空调解员波奇夏] 处，消耗【扭曲树根】进行【技能致命一击额外效果】随机重置- 方舟之力进行属性重置时，只能选择【随机重置】或者【锁定重置】湮灭龙玉（高级）强化- 湮灭龙玉（高级）新增可强化至+10，100%成功- 玩家可在铁匠处进行龙玉强化湮灭龙玉进阶- 月蚀龙玉（古代级）20强可进阶为湮灭龙玉（史诗级）- 玩家可在铁匠-龙玉-制作【湮灭进化宝玉】- 使用【湮灭进化宝玉】可对【 月蚀龙玉（古代级）20强】进阶- 进阶【湮灭龙玉（史诗级）】之后，保留【龙玉额外技能效果】，并新增一条技能词条- 新增技能词条主要为：次元/异界龙玉技能攻击力效果- 戒指A与戒指B如存在相同【龙玉额外效果】词条，则只能生效其中一个- 进阶之后的【湮灭龙玉（史诗级）】只能使用【波奇夏的机械零件】和【湮灭遗物】对随机词条进行重置，将无法再使用【月蚀遗物】进行随机词条重置- 建议在进化之前使用【月蚀遗物】对原本属性潜力变更至最优湮灭龙玉（史诗级）洗练- 湮灭龙玉（史诗级）可在梅拉镇-方舟之力处进行技能词条重置- 点击【选择属性】可消耗【湮灭遗物】+【波奇夏的机械零件】进行前三条技能词条重置- 点击【随机属性】可消耗【边界精髓】进行【次元/异界龙玉技能词条】重置- 道具【边界精髓】可在【古代之次元缝隙】神圣5层及以上概率获得解放的巢穴是只有通过“解放的碎片”入场券才能进入的活动巢穴入场信息入场等级：100级入场人员：1 ~ 4 人巢穴难度：神圣1层 ~ 神圣4层入场消耗：解放碎片X1奖励次数：通关即可获得奖励入场位置：神圣天堂 → 利物沃特码头→ 利物沃特巢穴入场传送门解放的k博士巢穴特点- 解放的k博士巢穴将一直使用：巢穴幸运区域；不会在村庄的幸运区通知UI上显示- 在解放的碎片巢穴中无法完成委托公告栏任务- 在解放的碎片巢穴不会出现巢穴侵略者- 巢穴奖励与幸运区域宝箱奖励合并掉落- 版本更新之后，可在【角色-挚友】进入挚友星成长界面- 已完成第二颗挚友星可在界面进行第三颗挚友星成长- 第三颗挚友星分为坐骑挚友星和精灵挚友星- 挚友星最高可成长至30级，每次消耗不同数量材料- 成长至30级之后，可消耗【七彩星】赋予能力值次元等级上限增加到200级次元等级达到100级后，将新增【次元共鸣】次元等级- 增加了可以获得次级经验值的【次元摇摇冰】物品，可在次元商店内购买- 通过【次元摇摇冰】可以获得固定经验值，每周限购- 每周次元等级经验值获得上限：账号 50000- 次元等级提升时，会提升固定属性值- 次元商店内购买部分道具，需要满足特定次元等级要求- 每升级至一定的次元等级时，可触发【次元共鸣】，获得对应的次元特权- 可通过主界面小地图旁边的【次元球体】图标查看详情次元穿梭及功能- 次元球体改进击杀最终首领时，也可掉落次元怪物奖励- 当次元等级达到120级时，通过次元穿梭传送点移动时，会概率移动到被霜染红叶之树根洞【不享受疲劳值燃烧】- 击败霜染红叶之树根洞关卡的首领时，可以获得根深蒂固之渴望碎片、扭曲树根等材料- 通关【霜染红叶之树根洞】的金银宝箱中可概率获得：蕴含夕阳气息的符文强化锤子(+6~+14)袋子、次元沙(不可交易)、祝福之石等次元转移药水- 通关次元商店可购买【次元转移药水】- 在次元崩溃关卡内使用时会产生次元增益BUFF，在BUFF生效期并通关，就能获得次元转移奖励- 角色死亡时该增益效果会消失，若增益效果消失，则无法获得次元转移奖励- 当副本通关之后，再使用【次元转移药水】则无效暴走次元残影- 在关卡中接触次元残影，概率会触发暴走次元残影- 在该残影中可触发两种模式：次元怪物成群出现 或 异界侵略者个体出现无限方舟[过去]次元崩溃...那连无限方舟也无法躲避崩溃, 融合, 重建后的时空在一切都交织在一起的混乱舞台上等待冒险家的新考验是什么基本信息- 开放时间：2025年09月17日上午9点- 入场等级：100级- 入场人数：1人- 消耗疲劳：无- 入场难度：龙之秘境10层～30层- 复活次数：无法复活- 关卡时间：在4分钟内消灭当前怪物- 关卡位置：梅拉镇 – 无限方舟传送门- 方舟商店：梅拉镇 – 精灵警卫兵洛维利亚 – 方舟商店进入规则变更- 无限方舟不管在关卡、巢穴里进行的龙之秘境楼层，按方舟的楼层顺序进行，- 同时，在无限方舟里通关的龙之秘境楼层也不影响关卡、巢穴入场楼层调整- 【过去】赛季从【未来】赛季里进行的楼层往下数15层开始入场- 【未来】赛季里未达到17层以上，或者未参与【未来】赛季的情况下，从1层开始- 初始入场楼层上调的情况下，其下层的成就奖励将通过邮件批量发放如：- 【未来】赛季可进入38层的情况下；【过去】赛季可从23层开始入场- 通关【过去】赛季23层后，可通过邮件批量领取1~22层的奖励无限方舟【过去】赛季3 通关奖励- 新增无限方舟【过去】赛季3 1层~50层通关奖励，通过邮件发放- 无限方舟【过去】赛季3 通关奖励中称号与无限方舟【过去】赛季2相同，只能使用一次- 每个角色只有最初达成时可获得1次无限方舟【过去】时间成就奖励- 通关无限方舟【过去】赛季3层时，使用无限方舟奖励钥匙打开箱子，可以获得对应层数奖励- 无限方舟奖励钥匙通过方舟商店购买，每个角色每周限购1次无限方舟【过去】赛季3奖励- 根据角色在该赛季期间达成的记录和排名来发放奖励- 排名仅在2转职业范围内统计，在与玩家本人相同的职业范围内统计排名- 该奖励将在赛季结束之后获得- 标有“期限制”的道具在相应期限过后会自动删除新增 异次元的裂缝- 携带【无限方舟奖励钥匙】进入无限方舟层内部时，将出现【异次元的裂缝】- 接触【异次元的裂缝】后，后续战斗期间会出现赛季怪物【异次元的修行者兽人】- 无限方舟关卡中在第2波开始30秒后才会出现【异次元的修行者兽人】，如未攻击则在出现30秒后逃离- 消灭【异次元的修行者兽人】并通关楼层后，通关奖励升级可以获得额外的【方舟的碎石块】新增 未来时空测量仪- 使用【方舟的碎石块】作为材料，可在铁匠处制作【昔日化石】- 携带【昔日化石】可在无限方舟内部享受生命值、攻击力增益- 可以在铁匠处使用【方舟的碎石块】作为材料，对【昔日化石】进行强化- 在赛季期间获得的【方舟的碎石块】和【昔日化石】将于无限方舟第3季【过去】结束时删除- 可在主界面右下角点击【限时活动】图标进入每日成就/每周成就- 完成页面成就任务后，可在该活动页领取对应奖励- 成就任务刷新时间为每日9:00/每周六9:00- 已完成当日任务但没有领取奖励，则次第二天必须重新完成任务才能领取对应奖励限定成就- 完成页面限定成就后，可在该活动页领取对应奖励- 每个活动任务活动期间只能完成1次，奖励也只能领取1次- 完成特定账号每日任务可获得【凯德拉野草莓冰淇淋月饼】- 通关【次元穿梭】关卡BOSS也可掉落【凯德拉野草莓冰淇淋月饼】和【传奇风味月饼】制作材料- 使用【凯德拉野草莓冰淇淋月饼】可在【说书人凯茜或风闻主邵峰 - 活动商店】兑换道具- 【传奇风味月饼】制作材料可在龙之谷官网活动页面进行兑换礼包- 入场等级：93级以上- 入场人数：1~2人- 可通关次数：每周7次- 可复活次数：无法复活- 入场券获得途径：神圣天堂、神殿骑士团训练场的【次元兔子】、【黑暗宴会厅（混沌）商店】中购买- 每个角色只能购买1个，入场券的使用时间为1天关卡规则：- 普通关卡通关时，玩家HP、MP恢复- BOSS关卡通关时，死亡玩家复活- 所有玩家全灭时，关卡结束奖励获得条件：- 第一个宝箱：通关BOSS关卡（4层）- 第二个宝箱：通关BOSS关卡（7层）- 第三个宝箱：通关BOSS关卡（11层）- 最后一个宝箱：通关BOSS关卡（12层）商店信息：- 黑暗宴会厅（混沌）商店位于【神殿骑士团训练场 - 次元兔子】- 在此可以购买提升所有属性攻击的【古代元素之强化护符】- 初期提升量为所有属性攻击提升0.5%，最高可上涨到7.5%。- 上述强化护符可通过【次级次元转换器】、【中级次元转换器】、【高级次元转换器】来进行成长村庄内新增加黄金小妖精“大哥，欢迎光临！！！你想知道我的前任怎么样了吗，小妖精？”战令介绍- 等级到达100级时，主界面右侧下方会激活【黄金小妖精战令】图标- 黄金小妖精战令分为3种模式：免费档、青铜档、黄金档- 黄金小妖精战令总计50阶，点击黄金小妖精战令界面的阶段数字，可弹出【各阶购买提示框】- 战令等级50阶之后可获得重复奖励，重复奖励道具可点击【领取全部奖励】按钮，然后在账号保管箱查看- 战令等级50阶之后的【升阶黄金小妖精点数】只能通过【账号每日任务】、【账号每周任务】来获取- 顶端2种道具，属于青铜档小妖精战令及黄金档小妖精战令所对应的最终奖励（第50阶）- 点击【领取全部奖励】按钮时，最多获得10个奖励道具，可在账号保管箱查看活动说明- 开放时间：2025年9月版本更新后 ~ 2025年10月版本更新前（华东电信二区会版本更新时进行同步）- 活动开启后，可通过游戏主界面右下角进入【黄金小妖精战令】界面（快捷键F12）- 活动开启后，通过点券商城【龙谷战令】界面，可购买【青铜/黄金小妖精战令-宝石】，解锁【对应奖励】- 玩家通过活动获得的【小妖精点数】，会在【黄金小妖精战令】界面右上方阶段中自动记录战令商店- 玩家可在NPC【黄金小妖精】打开【青铜/黄金小妖精商店】- 战令商店可使用战令奖励中获得的【青铜小妖精的可疑点数】或者【黄金小妖精的甜蜜点数】进行道具兑换通过任务成功可获得的奖励种类增加- 新增2种传说级任务推荐雇佣兵，新增全新探险的箱子- 要开启全新探险的箱子需要探险钥匙- 移除相关10分钟、30分钟任务- 每次完成现有任务列表中的任务后，会开启全新探险道具任务新探险箱子构成- 消耗探险钥匙可开启：材料选择包、佣兵的物资随机箱子、佣兵的火把箱子、超级探险箱- 开启巢穴探险的箱子时，消耗的解放的碎片变更为探险钥匙- 在最高级探险宝箱中增加了可交易的次元崩溃英雄称号- 包括原有的阿努卡希拉8种，方舟坠落地2种，新增阿努阿兰德关卡13种称号，及其对应称号收藏分裂迷宫深层地区发现 瘟疫之深层- 分裂迷宫神圣1层以上，适用侵蚀模式- 分裂迷宫开启试炼需选择：神圣3层- 分裂迷宫 – 保持【精神侵蚀：猜疑】- 每隔一定时间陷入恐惧，攻击怪物的玩家会受到减益效果：【最终伤害减少 12000】、【每10秒减少英雄技能充能5%】- 宠物结缘精选！【蛇宝文文】变更为【小兔梅梅】分裂迷宫变更- 分裂的迷宫入场限制中：露色宝石将删除- 分裂迷宫的通关金币有部分变更- 神圣2难度：通关基础金币变更为14596，神圣3难度：通关基础金币变更为22770- 版本更新之后重置并更新签到奖励- 每日首次登录后可在账号保管箱领取奖励- 退出游戏时，将提示明日的签到奖励- 可打开菜单-活动，查看签到奖励- 签到活动持续至2025年10月版本更新- 由于部分职业进行优化，顾重置PVE排名（包括：夜影试炼场、黑龙巢穴、骨龙巢穴等）- 关闭主城周年庆场景- 关闭仲夏夜画册活动- 关闭天下第一勇士大会- 关闭周年礼券活动，商店保留至10月版本更新- 新增次元穿梭适用【疲劳值燃烧系统】- 新增次元穿梭阶段增益BUFF，通过次元穿梭药水则无此增益- 新增地图快速移动NPC：波奇夏、 次元商人艾翁、委托公告栏等- 优化关卡次元穿梭后显示的通关时间- 优化部分关卡退出时出现在其他区域问题- 优化伤害显示单位：除了伤害数值的K单位外，还添加了更高的数值单位- 优化【古代宝物仓库】关卡，以便能更快地进行游戏- 优化了【次元球体】触碰后的反应速度- 删除了铁匠在制作中关于【飚龙辅助武器进化锤】的种类- 取消月蚀龙玉传说级选择袋子，月蚀宝玉古代级选择袋子的【青铜小妖精的可疑点数】购买次数限制- 时装商店，上架： 嘻哈时装、宇宙海盗时装- 推荐商品，上架： 青铜小妖精战令-宝石、黄金小妖精战令-宝石礼包、黄金小妖精点数- 特惠商店，上架： [每月]挚友星成长幸运礼包、、【限时】白龙核心礼包、【限时】传说级变换礼包- 幸运专区，上架： 根之变异龙玉材料大礼包、扭曲树根（10个装）、扭曲树根（100个装）- 特惠商店，下架： [每日]七夕限定疲劳礼包、[每日]传说级变换礼包、[每周]幸运保护药礼包> 其他商店- 「水晶潘多拉之心」中，上架：超迷你古代人传送门三件套、女王纳尔西亚三件套、雄伟的黑色翅膀EX、优雅的白色翅膀EX、[挚友]长雀斑的MISS蒲公英精灵（1~3阶）- 「水晶潘多拉之心」中，下架：霓裳织女三件套、日玖岁深三件套、深渊紫魅武器交换券- 「水晶潘多拉商店」中，上架：超迷你古代人传送门三件套、女王纳尔西亚三件套、雄伟的黑色翅膀EX、优雅的白色翅膀EX、[挚友]长雀斑的MISS蒲公英精灵（1~3阶）- 「水晶潘多拉商店」中，下架：霓裳织女三件套、日玖岁深三件套、深渊紫魅武器交换券- 「小淑的珍宝箱」中，上架：秩序币、扭曲树根※ 水晶潘多拉商店（潘多拉点数）为限时活动，活动结束后会删除商店或更换道具- 水晶潘多拉潜力值重置（提前更新区以更新时为准）- 潘多拉点数可通过购买水晶潘多拉礼包获得- 所有目前正在进行的兑换商店及兑换详细条件见下表《龙之谷》运营团队 敬上