本次因为有新内容的缘故，故仅在测试版更新，待修复bug后会更新到正式版： 测试版进入方法，玩家可在库中【右击游戏】-【属性】-【测试版】-右上角选择【TestVersion】进入测试版本。 若进入游戏后左下角版本号没有“T”字样，重启steam刷新即可。 以下是本次更新内容：

版本 1.1.9 T

1、新增寻宝系统

介绍：

此系统玩家500级的开启

模拟疲劳度设定，每次寻宝需要消耗一定的体力值。

此系统用于后期玩家大量获取道具，

此系统为后期系统获取大量道具，每一层的奖励将逐步增加，最大为第十层，第十层时奖励数量为256W级别。

具体玩法请在游戏中查看寻宝功能的游戏指引

2、玩家工具箱新增功能-自动升级

可以自动突破、升级御灵师等级

使用了简单的算法，突破时会消耗500个忘情水直接获取选定的突破属性。

御灵师经验不足以升级或忘情水数量不足500时无法使用。

用于玩家大后期成批量的突破

3、修复阵营活动中，敌方阵营电脑NPC角色的紫色头像框不显示的bug

4、修复VIP等级一百万级以后，因为加成突破天际，超出上限，使获得的御力是负数的bug

5、修复资源宝箱全开中，一次性开启上亿级别的宝箱没有道具的bug

6、重做资源宝箱全开算法

现在会以每秒1000W个宝箱的速度开启，玩家的上班电脑使用资源宝箱全开时也不会卡死了。

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：

一群:：173962599（已满）

二群：992123486（新开）

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评

您的好评对我十分重要。

十分感谢您的支持！

祝您游玩愉快。