〇システム

初回デッキ構築画面の矢印を大きく

サプライ名に番号を割り当て

一部UIの色味調整



〇通常カード調整

身代わり人形: 金額4 -> 3

罪祓い: 金額3 -> 4



〇キャラクターバフ

水橋パルスィ ターン開始時ではなく、ダイス時に変更 (厄の時も使えるようになった)

東風谷早苗 五穀豊穣ライスシャワー 初回の霊力消費1 -> 0

クラウンピース 取得時: 最大霊力+3 -> 4

永江衣玖 エレキテルの龍宮 使用増加霊力5->3

雷雨時の減少霊力 5->3 ターン開始時->ターン終了時

〇キャラクター調整

射命丸文 鎌風ベーリング 毎ターン１枚ランダムな罪カードを失う



〇キャラクターナーフ

紅美鈴 渾身の一撃 コイン+7 -> 6



〇サプライカード調整

守りの護符 削除: アイテムを所持していなければ購入できる

毒煙幕「瓦斯織物の玉」 追加: 取得時最大霊力-1

ターン先行した人が有利すぎた為、購入するかどうか少し考える余地を

地獄の沙汰も金次第 金額5->4

星熊盃 他サプライカードよりも早く発動するように修正

(肉体強化地蔵よりも早く発動するようになる為、自身が0コインだった場合だけバフ)

ペインフロー 削除: 取得時対戦相手に厄を与える

追加: 取得時自身の罪カードを全て失う

ナマズの大地震 購入に必要な霊力2->3

購入する度に金額+4

ありがたい御札 金額7->8

兎訓練所 ２ラウンド以降から購入可能に



〇サプライ調整

狂気の月 毒煙幕「瓦斯織物の玉」 -> ゆのみ魔理沙