〇システム
初回デッキ構築画面の矢印を大きく
サプライ名に番号を割り当て
一部UIの色味調整
〇通常カード調整
身代わり人形: 金額4 -> 3
罪祓い: 金額3 -> 4
〇キャラクターバフ
水橋パルスィ ターン開始時ではなく、ダイス時に変更 (厄の時も使えるようになった)
東風谷早苗 五穀豊穣ライスシャワー 初回の霊力消費1 -> 0
クラウンピース 取得時: 最大霊力+3 -> 4
永江衣玖 エレキテルの龍宮 使用増加霊力5->3
雷雨時の減少霊力 5->3 ターン開始時->ターン終了時
〇キャラクター調整
射命丸文 鎌風ベーリング 毎ターン１枚ランダムな罪カードを失う
〇キャラクターナーフ
紅美鈴 渾身の一撃 コイン+7 -> 6
〇サプライカード調整
守りの護符 削除: アイテムを所持していなければ購入できる
毒煙幕「瓦斯織物の玉」 追加: 取得時最大霊力-1
ターン先行した人が有利すぎた為、購入するかどうか少し考える余地を
地獄の沙汰も金次第 金額5->4
星熊盃 他サプライカードよりも早く発動するように修正
(肉体強化地蔵よりも早く発動するようになる為、自身が0コインだった場合だけバフ)
ペインフロー 削除: 取得時対戦相手に厄を与える
追加: 取得時自身の罪カードを全て失う
ナマズの大地震 購入に必要な霊力2->3
購入する度に金額+4
ありがたい御札 金額7->8
兎訓練所 ２ラウンド以降から購入可能に
〇サプライ調整
狂気の月 毒煙幕「瓦斯織物の玉」 -> ゆのみ魔理沙
2025/09/16 調整パッチ
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update