Herkese merhaba,

Yakın zamanda yayınladığımız ve yakında yayınlanacak olan oyunumuzda çeşitli geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz.

Öncelikle İngilizce ve Türkçe'ye yerelleştirdik. Arayüzü ve iletişim kutusunu ayarladık. Hemen ardından, desteklediğimiz dillere Almanca'yı ekledik.

Şimdi, Fransızcayı eklediğimizi duyurmak istiyoruz. Hem arayüz hem de diyaloglar çevrildi.

Arayüzdeki diyalogları ve metinleri çevirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Amacımız hatasız çeviriler. Aşağıda örnek bir çeviri bulunmaktadır.

Mümkün olan en doğru çevirileri sunmaya çalışıyoruz. Bazı hatalar olabilir. Bunlar geri bildirimleriniz doğrultusunda düzeltilebilir.

Peki sırada ne var? Bir sonraki hedefimiz, İspanyolca konuşan oyuncuların oyunumuzu oynarken sorun yaşamamasını sağlamak.

Yakında oyunumuza İspanyolca ekleyeceğiz. Kısa süre sonra diğer dilleri de ekleyeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki güncellemeye kadar kendinize iyi bakın.

Tüm Saygılarımla

Rinthis Arathis