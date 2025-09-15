Heróis de Noname - Beta Aberto/Acesso Antecipado Versão 1.8.9

Atualização 1.8.9

Resumo da Atualização

Evento Novo - Crônicas dos Aventureiros - Episódio 3

Novo - Arena de Landoburgo

Personagem novo - Henry (Missão Secundária)

Buffs e Nerfs

Equipamentos novos

Devlog :

Vamos lá para mais um Devlog.

Primeiramente gostaria de começar esse devlog agradecendo a todos pois chegamos a marca de 18 mil contas com Heróis de Noname, sei que muita gente não jogou (a steam dedura) mas só de ver o interesse em adicionar o jogo a biblioteca já é um feito enorme. (Eventualmente é mais fácil uma pessoa com o jogo na biblioteca joga-lo do que entrar na loja, procurar e joga-lo)

Estou bem contente com isso, agora vamos falar sobre o estado do jogo.

Andei garimpando e construindo a base para áreas novas nessa atualização. (As mesmas não podem ser acessadas pelos jogadores ainda) Então essa atualização no geral será beeeem curta, com a adição do episódio 3 do evento atual junto da adição de uma classe nova e personagem novo.

A Arena de Landoburgo terá mais desafiantes com o tempo, por isso quem chegar primeiro beberá da água limpa. (E mais fácil)

E para deixar essa atualização da Arena mais "animada" fiz uma sessão de buffs e nerfs nos personagens, meu foco dessa vez são os personagens que não estão "a par" dos conteúdos que ando lançando.



A próxima atualização e episódio 4 das crõnicas serão relacionadas a Igreja.

Talvez, apenas talvez, caso tudo dê certo e eu tenha tempo o início da próxima parte da história principal chegará na próxima atualização.



Uma das coisas que andam me incomodando demais é o protagonista, então logo logo teremos um rework geral em todas as classes e da forma que o protagonista funciona.

A base das classes que é "Habilidade de Classe > Habilidade de especialização > Conjunto de Habilidades" penso em deixar o mesmo, contudo ainda estou planejando o que farei em relação a customização. Minha primeira ideia é de "transformar" o menu pós seleção de classe em itens que podem ser utilizados para modificar as habilidades quando der na telha (fora do combate).

Sendo assim você poderá explorar com um protagonista mais generalista e ao chegar em um chefe ou desafio trocar para o conjunto de habilidades mais focada para o que deseja fazer.

Posso mudar isso totalmente também para algo mais centrado e simples do jogador manusear.

Até lá farei testes e veremos qual será a melhor escolha para nosso grande protagonista azul.



Estou protelando demais em adicionar as "receitas" para os itens, mas isso se dá ao fato de que ainda não criei uma base sólida para o jogo comportar as "receitas".

Seja uma loja em específica que os venderá, ou drop de monstros e afins.

Se já tem itens que são um terror de conseguir (Estou olhando para vocês Runas e Máscaras) não quero trazer mais uma frustração por conta de itens vitais para o progresso da equipe.



Pois bem por hoje é só, obrigado novamente por nos acompanhar nessa jornada que está sendo o desenvolvimento e até a próxima.

E com vocês a melhor parte da atualização, a lista de buffs e nerfs. (Será que seu personagem favorito será nerfado? HAHAHA Descubra.)

Buffs e Nerfs: