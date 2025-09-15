优化了大地图移动，新区域的大地图遮罩未解锁时，不允许移动。

优化法相寺雕像顺序，与现实资料顺序匹配。

优化了丹药【再造丹】的使用效果：使用后获得100武学点。

优化了平安镇获取梨花白剧情文本提示，和实际获取途径：可以从酒楼购买 & 客栈相关任务完成后获取

优化奇遇npc丁春秋的位置，从【鬼市周遭】调整到【平安镇周遭】

落日原燕不归npc形象替换

优化巴川大地穴最后给的银宝箱奖励

优化青帮支线，在未当上帮主的结局线上，删除“楚钉的信物”任务道具；在当上帮主的剧情线上，将“楚钉的信物”任务道具替换成“青帮令”。

优化了法相寺净尘支线【去芜存菁】的任务引导。

修复携带部分技能进入战斗后卡死的bug；

修复部分技能释放后卡死的bug；

修复部分技能等级提升后技能效果未生效的bug；

修复了部分BUFF添加时机或效果错误的bug；

修复战斗内，对友方使用道具后，队友无法选中的bug；

修复战斗外使用属性加成道具，进入战斗后没有实际生效的bug；

修复重骰次数为0时，锁定骰子不使用，直接点结束回合，游戏卡死的bug；

修复战斗中使用回血道具或是回血技能时，血条显示错误的bug；

修复战斗中使用道具时，消耗异常&人物动作异常的bug；

修复在城镇比武会卡死以及格子副本比武会返回副本起点的bug；

修复汤药在背包中使用后不生效的bug；

修复【补气丹】【再造丹】无法使用的bug；

修复法相寺净尘支线【佛塔宝钥】，提交钥匙卡死的bug；

修复法相寺净尘支线【佛门难断椿萱念】任务选项没有后续分支剧情的bug；

修复无极宫【收集鸡蛋】任务鸡蛋产出不满10个，导致完成不了任务的bug；

修复青帮支线中跳过部分剧情导致游戏卡住的bug；

修复无极宫【声望任务】卡死的bug；

修复青城【消失的员外】任务引导错误的bug；

修复平安镇-铁匠铺【铁匠的烦恼】支线无法完成的bug；

修复布娃娃支线【救人】任务，在第二次战斗后返回场景时会出现卡死的bug；

修复铸剑山庄药童详情界面形象错误的bug；

修复无极山的矿石和草药掉落异常的bug；

修复平安镇、垂名城杂货铺商店名称错误&商人头像显示白块的bug；

修复无极山山洞中的变异凶虎和战斗模型不一致的bug；

修复【受伤的木匠】任务重复给两次奖励的bug；

修复了图录神兵界面红点不消失的bug；

修复无极宫换取最高阶段功法所需声望值飘字提示错误的bug；

修复在连绵深山中遇到怪物选择逃跑后，怪物会消失的bug；