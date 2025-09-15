 Skip to content
15 September 2025 Build 19984795 Edited 15 September 2025 – 17:09:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

🎉 The FreeMind Publisher Sale has started! 🎉

Enjoy massive discounts up to -90% on our games.


Here’s what’s waiting for you:

🏡 House Builder 2 – Playtest is live!

🤓 Nerd Simulator – Playtest now open!

💻 ServiceIT – Full Release out now!

🚜 Cyber Farmer, 🐱 Purrrifiers, 👨‍💻 IT Specialist Simulator, House Builder 2 – release dates revealed!

🐠 New DLC for Aquarist & 🏠 House Builder

⚡ Updates across many of our titles!


👉 Join the fun and grab your favorites today:

https://store.steampowered.com/sale/FreemindPublisherSale2025


