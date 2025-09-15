2025年9月15日第一次更新补丁

新增内容：

1、新增巧匠、布艺、铁匠5品图纸（需要刷新一下商店哟）：

临洲-铁上衣

安居-铁头盔，布头盔

广临-布下装

岳汉-布上装

吾天-项链

息宁-铁下装

龙居-刀，戒指



优化内容：

1、优化了键鼠和手柄的判断，增加了系统将操作方式判定为键鼠的鼠标移动范围，减少误判

2、优化了战斗中使用道具的逻辑，现在使用道具以后会自动关闭道具使用选择模式

3、优化了魔音“牧龙歌”的音效

4、降低了第一场试炼中的陷阱伤害，改为单次600

5、优化了剧情中的场景加载逻辑



修复bug：

1、修复了小五子寺寺门有可能关闭导致进不去的bug

2、修复了龙局连环杀人案的任务中，可能会错误触发兔捕快和神秘富商的剧情的bug

3、修复了辰的绝招“万波渊啸”判定为魔音武功的bug，修改成为了掌法

4、修复了芙入队时特性点少2点的bug

5、修复了雪山的特效显示bug

6、修复了雪山战斗中出现演出npc的bug

7、修复了第四章禾兴城地下中兔不周有可能重复出现的bug

8、修复了狐山村任务中，之前杀死狐三谎的路线中，某一条分支中无法触发相应对话的bug

9、修复了水流连打的五行错误

10、修复了若干文字错误