2025年9月15日第一次更新补丁
新增内容：
1、新增巧匠、布艺、铁匠5品图纸（需要刷新一下商店哟）：
临洲-铁上衣
安居-铁头盔，布头盔
广临-布下装
岳汉-布上装
吾天-项链
息宁-铁下装
龙居-刀，戒指
优化内容：
1、优化了键鼠和手柄的判断，增加了系统将操作方式判定为键鼠的鼠标移动范围，减少误判
2、优化了战斗中使用道具的逻辑，现在使用道具以后会自动关闭道具使用选择模式
3、优化了魔音“牧龙歌”的音效
4、降低了第一场试炼中的陷阱伤害，改为单次600
5、优化了剧情中的场景加载逻辑
修复bug：
1、修复了小五子寺寺门有可能关闭导致进不去的bug
2、修复了龙局连环杀人案的任务中，可能会错误触发兔捕快和神秘富商的剧情的bug
3、修复了辰的绝招“万波渊啸”判定为魔音武功的bug，修改成为了掌法
4、修复了芙入队时特性点少2点的bug
5、修复了雪山的特效显示bug
6、修复了雪山战斗中出现演出npc的bug
7、修复了第四章禾兴城地下中兔不周有可能重复出现的bug
8、修复了狐山村任务中，之前杀死狐三谎的路线中，某一条分支中无法触发相应对话的bug
9、修复了水流连打的五行错误
10、修复了若干文字错误
