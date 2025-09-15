- 宗门委托增加提交已经完成的所有宗门委托的功能
- 修复在宗主那里接受委托后无法在宗门执事处完成
- 自动保存修改为不在完成/提交委托时触发，避免连续完成/接受委托频繁存档导致卡顿
- 补充缺失的繁体中文跟英文文本
- 修复建造模式按L退出后视角被锁定
- 噬魂刀修改为右键重击、空中左键释放刀气都会消耗魂魄，刀气伤害受吸收魂魄数量加成
- 修复龙被一些功法禁止飞行后无法被攻击
- 优化背包物品过多时炼丹炼器卡顿
- 修复炼制材料数量足够时可能显示材料不足无法炼制的情况，材料足够灵石不足的情况下增加提示
- 修复天罡怒潮诀无法结束与没有效果
- 修复冰火豹灵第一级升级所需经验异常高
- 下架极意剑宗召唤1-50把飞剑的MOD不兼容可能导致崩溃
2025年9月15日0.5.7.0.8版本更新
