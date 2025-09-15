1 修复伤害统计显示【点击属性出现在英雄右侧的各类伤害占比】
2.额外宝物中，秘药不会显示在额外宝物中
3.修复进化怪死亡后留下阴影
4.尝试修复宝物【宝石联动】多次触发不生效问题
5.降低泥王百分比最大生命值移除，提升泥王生命回复相关的伤害
6.修正描述，改造点中对于附带百分比生命伤害是根据普通攻击伤害类型来自适应的
7.移除超级改造中的【受到伤害反击攻击和魔法伤害】，新增【每秒紫宝石数量+2，且提升紫宝石属性提升10%】
8.战个痛快调整：怪物的移动速度提升60%，增加300%的物理增伤和魔法增伤
9.对最终BOSS挑战按钮处理，BOSS波点击出现提示信息，且按钮不会消失
新英雄:F
向一个目标发动毁灭性打击，造成[30*攻击+30*法强]的物理伤害，必定触发暴击
自身的魔法暴击几率和魔法暴击伤害都会按照1:0.5转化为物理暴击率和暴击伤害
1.0.0.77
Update notes via Steam Community
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update