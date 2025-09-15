修复部分大侠遇到购买了外观DLC未解锁、云账号无法创建的问题（第十四更修复失败）！

（由于属于偶发情况，还请麻烦大侠们更新后看看是否正常，跪谢！）

各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》安卓客户端第15更已于9月15日6：30更新。大侠们退出游戏更新即可。

（IOS、PC端目前正在打场景包，会尽快更新出来）

【关于付费DLC外观被锁住问题和补偿】

在9月13日更新后，部分大侠出现付费DLC外观内容仍然锁住的情况!

为表示歉意，我们会在下周给所有购买DLC《江湖初见》的玩家补充两套全新时装（下周制作完成后，拥有DLC《江湖初见》即可直接解锁）。

【9.14第十三更已修复部分机型点击地图卡死的BUG】

昨天更新后点击地图卡死有两个原因：

1) 大部分玩家是由于改动底层导致的卡死，我们昨晚的临时更新已经修复了；

2) 但还有极少部分玩家是因为势力地图计算导致的死循环卡死，我们昨天没有测试到这个问题、于下午第十三更完全修复（昨晚第十二更的临时补丁只修复了第一个导致卡死的因素）

【9.14第十四更关于门派的重要调整】

近期收到很多大侠的反馈，“刚玩几小时，自己喜欢的门派就在门派争霸中被灭门、无法加入了”“相关的奇遇、支线、武学都无法获取了”因此，我们特地作出以下调整：

1) 门派骑砍like式争霸玩法（各大势力的自动互相征伐、合纵连横）的开启条件调整为主角第一次成为掌门之后开放（主角第一次成为掌门之前，门派之间不会进行相互征伐导致灭门了）

2) 切换势力地图按钮调整到主角第一次成为掌门之后开放

【TapTap 9月15日第15更内容】

【BUG修复】

1) 修复由于偶发情况下静默登录无法唤起TapTap登陆而导致的DLC无法解锁、云账号无法创建等问题（由于此问题属于偶发情况，我们已经连续两个通宵、三次更新尝试排查和修复该问题，更新后还请麻烦大侠们帮忙看看是否正常，跪谢！o(╥﹏╥)o）

2) 修复了签到时装孤城飞雪不显示的问题（老档再次使用激活码激活就好，使用激活码激活后，在外观/捏脸——外观——时装——激活码时装中启用“孤城飞雪（男）”）

大侠们更新后如果遇到问题，还请各位大侠联系微信群的客服或发布到：

“ 8月27日至今taptap论坛问题反馈贴（持续更新） - 下一站江湖Ⅱ反馈 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛 ”

https://www.taptap.cn/moment/711212536048911824

【预约新版本、领取武器特效】

“ 预约新资料片《侠骨柔情》，免费获得武器特效！ - 下一站江湖Ⅱ

官方公告 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛 ”

https://www.taptap.cn/moment/710272596213500033

【性能优化IOS】：第一波已完成，下一波对专项机型的优化进行中：

1) 大部分IOS 6G运存机型目前已能流畅游戏

2) IOS 4G运存的机型还请各位大侠再给我们一点时间，万分感谢

【客户端更新：安卓（已完成）】

✓ 更新时间：

■第十三更（9.13号）：备注，渠道安装包更新，这次安卓与IOS不同步，会在今天的更新中优先更新安卓客户端

✓ 更新内容：

■下载提示优化：增加了总下载进度提示

■ 优化了底层逻辑，优化了加载性能

■ 修复更新和安装中断后，进入客户端会提示下载0.00mb/0.00mb卡死的问题（如果仍然出现该问题，还请大侠们及时联系我们，感谢！）

✓ 更新方式：安卓端的大侠们前往TapTap详情页右下角-点击“更新”-即可更换客户端

✓ 更新大小：老安卓客户端预计更新67MB，新下载仍需3.8G左右（这类更新进入游戏后不需要再更新10G资源，只是平台客户端更新）

【客户端更新：IOS（下次）】

✓ 更新时间：

■ 预计下次更新（IOS过审后会立即安排）：IOS更换客户端需要IOS审核，目前尚未通过；因此将排在下波更新（主要是一些细节和合规问题，我们一定抓紧）

✓ 更新内容：

✓ 更新方式：AppStore江湖2商店页更新

✓ 更新大小： IOS客户端预计更新1G左右（这类更新进入游戏后不需要再更新10G资源，只是平台客户端更新）

发布后历史更新：

附上9月14日安卓第十三波更新

https://www.taptap.cn/moment/716355578540066733

附上9月13日安卓第十二波更新

https://www.taptap.cn/moment/715972789084883374

附上9月10日安卓第十一波更新

https://www.taptap.cn/moment/714954962043408303

附上9月10日安卓第十波更新

https://www.taptap.cn/moment/714812239671984809

附上9月7日安卓第九波更新

https://www.taptap.cn/moment/713845985855408361

附上9月6日安卓第八波更新

https://www.taptap.cn/moment/713489129572139325

附上9月4日安卓第七波更新

https://www.taptap.cn/moment/712764232172571607

附上9月2日安卓第六波更新

https://www.taptap.cn/moment/711734992455075371

附上8月29日安卓第五波更新

https://www.taptap.cn/moment/710591412327940427

附上8月28日安卓第四波更新

https://www.taptap.cn/moment/710182930978179554

附上8月27日安卓第三波更新

https://www.taptap.cn/moment/709834526309747847

白玉京工作室 拜上